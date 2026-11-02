দু'মাস বন্ধের পর ফের খুলতে পারে কলকাতার হোটেল-গেস্ট হাউস ! নজরদারিতে দমকল-পুলিশ
Fire extinguishing system: চলতি বছরের অগস্টের মাঝামাঝি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়।
Published : November 2, 2026 at 8:21 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: অগ্নিকাণ্ডের পর নিরাপত্তার প্রশ্নে শহরজুড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলি ফের খোলার সম্ভাবনা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্নিসুরক্ষা ও নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি মেনে চলার শর্তে মুচলেকা নিয়ে কিছু হোটেল-গেস্ট হাউসকে ব্যবসা চালুর অনুমতি দেওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুরনিগম । ইতিমধ্যেই পুর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, দমকল-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকদের মধ্যে এ নিয়ে বৈঠক হয়েছে ।
অন্যদিকে, বন্ধ হোটেল ও গেস্ট হাউস খোলার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল হোটেল অ্যাসোসিয়েশন । সংগঠনের দাবি, আদালতের রায় তাদের পক্ষেই গিয়েছে । ফলে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় থাকা হোটেল ব্যবসায়ীদের মধ্যে নতুন করে আশার আলো দেখা যাচ্ছে ।
চলতি বছরের অগস্টে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পরেই শহরের হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলির অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুরনিগম, কলকাতা পুলিশ এবং দমকল বিভাগ। বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকদের নিয়ে তৈরি হয় বিশেষ অডিট কমিটি। তার পরেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান শুরু হয়। অগ্নিসুরক্ষা বিধি এবং নির্মাণ সংক্রান্ত নিয়মে গরমিল থাকায় একের পর এক হোটেল ও গেস্ট হাউস বন্ধ করে দেওয়া হয়।
প্রশাসনের এই অভিযানের জেরে বিপাকে পড়েন হোটেল ব্যবসায়ীরা । রাতারাতি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ হারান বহু কর্মী । হোটেল ও গেস্ট হাউসের মালিকদের একাংশের বক্তব্য, নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ না দিয়েই ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁদের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। এরপর বন্ধ হোটেলগুলি ফের চালুর অনুমতি চেয়ে পুরনিগমে একাধিক আবেদন জমা পড়ে।
সূত্রের খবর, শহরে অভিযানের জেরে এক হাজারেরও বেশি হোটেল ও গেস্ট হাউস বন্ধ হয়েছে। তার মধ্যে 150 জনের বেশি মালিক বিশেষ কমিটির কাছে ব্যবসা ফের চালুর আবেদন জানিয়েছেন । আবেদনগুলি খতিয়ে দেখে এখনও পর্যন্ত নিয়ম মেনে 15টির কিছু বেশি হোটেল ও গেস্ট হাউসকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে । বাকিগুলির ক্ষেত্রেও কীভাবে অনুমতি দেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে ।
পুর কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় রয়েছে একটি বিশেষ ব্যবস্থা। সংশ্লিষ্ট হোটেল বা গেস্ট হাউসের মালিকের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হতে পারে। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্নি সুরক্ষা পরিকাঠামো তৈরি এবং নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে । সেই শর্তে সাময়িকভাবে ব্যবসা চালুর অনুমতি দেওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছে কমিটি । প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীদের প্রায় 120 দিন সময় দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে । এই সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজ শেষ করতে হবে । তারপর ফের পরিদর্শনে যাবেন সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা । মুচলেকায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কলকাতা পুরনিগমে পুলিশ, দমকল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে । প্রশাসনের এক আধিকারিকের কথায়, "বন্ধ হয়ে থাকা হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলির আবেদন একে একে পরীক্ষা করা হচ্ছে । অগ্নি সুরক্ষার প্রশ্নে কোনও রকম আপস না করেই কীভাবে ব্যবসা চালুর সুযোগ দেওয়া যায়, সেটাই বিবেচনা করা হচ্ছে ।"
অন্যদিকে, বন্ধ হোটেল ও গেস্ট হাউস খোলার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল হোটেল অ্যাসোসিয়েশন । সংগঠনের তরফে রাজীব শেঠিয়া জানান, প্রথমে তাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন । পরে আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁর দাবি, আদালতের রায় তাঁদের পক্ষে গিয়েছে এবং ব্যবসা চালুর বিষয়ে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । তবে কলকাতা পুরনিগম শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে বিষয়ে এখনও তাঁদের কাছে স্পষ্ট কোনও বার্তা আসেনি ।
সবিলিয়ে, অগ্নিকাণ্ডের পর নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রশাসনের কড়াকড়ি এবং হোটেল ব্যবসায়ীদের আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে সমাধানের পথ খুঁজছে পুরসভা । একদিকে অতিথি ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্য দিকে বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্যবসা ফের চালুর সুযোগ দেওয়া- দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই এখন চ্যালেঞ্জ ।