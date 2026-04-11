ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি স্লিপ, বুথে কড়া নজরদারি ! বিএলওদের নির্দেশ সিইওর
Published : April 11, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নির্ভুল এবং শান্তিপূর্ণ করতে একাধিক কঠোর নির্দেশ জারি করল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর । বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওদের ভূমিকা এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে । ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থেকে শুরু করে বুথের পরিকাঠামো, সব ক্ষেত্রেই বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি ।
সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ (ভিআইএস) বিতরণে । নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, প্রত্যেক বিএলও-কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে এই স্লিপ তুলে দিতে হবে । ভোটের অন্তত পাঁচ দিন আগে পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে । কোনোভাবেই একগুচ্ছ স্লিপ বিলি করা যাবে না । সরাসরি ভোটার বা তাঁর পরিবারের সদস্যের হাতে পৌঁছে দিতে হবে এই স্লিপ । কমিশনের তরফে এও বলা হয়েছে, নিরপেক্ষতা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক, এই নিয়ে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট বিএলওর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ।
এদিকে কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে সেক্টর অফিসার ও সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ করা নিয়ে কমিশনে নালিশ জানাল বিজেপি । বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়ার সিইওকে লেখা চিঠিতে অভিযোগ করেছেন যে কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার পূর্ণিমা দে 10 এপ্রিল একটি নির্দেশ জারি করেন । এই নির্দেশের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের অধীনে ISGPP সেলের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের 'সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট' এবং 'অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টর অফিসার' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । অথচ কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সেক্টর পর্যায়ের কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । কারণ, স্থায়ী সরকারি কর্মীদের মতো তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা থাকে না ।
অভিযোগ, নজরদারি এড়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই নামগুলো ব্যবহার করা হয়েছে । চিঠিতে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে পূর্বে এই কর্মীদের 'সেক্টর অফিসার' হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল । সেখানে আপত্তি ওঠার পরও 'আইওয়াশ' করতে শুধুমাত্র পদবি বদলে পুনরায় নিয়োগ করা হয়েছে ! এখন দেখার এ ব্যাপারে কমিশন কী পদক্ষেপ করে ৷
এদিকে ভোটের কাজে শুধু স্লিপ বিতরণ নয়, বুথের পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বিএলওদের সক্রিয় ভূমিকা নির্দিষ্ট করেছে কমিশন । ওয়েবকাস্টিং ব্যবস্থা, ক্যামেরার সঠিক অবস্থান, বুথে আলো-বাতাসের পরিবেশ সবকিছুর খুঁটিনাটি দেখভালের দায়িত্ব তাঁদের উপরই । বিশেষ করে ভোটগ্রহণ কক্ষের ভিতরে অতিরিক্ত আলো যাতে না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে । কারণ অতিরিক্ত আলো ভিভিপ্যাট যন্ত্রের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে । তবে ভোটের গোপনীয়তা বজায় রেখেই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে. এই ভারসাম্য বজায় রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ ।
ভোটের দিন ভোটারদের সুবিধার্থে প্রতিটি বুথে থাকবে ভোটার অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ (ভিএবি) । সেখানে উপস্থিত কর্মীরা ভোটারদের নাম খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন । ইংরেজি বর্ণানুক্রমে সাজানো তালিকা থেকে সহজেই নিজের নাম খুঁজে নিতে পারবেন ভোটাররা । তবে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভোটের দিন আর কোনও ভিআইএস বিতরণ করা যাবে না ।
মহিলা ভোটারদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন । যেখানে বোরখা পরা মহিলার সংখ্যা বেশি, সেখানে তাঁদের শনাক্তকরণের জন্য মহিলা কর্মী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । প্রয়োজনে পুরুষ ও মহিলা বিএলও একসঙ্গে কাজ করবেন । ভোটের দিন বিএলওদের অন্য কোনও কাজে না লাগিয়ে বুথের প্রবেশপথেই বসিয়ে ভোটার চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হবে ।
অন্যদিকে, রাজ্যের প্রতিটি বুথকে কার্যত 'স্পর্শকাতর' হিসেবে বিবেচনা করে নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । এর মধ্যেই চিহ্নিত করা হচ্ছে অতি স্পর্শকাতর ও অতি উত্তেজনাপ্রবণ বুথ । প্রতি 10টি বুথের জন্য রাখা হচ্ছে একটি করে কুইক রেসপন্স টিমের গাড়ি, যার মাথায় থাকবে ক্যামেরা । ড্রোন, অতিরিক্ত সিসিটিভি এবং মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে লাইভ নজরদারিতে রাখা হবে গোটা প্রক্রিয়া ।
ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন হয়েছে । ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে প্রতিটি বুথের ছবি সরাসরি পৌঁছে যাবে কমিশনের সার্ভারে । ফলে কোথাও কোনও অনিয়ম বা গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে ।
জেলা সফরে গিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, কমিশনের গাইডলাইনের বাইরে কোনও কিছুই বরদাস্ত করা হবে না । তাঁর কথায়, "শতভাগ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাই আমাদের লক্ষ্য, আর তার জন্য প্রয়োজন কঠোর নজরদারি ও নিরপেক্ষ প্রশাসন ।"
