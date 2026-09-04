বই খুঁজতে কাদার স্তূপে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ! বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে ঘর
অন্য পড়ুয়ারা যখন পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন অসম লড়াই লড়তে হচ্ছে শাহিনকে । বসিরহাট থেকে শামীম মোল্লার প্রতিবেদন ৷
Published : September 4, 2026 at 4:51 PM IST
হাসনাবাদ, 4 সেপ্টেম্বর: খাতাটা কোথায় ? সাজেশনের বইটা ? যে বইটা দিনকয়েক আগেই নিজের জমানো টাকা দিয়ে কিনেছিল, সেটাই বা কোথায় গেল !
কাদায় মাখামাখি হাত দিয়ে একের পর এক মাটির দলা সরাচ্ছিল শাহিন মোল্লা । সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাঙা টালি, মাটির দেওয়ালের স্তূপ, ত্রিপলের ছেঁড়া টুকরো । কোথাও উলটে পড়ে থাকা হাঁড়ি, কোথাও ভাঙা আসবাব । সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই খুঁজছিল উচ্চমাধ্যমিকের বই-খাতা ! কারণ আর কয়েক দিন পরেই পরীক্ষা । অথচ পড়ার টেবিল তো দূরের কথা, মাথা গোঁজার ছাদটুকুও এখন নেই !
এক লহমায় ভেঙে পড়েছে শাহিনদের ঘর । আর তার সঙ্গে যেন ভেঙে পড়েছে দীর্ঘ দিনের লড়াই করে গড়ে তোলা এক কিশোরের স্বপ্নও ।
উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদের রামেশ্বরপুর বরুণহাট পঞ্চায়েতের দিঘীরপাড় এলাকার ঘটনা । টানা বৃষ্টির জেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে শাহিনদের একমাত্র মাটির বাড়ি । মাটির দেওয়াল, টালির ছাউনি, ত্রিপলের আশ্রয়- সব এখন কাদার নীচে । সৌভাগ্য, বাড়ি ভেঙে পড়ার সময় তিন জনই বাইরে ছিলেন । না-হলে পরিণতি কী হতে পারত, ভাবতেই শিউরে উঠছেন প্রতিবেশীরা ৷
শাহিন বরুণহাট হাইস্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী । অন্য পড়ুয়ারা যখন পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন শাহিনের লড়াইটা অন্য রকম । বইয়ের পাতার সঙ্গে তাকে লড়তে হচ্ছে সংসারের অভাবের সঙ্গেও ।
শাহিনের বাবা হজরত মোল্লার বয়স 63 । দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ । নিয়মিত কাজ করার মতো শারীরিক সামর্থ্য নেই । মা মঞ্জুরা মোল্লা লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন । সেই সামান্য আয়েই কোনও রকমে চলে সংসার । খাবার, বাবার ওষুধ- প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাতেই যখন টান পড়ে, তখন ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব । তাই পড়ার পাশাপাশি কাজও করতে হয় শাহিনকে ।
কিশোর বয়সেই গাছ কাটার মতো ভারী কাজে হাত লাগিয়েছে সে ৷ সকাল থেকে পরিশ্রমের পরে শরীর যখন আর চলতে চায় না, তখনও বই খুলে বসত । ক্লান্ত চোখে, অল্প আলোয়, কখনও ঘরের এক কোণে, কখনও টিমটিমে বাতির নীচে চলত উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি ।
কয়েক দিন আগেই নিজের জমানো প্রায় দু'হাজার টাকা খরচ করে পরীক্ষার জন্য বই, সাজেশন ও প্রয়োজনীয় পড়ার সামগ্রী কিনেছিল শাহিন । টাকা জমানো সহজ ছিল না । প্রতিটি বই কেনার পিছনে ছিল দিনের পর দিন শ্রমের টাকা । সেই বইগুলিই এখন কোথায়, জানে না সে । কারণ, সবই যে কাদামাটিতে চাপা পড়েছে !
