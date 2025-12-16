ভোটার তালিকায় নাম নেই, নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে চরম পদক্ষেপ গৃহবধূর !

ভোটার তালিকায় নাম নেই, নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে চরম পদক্ষেপ গৃহবধূর !
1990 সালের মৃত মহিলার মা-বাবা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন । কিন্তু তাঁর জন্ম থেকে পড়াশোনা সব এই দেশেই ।
Published : December 16, 2025 at 2:55 PM IST
দুর্গাপুর, 16 ডিসেম্বর: 2002-এর ভোটার তালিকায় নাম নেই পরিবারের কারও । এসআইআর আতঙ্কে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই সোমবার চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন এক গৃহবধূ ৷ এমনটাই অভিযোগ তাঁর পরিবারের ।
ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের 9 নম্বর ওয়ার্ডের হর্ষবর্ধন এলাকায় । মৃত গৃহবধূর নাম সুবর্ণা গুঁই সাহা (26) । যদিও বিজেপির দাবি, মৃতের পরিবার তৃণমূল করে ৷ রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ সেটাকে এসআইআর-এর আতঙ্ক বলে চালানো হচ্ছে ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দমদমের নাগেরবাজারে বাড়ি সুবর্ণার । তাঁর বিয়ে হয় দুর্গাপুরের 9 নম্বর হর্ষবর্ধনের ডিভিসি কলোনির বাসিন্দা ডিভিসির কর্মী রণজিৎ গুঁইয়ের সঙ্গে । সাত বছরের একটি মেয়ে রয়েছে তাঁদের ।
পরিবারের দাবি, এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই সুবর্ণার মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল । কারণ, তাঁর বাবা-মায়ের নাম নেই 2002 সালের ভোটার তালিকায় । কিন্তু তাঁর কাছে রয়েছে ভোটার কার্ড । পরিবারের অভিযোগ, কারও নাম না-থাকায় নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে চরম পদক্ষেপ করার পথ বেছে নেন সুবর্ণা ৷
পরিবার সূত্রে খবর, 1990 সালের সুবর্ণার মা-বাবা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন । কিন্তু সুবর্ণার জন্ম থেকে পড়াশোনা সব এই দেশেই । কিন্তু তাঁর জামাইবাবু শিবশঙ্কর সাহার কথায়, সুবর্ণা বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে সোশাল মিডিয়াতে এসআইআর সংক্রান্ত এবং নাগরিকত্ব পাওয়ার সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খবর দেখতে থাকার কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন । তিনি গত সপ্তাহে তাঁর শ্যালিকাকে বোঝাতে দুর্গাপুরে আসেন । কিন্তু শেষ রক্ষা হল না ।
নিজেকে একজন বিএলও বলে পরিচয় দিয়ে মৃতের জামাইবাবু শিবশঙ্কর সাহা বলেন, "নির্বাচন কমিশন যেদিন থেকে এসআইআর লাগু করেছে সেই দিন থেকে আমার শ্যালিকা আতঙ্কে ছিল । ও জানত ওর বাবা-মা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছিল ৷ কিন্তু ওর পড়াশোনা থেকে সব কিছু এখানে ৷ বিয়েও হয়েছে এখানকার ছেলের সঙ্গে ৷ ফর্ম ফিল-আপের সময় দেখছে 2002 তালিকায় ওর বাবা-মার নাম নেই ৷ তাই ওর মেয়ের নাম উঠবে না-বলে আতঙ্কে ছিল ৷ নরেন্দ্র মোদি রাজ্য দখলের লোভে এই কাজ করাচ্ছে । ওঁর কাছে মৃত্যুর কোনও দাম নেই । আমার পরিবারেরও এক সদস্যকে চলে যেতে হল । আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব ।"
সুবর্ণার মৃত্যুতে এসআইআর-কে দায়ী করে সরব হয়েছে তৃণমূলও ৷ 9 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা মৈনাক ভট্টাচার্য বলেন, "নিরীহ মানুষদের মৃত্যুর কবলে পড়তে হচ্ছে । এইখানেও নিরীহ মহিলার প্রাণ গেল । কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝা উচিত এসআইআর-এর ফলে বিনা অপরাধে কতজনের প্রাণ বলি দিতে হল । আমরা রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে বিষয়টি জানিয়েছি ।"
খবর পেয়ে সোমবার মৃতের বাড়িতে যান পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । তিনি বলেন, "দুর্গাপুরেও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল । ছোট্ট সন্তান মা হারা হল । বিজেপির এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আমরা রাস্তায় নামব । সাধারণ মানুষকে বলব আপনারা আতঙ্কিত হয়ে চরম পদক্ষেপ করবেন না । আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে আমরা আন্দোলন করব । বিজেপির এই ষড়যন্ত্র আর মানুষকে মারার যে চক্রান্ত তার জবাব বাংলার মানুষ দেবে ।"
পুলিশের পক্ষ থেকে এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় বলেন, "পরিবারের দাবি ওই মহিলা বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন । পরিবারের সঙ্গে তার নাগরিকত্ব পাওয়া নিয়ে দুঃশ্চিন্তার কথা বেশ কিছুদিন ধরেই বলছিলেন ।"
অন্যদিকে এসআইআর-এর কারণে বিএলওদের মানসিক চাপ, মৃত্যু নিয়ে এবং সাধারণ মানুষের এই আতঙ্কের আবহ নিয়ে রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হয়েছেন । তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "এসআইআর শুধু বাংলায় কেন? ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, মণিপুর সীমান্তবর্তী এই রাজ্যগুলিতে কেন নয় ?" নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এদিকে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, "তৃণমূল নাটক করছে । রোগে অথবা অন্য কোনও কারণে মারা গেলেও এরা এখন এসআইআর-কে দায়ী করছে । যিনি মারা গিয়েছেন তার পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস করেন ৷ তাই তাকে দিয়ে এসব বলানো হচ্ছে । তৃণমূল তো প্রথম থেকে এসআইআর করতে দেব না, ঘেরাও করব এসব বলেছিল । তারাই আবার 91000 শিক্ষককে বিএলও করতে দিয়েছে ৷ নিজেরাও বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে । এরা মিথ্যাচার করছে মানুষের সঙ্গে ।"
আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়: যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।