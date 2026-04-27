বাজ পড়ে বাড়িতে আগুন, পুড়ে ছাই সর্বস্ব ! মৃত্যু 2 গবাদি পশুর

রাস্তা খারাপের জন্য এলাকায় ঢুকতে পারল না দমকল ৷ ভস্মীভূত হল ঘর ও আসবাবপত্র ৷

বাজ পড়ে বাড়িতে আগুন (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 27, 2026 at 5:57 PM IST

শীতলকুচি, 27 এপ্রিল: বাজ পড়ে বাড়িতে লাগল আগুন ৷ আর সেই আগুনে পুড়ে ছাই সর্বস্ব ৷ এমনকি মারা গেল দুটি গবাদি পশুও । মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা ধাপেরচাত্রা এলাকায় । ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা । প্রশাসনিকভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসনও ।

আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকেও আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোচবিহারের পাশাপাশি বেশ কিছু জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সেইমতো শনিবার সন্ধ্যা থেকেই কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয় । রাতে কোচবিহার শহরের রাজবাড়ি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় গাছ ভেঙে পড়ে যান চলাচল ব্যাহত হলেও তেমন কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি ।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত শোওয়ার ঘরও (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু রবিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায় শীতলকুচিতে । খারিজা ধাপেরচাত্রা এলাকায় বাজ পড়ে আগুন লাগে স্থানীয় বাসিন্দা কপিল মিয়াঁর বাড়িতে । আর সেই আগুনে একটি ঘর পুরোপুরিভাবে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শোওয়ার ঘরও । আগুনে ঘরের আসবাবপত্র পুড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘরে থাকা ফসল পুড়ে যায় এবং আগুনে পুড়ে মারা যায় ঘরে থাকা দুটি গরুও ৷

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির মালিক কপিল মিয়াঁ বলেন, "রবিবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে সকলে শুয়ে পড়েছিলাম । হঠাৎ করে আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় এবং আগুন লেগেছে বলে চিৎকার করতে থাকে ছেলের বউ । তারপর আমিও ঘরে ধোঁয়া দেখতে পাই । এরপর ঘরের দরজা ভেঙে সকলে বাইরে বের হই এবং ঘরের কিছু জিনিস বাইরে আনতে সক্ষম হই । এরপর বাড়ির লোকজন এবং গ্রামবাসীরা জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগাতেও আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে একটি ঘর পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায় । শুধু তাই নয়, ঘরে থাকা প্রায় 80 মণ তামাক, ঘরের আসবাবপত্র পুড়ে যায় ৷ এমনকি ঘরে থাকা ছ'টি গরুর মধ্যে দুটি গরুও আগুনে পুড়ে মারা যায় ।"

ভস্মীভূত ঘর (নিজস্ব ছবি)

এদিকে সোমবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত সেই পরিবারের খোঁজ নিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন । তিনি বলেন, "রবিবার রাত 11টার দিকে আমার কাছে ফোন আসে যে, কপিল মিয়াঁর বাড়িতে আগুন লেগেছে । এরপর দমকলে খবর দেওয়া হয় ৷ আগুনে ঘরের পাশাপাশি আসবাবপত্র-সহ সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায় । বাজ পড়ে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে বলে মনে হচ্ছে । আমি ব্লক প্রশাসন ও দলীয় স্তরেও বিষয়টি জানিয়েছি । সরকারিভাবে সহযোগিতার পাশাপাশি দলগতভাবেও কীভাবে পরিবারটির সহযোগিতা করা যায়, সেই ব্যবস্থাও আমরা করব ।"