ঘটনার দিন সকালে কাজেই বেরিয়েছিল শাহিন । কিছুক্ষণ পর খবর এল, বাড়ি ভেঙে পড়েছে । ছুটে বাড়ি ফিরে এসে যা দেখল, তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না । যে ঘরে বসে পড়ত, সেই ঘর নেই । যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বই খুলত, সেই দেওয়াল নেই । যে ছাদের নীচে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত, সেটিও মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে । বই-খাতা, নোট, সাজেশন- সব চাপা পড়েছে ধসে পড়া মাটির নীচে ।
ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে শাহিনের চোখে তখন আতঙ্ক । "এখন কোথায় থাকব ? কী ভাবে পরীক্ষা দেব ?" তার কণ্ঠে কান্না । সামনে পরীক্ষা । অথচ বই নেই, নোট নেই, থাকার জায়গা নেই । নতুন করে বই কেনার টাকাও নেই । শাহিনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বাড়িটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল । স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে ঘরের জন্য একাধিক বার আবেদন করেছিলেন তাঁরা । কিন্তু কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা হয়নি । তাঁর দাবি, "অনেক বার ঘরের জন্য বলেছি । বলা হয়েছে পরে হবে । কিন্তু আর হল না ।"
বাড়িটি যদি রাতের অন্ধকারে ভেঙে পড়ত ? শাহিনের কথায়, "দিনের বেলায় আমরা বাইরে ছিলাম বলেই বেঁচে গিয়েছি । রাতে হলে তিন জনের কেউ হয়তো বেরোতেই পারতাম না ।"
ছেলের কথা বলতে গিয়ে কান্না সামলাতে পারেননি মা মঞ্জুরা । এত দিন যে ঘরটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ছিল, সেই আশঙ্কাই যে এক দিন সত্যি হবে, ভাবেননি তিনি । তাঁর দাবি, বহু বার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে গিয়ে বাড়ির দুরবস্থার কথা জানিয়েছিলেন । ঘটনার দিনের কথা বলতে গিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে মঞ্জুরা বলেছিলেন, "কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে বাইরে বেরিয়েছি । ঘরের ভিতরের সব কিছু শেষ !"
কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় চিন্তা নিজের জন্য নয় । ছেলে শাহিনের জন্য । একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে বলছিলেন, "সামনে ওর উচ্চমাধ্যমিক । বই-খাতা, পেন, নোট- সব মাটির নীচে । আবার সব কিনব কী করে ? ও কোথায় বসে পড়বে ? কোথায় থাকবে ?"
শুধু বই নয়, সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও হারিয়েছে পরিবারটি । রান্নার হাঁড়ি-বাসন থেকে ঘরের সামান্য আসবাব- সবই ধ্বংসস্তূপের নীচে । নতুন করে সেগুলি কেনার মতো অর্থও নেই । অসুস্থ বাবা হজরত মোল্লার গলাতেও একই অসহায়তা । "ছেলের পরীক্ষা সামনে । বই নেই, খাতা নেই । যে ঘরে থাকতাম, সেটাও নেই । আমরা এখন থাকব কোথায় ?"
এই পরিবারের দুর্দশা চোখের সামনে দেখেছেন প্রতিবেশীরাও । আরতি অধিকারী জানান, ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল । পরিবারটি কোনও ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসার পরেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ি । বিকট শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে যান । কাদার স্তূপ সরিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা হলেও ভিতরে থাকা বই-খাতা বা জিনিসপত্র বার করা যায়নি । আরতির কথায়, শাহিন অত্যন্ত কষ্ট করে পড়াশোনা করছিল । কাজ করে নিজের পড়ার খরচ জোগাড় করত । এমন সময়ে তার সব বই নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপদ আরও বেড়েছে ।
এলাকার মানুষের দাবি, এখন আর শুধু একটি পরিবারকে ঘর দেওয়ার প্রশ্ন নয় । একটি পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎও জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে । দ্রুত অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি শাহিনের হারিয়ে যাওয়া বই-খাতা, নোট এবং প্রয়োজনীয় পড়ার সামগ্রী জোগাড় করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ।
স্থানীয় রামেশ্বরপুর বরুণহাট পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম জানিয়েছেন, অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো হবে । সরকারি নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি । কিন্তু আশ্বাস আর প্রয়োজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শাহিনের পরীক্ষা ।
এক দিকে কাদায় মিশে যাওয়া ঘর । অন্য দিকে দরজায় কড়া নাড়ছে উচ্চমাধ্যমিক । যে ছেলেটি সংসারের অভাবের সঙ্গে লড়ে গাছ কাটার কাজ করেছে, নিজের উপার্জনের টাকা জমিয়ে বই কিনেছে, রাত জেগে পড়েছে- আজ সেই বই খুঁজতেই তাকে হাতড়াতে হচ্ছে ধ্বংসস্তূপ !