বাজ পড়ে বাড়িতে আগুন, পুড়ে ছাই সর্বস্ব ! মৃত্যু 2 গবাদি পশুর
রাস্তা খারাপের জন্য এলাকায় ঢুকতে পারল না দমকল ৷ ভস্মীভূত হল ঘর ও আসবাবপত্র ৷
Published : April 27, 2026 at 5:57 PM IST
শীতলকুচি, 27 এপ্রিল: বাজ পড়ে বাড়িতে লাগল আগুন ৷ আর সেই আগুনে পুড়ে ছাই সর্বস্ব ৷ এমনকি মারা গেল দুটি গবাদি পশুও । মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা ধাপেরচাত্রা এলাকায় । ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা । প্রশাসনিকভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসনও ।
আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকেও আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোচবিহারের পাশাপাশি বেশ কিছু জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সেইমতো শনিবার সন্ধ্যা থেকেই কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয় । রাতে কোচবিহার শহরের রাজবাড়ি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় গাছ ভেঙে পড়ে যান চলাচল ব্যাহত হলেও তেমন কোনও বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি ।
কিন্তু রবিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায় শীতলকুচিতে । খারিজা ধাপেরচাত্রা এলাকায় বাজ পড়ে আগুন লাগে স্থানীয় বাসিন্দা কপিল মিয়াঁর বাড়িতে । আর সেই আগুনে একটি ঘর পুরোপুরিভাবে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শোওয়ার ঘরও । আগুনে ঘরের আসবাবপত্র পুড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘরে থাকা ফসল পুড়ে যায় এবং আগুনে পুড়ে মারা যায় ঘরে থাকা দুটি গরুও ৷
কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির মালিক কপিল মিয়াঁ বলেন, "রবিবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে সকলে শুয়ে পড়েছিলাম । হঠাৎ করে আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় এবং আগুন লেগেছে বলে চিৎকার করতে থাকে ছেলের বউ । তারপর আমিও ঘরে ধোঁয়া দেখতে পাই । এরপর ঘরের দরজা ভেঙে সকলে বাইরে বের হই এবং ঘরের কিছু জিনিস বাইরে আনতে সক্ষম হই । এরপর বাড়ির লোকজন এবং গ্রামবাসীরা জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগাতেও আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে একটি ঘর পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায় । শুধু তাই নয়, ঘরে থাকা প্রায় 80 মণ তামাক, ঘরের আসবাবপত্র পুড়ে যায় ৷ এমনকি ঘরে থাকা ছ'টি গরুর মধ্যে দুটি গরুও আগুনে পুড়ে মারা যায় ।"
এদিকে সোমবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত সেই পরিবারের খোঁজ নিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন । তিনি বলেন, "রবিবার রাত 11টার দিকে আমার কাছে ফোন আসে যে, কপিল মিয়াঁর বাড়িতে আগুন লেগেছে । এরপর দমকলে খবর দেওয়া হয় ৷ আগুনে ঘরের পাশাপাশি আসবাবপত্র-সহ সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায় । বাজ পড়ে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে বলে মনে হচ্ছে । আমি ব্লক প্রশাসন ও দলীয় স্তরেও বিষয়টি জানিয়েছি । সরকারিভাবে সহযোগিতার পাশাপাশি দলগতভাবেও কীভাবে পরিবারটির সহযোগিতা করা যায়, সেই ব্যবস্থাও আমরা করব ।"