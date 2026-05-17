কাটমানি ফেরতের দাবিতে কোচবিহারে প্রধান ও উপপ্রধানের বাড়ি ঘেরাও

কাটমানি ফেরতের দাবিতে কোচবিহারে প্রধান ও উপপ্রধানের বাড়ি ঘেরাও
Published : May 17, 2026 at 6:05 PM IST
কোচবিহার, 17 মে: কাটমানি ফেরতের দাবিতে কোচবিহারের একাধিক এলাকায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ বাসিন্দাদের । তাঁদের অভিযোগ, ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূলের কর্মীরা কেউ ঘরের নাম করে টাকা নিয়েছেন, আবার কেউ 100 দিনের কাজের টাকা থেকে ভাগ নিয়েছেন । সেসব টাকা ফেরতের দাবিতে রবিবার সকাল থেকে বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা ।
এক গ্রামবাসীর অভিযোগ, "গত কয়েকবছরে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে কিছু দিলেই প্রধান, উপপ্রধান থেকে পঞ্চায়েত সদস্যরা হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন । কেউবা ঘর দিয়েছেন । অনেক নেতা আবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছেন । তবে ঘরও দেননি । এতদিন কিছু বলতে পারতাম না । এবারে পালাবদল হয়েছে । তাই টাকা ফেরত চাইছি ।"
রবিবার সকালে কোচবিহার-1 ব্লকের দেওয়নাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাকলি বর্মনের বাড়ি ঘেরাও করেন কয়েকশো বাসিন্দা । তাঁদের অভিযোগ, ঘর দেওয়ার নাম করে তিনি বাসিন্দাদের থেকে টাকা নিয়েছেন । স্থানীয় বাসিন্দা যতীন বর্মন বলেন, "ঘর দেবে বলে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছে । কিন্তু ঘর দেয়নি । টাকাও ফেরত দেয়নি ।" যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাকলি বর্মন বলেন, "রাজ্যে পালাবদল হয়েছে । তাই এখন ভুলভাল বলছে । আমি কারও টাকা নিইনি ।"
কাটমানি ফেরতের দাবিতে এদিন দিনহাটা-1 ব্লকের পুটিমারি-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রিয়াঙ্কুর রায়ের বাড়ি ঘেরাও করেছেন বাসিন্দারা । বহু বাসিন্দার কাছ থেকে তিনি টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ । স্থানীয় বাসিন্দা শোভারানি মোদক বলেন, "ঘর দেওয়ার নামে 10 হাজার টাকা নিয়েছে । এতদিন কিছু বলিনি । যে টাকাটা নিয়েছে, সেটা ফেরত চাই । শুধু তাই নয়, নদী থেকে বেআইনি বালি চুরির সাথেও ও জড়িত । ক্ষমতায় থাকার কারণে এতদিন কেউ কিছু বলেনি । পালাবদল হতেই এবার বিক্ষোভ হচ্ছে ।"
যদিও ভোটে হারার পরদিন থেকেই তৃণমূলের উপপ্রধান প্রিয়াঙ্কুর রায় পলাতক । তাঁর বাবা এবিষয়ে কিছু বলতে চাননি । বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন, "তৃণমূলের ছোট-বড় সবধরনের নেতা কাটমানি খেয়েছে । এবার তো ফেরত দিতেই হবে ।" যদিও কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, "এগুলো বিজেপির চক্রান্ত । লোক উসকে দিয়ে এসব করাচ্ছে ।"