পাহাড়ে অমিল এলপিজি সিলিন্ডার ! হোটেল বন্ধ করার ভাবনা, বাতিল হতে পারে পর্যটকদের বুকিং
মঙ্গলবার থেকে পাহাড়ে গ্যাস সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ । আবার এজেন্সিও সিলিন্ডার সাপ্লাই ঠিকমতো করছে না বলে অভিযোগ ।
Published : March 12, 2026 at 6:24 PM IST
দার্জিলিং, 12 মার্চ: দেশজুড়ে এলপিজি সিলিন্ডারের সমস্যা ! রান্নার গ্যাসের জন্য হাহাকার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও ৷ আর এবার সেই ধাক্কা আঘাত হানতে চলেছে পাহাড়ের পর্যটনে । হোটেলগুলিতে ক্রমেই শেষ হতে চলেছে গ্যাস । মঙ্গলবার থেকে পাহাড়ে গ্যাস সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে । আবার এজেন্সিও সিলিন্ডার সাপ্লাই ঠিকমতো করছে না বলে অভিযোগ । ইতিমধ্যে গ্যাসের সমস্যা নিয়ে জেলাশাসকের কাছে দরবার করেছে দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশন ৷ তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, গ্যাসের সরবরাহ ঠিক না-হলে হোটেল বন্ধ করতে তারা বাধ্য হবে । এর ফলে পর্যটকদের যত বুকিং রয়েছে সব বাতিল করে দিতে হবে ।
পরীক্ষার ছুটির শেষে পাহাড়ে এখন পর্যটকের ঢল । আবার আগাম বুকিং করে রেখেছেন অনেকে । ঘর দিতে পারলেও বাধ সেধেছে গ্যাস সিলিন্ডার । বর্তমানে রাজ্যজুড়ে গ্যাসের যে সংকট তৈরি হয়েছে তাতে বিপাকে পড়েছেন হোটেল মালিকরা । হোটেলের গ্যাস শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা তাঁদের চাহিদা মতো গ্যাস পাচ্ছেন না । তাতে সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে । গ্যাসের অভাবের কারণে শিগগিরই হোটেলগুলিতে রান্না বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা । আর রান্না বন্ধ হয়ে গেল আর হোটেল খুলে রেখে কী করবেন, বরং তা বন্ধই করে দিতে হবে বলে মনে করছেন হোটেল মালিকরা ।
এমনিতেই পাহাড়ে শীতের কারণে সিলিন্ডারের চাহিদা বেশি থাকে । দার্জিলিং ও কালিম্পং মিলিয়ে উপভোক্তার সংখ্যা প্রায় দু'লক্ষেরও বেশি । অন্যদিকে, পরিবহণ বাবদ ডোমেস্টিক গ্যাসে প্রায় 110 টাকা ও কমার্শিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রায় 300 টাকা বেশি দামে সিলিন্ডার বিক্রি হয় । কিন্তু মঙ্গলবার থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে সিলিন্ডার সরবরাহ । খুব বেশি হলে আর চলবে দু থেকে তিনদিন ৷ তার পরই পাহাড়ে সমস্ত সিলিন্ডার ফুরিয়ে যাবে । আর তা হলে, মুখ থুবড়ে পড়বে পর্যটন ৷
এই বিষয়ে নর্থ বেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলিপিজি সেলস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক সরকার বলেন, "সমতলে তো সমস্যা আছেই । মঙ্গলবার পর্যন্ত ডোমেস্টিক গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে । কিন্তু পাহাড়ে সরবরাহ বন্ধ রয়েছে । এখন পর্যটনের মরশুম । সমস্যা তো আরও বাড়বে ।"
দার্জিলিংয়ের গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার নিকুশমান ছেত্রী বলেন, "কাল থেকে সমস্যা আরও বেড়েছে । আমরা সবরকম সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ রেখেছি । এদিকে চাহিদা বেড়েই চলেছে । আমাদের কিছু করার নেই । প্রত্যেকদিন প্রচুর বুকিং আসছে ।"
হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, "আমরা খুব চিন্তায় আছি । এই ভরা পর্যটন মরশুমে এলপিজি সিলিন্ডারের সমস্যা ব্যাপক প্রভাব ফেলবে পাহাড়ের পর্যটনে । আমরা চাই দ্রুত কেন্দ্র সরকার এই বিষয়ে পদক্ষেপ করুক ।"
দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজেশ খান্না বলেন, "যদি গ্যাসের সরবরাহ ঠিক না-করা হয়, তাহলে আমরা বাধ্য হব হোটেল বন্ধ করে সব বুকিং বাতিল করে দিতে । এমাসটা পুরোটাই প্রায় বুকিং রয়েছে । প্রশাসনকে জানিয়েছি, তারা যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় । নইলে আমাদের কিছু করার থাকবে না ।"
প্রসঙ্গত পাহাড়ে পর্যটক না-এলে পর্যটনে বিশাল ক্ষতির মুখে পড়তে হবে । তাতে পর্যটন ব্যবসায়ীরাও মুখ থুবড়ে পড়বে । পাহাড়ে বর্তমানে এক লক্ষেরও বেশি পর্যটক রয়েছে । দার্জিলিং ও কালিম্পং মিলিয়ে পাহাড়ে হোটেলের সংখ্যা প্রায় 1500 টিরও বেশি । এছাড়াও দু হাজারেরও বেশি হোম স্টে রয়েছে ।
এই বিষয়ে জিটিএ'র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "পাহাড়ের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর মেরুদণ্ডই হল পর্যটন । এমনিতেই সমতলের তুলনায় পাহাড়ের গ্যাস সিলিন্ডারের দাম অনেকটা বেশি থাকে । আর চাহিদাও বেশি থাকে । পরিবহণের খরচ বেশি হওয়ায় অনেক বেশি দামে আমাদের সিলিন্ডার কিনতে হয় । তারপরেও আমরা পাচ্ছি না । সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র সরকার প্রথমে নোটবন্দি, তারপর এসআইআর আর এখন গ্যাসের জন্য লাইনে দাঁড় করাল । এতে হয়রানি বাড়ছে ।"