একবালপুরে বধূর অ্যাসিড 'খেয়ে' মৃত্যু: প্ররোচনার অভিযোগে গ্রেফতার 5

একবালপুরে বধূর অ্যাসিড 'খেয়ে' মৃত্যু: প্ররোচনার অভিযোগে গ্রেফতার 5
মৃত গৃহবধূর দিদির অভিযোগের ভিত্তিতে মানসিক নির্যাতন ও প্ররোচনার মামলা রুজু পুলিশের ৷ উদ্ধার করা হয়েছে অ্যাসিডের পাত্র এবং মৃতের মোবাইল ফোন ৷
Published : December 17, 2025 at 7:47 PM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: একবালপুরে অ্যাসিড খেয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ বছর 48-এর ওই গৃহবধূকে চরম পদক্ষেপ করতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ওই 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় ৷ মৃতের নাম নাসিমা বেগম ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, একবালপুর লেন এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলমের স্ত্রী নাসিমা ৷ মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়িতেই তিনি অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ পান করেন বলে অভিযোগ ৷ এরপর পরিবারের লোকজন তাঁকে তড়িঘড়ি একবালপুরের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান ৷ তবে, চিকিৎসা চলাকালীন সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয় ৷
জানা গিয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে প্রথমে একবালপুর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে ৷ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয় ৷ প্রাথমিক তদন্ত চলাকালীন মৃতের দিদি সাহিনা বেগম থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷
অভিযোগে তিনি দাবি করেন, কয়েকজন ব্যক্তি নাসিমা বেগমকে দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে নির্যাতন ও চাপের মধ্যে রেখেছিলেন ৷ যার জেরে তিনি চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন সাহিনা বেগম ৷ এই ঘটনা সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্তে নেমে একাধিক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷"
পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ চরম পদক্ষেপ করতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে এবং তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায় ৷ অভিযোগে মোট পাঁচজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৷ তাঁরা হলেন জাভেদ একবাল, মহম্মদ ওয়াসিম, ইয়াসমিন বেগম, সালমা খাতুন ও ফারজানা হোসেন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা পরস্পরের সঙ্গে যোগসাজশ করে নাসিমাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন বলে অভিযোগ ৷
তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতের বাড়ি থেকে একটি অ্যাসিডের পাত্র এবং তাঁর ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ এই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও সামগ্রী খতিয়ে দেখে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও প্রেক্ষাপট জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷ পাশাপাশি, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ৷
পুলিশের দাবি, প্রাথমিকভাবে মহিলা নিজেই ঘটনাটি ঘটালেও, এর নেপথ্যে পরিকল্পিত মানসিক নির্যাতন ও প্ররোচনার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর ৷ সেই কারণে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে একবালপুর থানার পুলিশ ৷