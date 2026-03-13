গ্যাসের আকালে রেস্তরাঁর মেনুতে কোপ, বন্ধ হয়ে গেলে সংসার চালানো নিয়ে চিন্তায় কর্মীরা

রান্নার গ্যাসের এই সংকট চলতে থাকলে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তরাঁ বন্ধ করে দিতে হবে, এমনই মত ব্যবসায়ীদের৷

জলপাইগুড়ির একটি রেস্তরাঁর রান্নাঘর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 13, 2026 at 8:03 PM IST

অভিজিৎ বোস

জলপাইগুড়ি, 13 মার্চ: রান্নার গ্যাসের সংকট ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় সর্বত্র৷ গৃহস্থের হেঁশেল থেকে হোটেল-রেস্তরাঁ রান্নাঘর, সব জায়গাতেই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে৷ বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার না-পেলে কীভাবে ব্যবসা চলবে, সেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে ব্যবসায়ীদের৷ অন্যদিকে বিভিন্ন হোটেল-রেস্তরাঁর কর্মীরা আবার ভাবছেন সমস্যা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাঁদের রুটি-রুজিতে টান পড়বে৷ তখন তাঁদের সংসার চলবে কীভাবে?

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাতে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে হরমুজ প্রণালী দিয়ে৷ ওই পথেই অন্যান্য দেশের মতো ভারতেরও অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসবাহী জাহাজ আসে৷ যুদ্ধ না-থামলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার উপায় নেই৷ ফলে দেশে লিক্যুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে৷ যার প্রভাব পড়েছে ডোমেস্টিক ও কমার্শিয়াল গ্যাস পরিষেবায়৷

জলপাইগুড়ির একটি রেস্তরাঁয় চলছে রান্নার প্রস্তুতি (নিজস্ব ছবি)

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্যাসের সিলিন্ডারের আকালের যে অভিযোগ উঠে আসছে, তার থেকে ব্যতিক্রম নয় জলপাইগুড়িও৷ এখানেও সমস্যায় পড়েছেন বিভিন্ন রেস্তরাঁ বা হোটেলের মালিক৷ স্থানীয় একটি হোটেল ও রেস্তরাঁর ম্যানেজার কল্যাণ ভৌমিক ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘বাণিজ্যিক গ্যাসের উৎপাদন কমে গিয়েছে বলে আমাদের জানিয়েছে ডিস্ট্রিবিউটার। ফলে আমরা সিলিন্ডার কম পাচ্ছি। আমাদের যা গ্যাসের চাহিদা, সেই অনুযায়ী আমরা খুব কম গ্যাস পাচ্ছি৷ ফলে আমাদের চাহিদা মিটছে না।’’

পরিস্থিতি সামাল দিতে মেনু থেকে অনেক পদ বাদ দিতে হয়েছে ওই হোটেল ও রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষকে৷ কল্যাণ ভৌমিক বলেন, ‘‘আমরা বাধ্য হয়েই আমাদের মেনু থেকে বেশ কিছু আইটেম বাদ দিয়েছি৷ ইতিমধ্যেই আমরা তন্দুর আইটেম করা বন্ধ করেছি। গ্রাহককে বলছি কোন মেনুটা আমরা দিতে পারছি। গ্রাহকদের চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারছি না।’’

জলপাইগুড়ির একটি রেস্তরাঁয় চলছে রান্নার প্রস্তুতি (নিজস্ব ছবি)

এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে, আগামিদিনে হোটেল বন্ধও করে দিতে হতে পারে বলে কল্যাণ ভৌমিক জানালেন৷ তাঁর বক্তব্য, ‘‘আমাদের প্রতিদিন যে পরিমাণ গ্যাসের দরকার হয়, তার অর্ধেকও পাচ্ছি না। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে বন্ধের মুখে পড়তে হবে। সেই জায়গায় আমরা কতদিন টানতে পারব জানি না। গ্রাহকরা সার্ভিস না-পেলে আমাদের এখানে আসবেন না। এখানে সার্ভিসটা আমাদেরই মূল মন্ত্র।’’

তবে শুধু গ্রাহকদের কথা নয়, হোটেল-রেস্তরাঁ শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের কথাও ভাবা উচিত বলেই মনে করেন কল্যাণ ভৌমিক৷ তাঁর কথায়, ‘‘আমাদের শিল্পকে বাঁচাতে কষ্ট করতে হচ্ছে। এই শিল্পের সঙ্গে প্রচুর মানুষ জড়িত আছেন৷ তাঁদের কথাও চিন্তা করতে হচ্ছে। সরকার যেমন সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করছে, সেক্ষেত্রে এই শিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত আছেন, তাঁদের কথাও চিন্তা করা উচিত।’’

কারণ হিসেবে কল্যাণ ভৌমিকের ব্যাখ্যা, ‘‘হোটেল ব্যবসা বা রেস্তরাঁর সঙ্গে প্রচুর পরিবার জড়িত আছে। গ্যাস না-পেলে রেস্তরাঁর রান্নাঘর বন্ধ হয়ে যাবে। মালিকই বা কীভাবে কর্মীদের চালাবে। কর্মীরা অনিশ্চয়তার পথে চলে যাবে। সরকারের উচিত এই মানুষগুলোর দিকটাও চিন্তা করা। আমরা আশায় আছি সব ঠিক হয়ে যাবে।’’

জলপাইগুড়ির একটি রেস্তরাঁয় উনুনে চলছে রুটি তৈরি (নিজস্ব ছবি)

জলপাইগুড়ির অন্য এক হোটেলের মালিক পিন্টু সাহা বলেন, ‘‘আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। গ্যাসের খুব সমস্যা। সিলিন্ডার খালি হয়ে আছে। গ্যাসের দাম ডাবল হয়ে গিয়েছে। ঘরের থেকে গ্যাসের দাম বেশি দিতে হচ্ছে। কিন্তু খাবারের দাম বৃদ্ধি করতে পারছি না। প্রতিদিন বলা হচ্ছে গ্যাসের বেড়ে যাচ্ছে। আমরা গ্যাস পাচ্ছি না। আমার দোকানে 16 জন কর্মী। আমার দোকান যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কর্মীরা কোথায় যাবে। চলছি ঠিকই। কিন্তু কতদিন এইভাবে চলব বুঝতে পারছি না। আমাদের দোকানে কয়লা দিয়ে রান্না হয় না। ফলে আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে।’’

এই সংকটে যেমন চিন্তায় পড়েছেন মালিকরা তেমনই বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তরাঁর কর্মী থেকে ছোট ব্যবসায়ীরাও উদ্বিগ্ন৷ তাঁরা ভাবছেন এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে কীভাবে পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন তুলে দেবেন! রেস্তরাঁর এক কর্মী হরি রায় বলেন, ‘‘আমরা কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। গ্যাস না থাকলে রান্না হবে না। রেস্তরাঁই যদি বন্ধ থাকে, তাহলে আমরা কোথায় যাব? মালিক কী করবে বুঝতে পারছি না।’’

জলপাইগুড়ি শহরের চায়ের দোকানি রাজু দে বলেন, ‘‘চায়ের দোকান করেই সংসার। কমার্শিয়াল গ্যাস পাচ্ছি না। গ্যাস না থাকলে দোকান চালাব কী করে। দোকান বন্ধ করে দিতে হবে।’’

