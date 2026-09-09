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চাকরির টোপে বাংলাদেশে পাচার ! দেশে ফিরলেন সন্দেশখালির বধূ

বুধবার ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে ওই মহিলাকে দেশে ফেরানো হয় ৷ সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে তাঁর ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 9, 2026 at 10:24 PM IST

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কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান । বাংলাদেশে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সন্দেশখালির গৃহবধূ বুধবার দেশে ফিরলেন । বাংলাদেশের খুলনা থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তাঁকে ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ফিরিয়ে আনা হয় । ঘোজাডাঙা আউটপোস্টে পৌঁছনোর পর প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে তাঁর ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।

জানা গিয়েছে, জরুরি শংসাপত্র (Emergency Certificate)-এর ভিত্তিতে ওই মহিলাকে ভারতে ফেরানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় । বুধবার ঘোজাডাঙা সীমান্তে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁকে হস্তান্তর করা হয় । সেই সময় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবং বসিরহাট থানার আধিকারিকরা ।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, খুলনায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের পক্ষ থেকে ওই বধূকে সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয় । এরপর ঘোজাডাঙা সীমান্তে তাঁর পরিচয় ও নথিপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয় । পরে তাঁকে ভারতীয় অভিবাসন দফতরের কাউন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় ।

সীমান্তে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাঁকে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে । কলকাতায় পৌঁছনোর পর নিখোঁজ সংক্রান্ত ঘটনায় প্রয়োজনীয় পরবর্তী প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।

ওই মহিলার দেশে ফেরার খবর পেয়ে স্বস্তি ফিরেছে তাঁর পরিবারের মধ্যে । দীর্ঘ সময় পর পরিবারের সদস্যের সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন ঘিরে তৈরি হয়েছে আবেগঘন পরিস্থিতি । তবে কীভাবে তিনি বাংলাদেশে পৌঁছেছিলেন, সেখানে তাঁর অবস্থান কী ছিল এবং কী পরিস্থিতিতে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়ায় আরও স্পষ্ট হবে । কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, ‘‘এটা একটা বড় সাফল্য ৷’’

প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ওই মহিলাকে পরিবারের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়াই ছিল এদিনের মূল লক্ষ্য । সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফেরার পর এখন তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে ।

সন্দেশখালির ওই বধূর দেশে ফেরার নেপথ্যে রয়েছে চাঞ্চল্যকর এক নিখোঁজ ও পাচারের অভিযোগ । উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির বাসিন্দা ওই মহিলা স্বামী ও পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে সংসার করতেন । পারিবারিক আর্থিক সমস্যার কারণে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি । সেই সূত্রেই সোশাল মিডিয়ায় এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় । ওই ব্যক্তি নিজেকে তামিলনাড়ুর একটি সংস্থার কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে কাজ দেওয়ার আশ্বাস দেন বলে অভিযোগ ।

অভিযোগ, চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাইয়ের কথা বলে তাঁকে কলকাতায় ডেকে পাঠানো হয় । সেই মতো তিনি শ্যামপুকুর থানা এলাকার গালিফ স্ট্রিটে তাঁর ভাইয়ের কাছে আসেন । 1 জুলাই শ্যামবাজার এলাকায় ওই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর । কিন্তু সেদিন দুপুরের পর থেকেই আচমকা তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যায় । পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান পাননি । পরে সন্দেশখালি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় ।

এরপর প্রায় এক মাসের মাথায় পরিবারের কাছে আসে বাংলাদেশের একটি নম্বর থেকে ফোন । ওই মহিলা নিজেই ভাইকে ফোন করে জানান, তাঁকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । পরিবারের দাবি, তাঁকে প্রথমে অচৈতন্য অবস্থায় সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে বেআইনিভাবে বাংলাদেশে পাঠানো হয় । গোপালগঞ্জের একটি জায়গায় তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল । পরে কোনোভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে একটি হাসপাতালে পৌঁছতে সক্ষম হন তিনি । সেখান থেকেই ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ।

এই ঘটনার পর ওই মহিলার ভাই শ্যামপুকুর থানায় অপহরণ ও পাচারের অভিযোগ দায়ের করেন । ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ এবং লালবাজারের অ্যান্টি হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট (AHTU) । চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে কলকাতায় ডেকে আনা হয়েছিল কি না, কীভাবে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছলেন এবং এই ঘটনায় কোনও আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্র জড়িত কি না, সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা শুরু হয় ।

অবশেষে বুধবার ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় । বাংলাদেশের খুলনায় ভারতীয় মিশনের আধিকারিকদের মাধ্যমে তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় । জরুরি শংসাপত্রের ভিত্তিতে ভারতে ফেরার পর ঘোজাডাঙায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় । পরে তাঁকে ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে আসার কথা ।

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