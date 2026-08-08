নানুরে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ! হাসপাতালে গিয়েও হুমকি

নানুরে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ! হাসপাতালে গিয়েও হুমকি
পরিবারের বক্তব্য, ঘটনার পর থেকেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সব কিছু মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। মীমাংসা না করলে পরে দেখে নেওয়ার কথা বলছে ।
Published : August 8, 2026 at 7:55 PM IST
নানুর, 8 অগস্ট: রাতের অন্ধকারে বাড়ির বাইরের বাথরুমে গিয়েছিলেন গৃহবধূ । অভিযোগ, সেই সুযোগে প্রতিবেশী তিন যুবক বাড়িতে ঢুকে পড়ে । মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ।
শুধু তা-ই নয়, নির্যাতনের সময় তাঁর নগ্ন ছবি তুলে রেখে তা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন তাঁকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে । লাগাতার এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বিষ খেয়ে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেন ওই গৃহবধূ । গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।
ঘটনাটি বীরভূমের নানুর থানার পিলখুন্ডি এলাকার । তিন জনের বিরুদ্ধে নানুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতার স্বামী । অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
পরিবারের দাবি, গত 5 অগস্ট রাতে বাড়ির বাইরে বাথরুমে গিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। সেই সময় পাঁচিল টপকে তিন দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ। তাঁদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলেও দাবি পরিবারের । অভিযোগ, ওই তিন জন গৃহবধূর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁকে লাগাতার ধর্ষণ করে । তাঁর চিৎকার শুনে স্বামী বাইরে বেরিয়ে এলে তাঁকেও মারধর করে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ।
এরপরই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে বলে পরিবারের দাবি । নির্যাতিতার নগ্ন ছবি তুলে রাখা হয় এবং সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ । সেই ভয় দেখিয়েই পরবর্তী দিনগুলিতেও তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের ।
এমনকী নির্যাতিতার সন্তানদেরও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ । এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালেও তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে দাবি করেছেন নির্যাতিতার স্বামী ও পরিজনেরা । তাঁদের বক্তব্য, "ঘটনার পর থেকেই আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে । সব কিছু মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে । মীমাংসা না করলে পরে দেখে নেওয়ার কথা বলছে । আমরা খুব ভয় পাচ্ছি । আমরা চাই, দোষীদের কঠোর শাস্তি হোক ।"
নির্যাতিতার স্বামীর লিখিত অভিযোগে তিন জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে- শেখ হাসান, শেখ ভোটার এবং সাব্বাহার মণ্ডল । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শেখ হাসানকে গ্রেফতার করেছে । বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার তদন্তে একাধিক দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি নির্যাতিতার বয়ান, ঘটনাস্থল এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) 75 (2), 64 (1), 351 (3), 329 (4) এবং 79 ধারায় তদন্ত শুরু হয়েছে । এর মধ্যে যৌন নির্যাতন, ভয় দেখানো, বেআইনি ভাবে প্রবেশ এবং শ্লীলতাহানির মতো অভিযোগ সংক্রান্ত ধারাও রয়েছে । পুলিশের এক কর্তা বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । তদন্তে সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"