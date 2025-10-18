পাহাড় সফরে জনসংযোগে বেরিয়ে যে বাড়িতে ছবি এঁকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, আগুনে ভস্মীভূত সেই বাড়ি

পাহাড় সফরে জনসংযোগে বেরিয়ে যে বাড়িতে ছবি এঁকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, আগুনে ভস্মীভূত সেই বাড়ি
মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে অনেক সময় নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন পাহাড়বাসীরা। এবারও তাই করতে দেখা গিয়েছিল ৷ একটি বাড়িতে ছবি এঁকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
দার্জিলিং, 18 অক্টোবর: পাহাড় সফরে জনসংযোগে বেরিয়ে যে বাড়িতে গিয়ে ছবি এঁকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শনিবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে খাক হয়ে গেল সেই বাড়িটি । ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শৈলশহরে।
জানা গিয়েছে, এদিন সকালে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সদর কার্যালয় লালকোঠির পাশেই ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির মালিকের নাম কুমার থাপা । তিনি তাঁর স্ত্রী বীণা থাপার সঙ্গে থাকেন ৷ কুমার থাপা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী ৷ তবে পেন্টিং করে সময় কাটান ৷ তার পেন্টিং আবার অনেকে কেনেন।
এদিন সকালে আচমকা কুমার থাপার বাড়ি থেকে আগুনের শিখা বের হতে দেখেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দু'টি ইঞ্জিন। পাশাপাশি পৌঁছয় দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ। কিন্তু বাড়িটি টিন ও বাঁশের তৈরি হওয়ায় মুহূর্তে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বাড়িটি নিমেষে পুড়ে খাক হয়ে যায়। বাড়িতে থাকা কিছু নগদ ও নথি ওই আগুনে পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এই বিষয়ে কুমার থাপার স্ত্রী বীণা থাপা বলেন, "আমি অন্য ঘরে রান্না করছিলাম। আচমকা ঘরে আগুন লেগে যায়। বাইরে এসে দেখি আগুন লেগে গিয়েছে । সব পুড়ে গিয়েছে । কিছু বাঁচেনি ৷ অনেক নথিপত্র আর মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি-সহ অনেক ছবি পুড়ে গিয়েছে । জানি না কী করব। সরকার সাহায্য করলে ভালো হয় ।" জিটিএ'র মুখপাত্র এসপি শর্মা বলেন, "আগুনের ঘটনা ঘটেছে । জিটিএ থেকে যা সাহায্য করার তা করা হবে।"
প্রসঙ্গত, গত সোমবারই পাহাড় সফরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধস কবলিত পাহাড়ের পরিস্থিতি, ত্রাণ সামগ্রী ও প্রশাসনিক বৈঠক সারেন তিনি । তিন দিনের ওই পাহাড় সফরে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জনসংযোগও করেছিলেন। পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি পাহাড়বাসীর সঙ্গেও কথা বলে অভাব ও অভিযোগ শুনেছিলেন।
বৃহস্পতিবার সকালে রিচমন্ড হিল থেকে বেরিয়ে হেঁটে জনসংযোগ করতে করতে যাওয়ার সময় লালকোঠির কাছে কুমার থাপার বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বাড়িতে গিয়ে এভারেস্টের ছবিও এঁকেছিলেন। এদিন সকালে ওই বাড়িটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় ৷
এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় সফরে গেলে বরাবর জোর দিয়েছেন জনসংযোগে। মোমো বানানো হোক কিংবা ছবি আঁকা। আবার চা-পাতা তোলা হোক কিংবা বাচ্চাদের কোলে নিয়ে চকোলেট বিতরণ। মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় সফরে গেলে এগুলো চেনা ছবি বলা। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আবার অনেক সময় নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন পাহাড়বাসীরা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ জিটিএ কার্যালয়ে ঢোকার আগে কুমার থাপার বাড়িতে গিয়ে ছবি এঁকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।