শিলিগুড়ির পর মালদা, বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হোটেলের দরজা

শিলিগুড়ির পর মালদা, বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হোটেলের দরজা
ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে এবার রাজ্যের একের পর এক জেলার হোটেল মালিকদের কড়া পদক্ষেপ ৷ এবার বাংলাদেশিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি মালদায় ৷
Published : December 26, 2025 at 11:16 AM IST
মালদা, 26 ডিসেম্বর: শিলিগুড়ির পর মালদা ৷ এই শহরেও বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল হোটেলের দরজা ৷ তবে চিকিৎসার জন্য এদেশে আসা মানুষজনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকরী হবে কিনা তা নিয়ে অবশ্য এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি হোটেল মালিকরা ৷ তাঁরা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছেন ৷ হোটেল মালিকদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে জেলার বণিক সমাজের একাংশও ৷
কয়েকমাস ধরে অরাজকতার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ ৷ প্রতিবেশী দেশের এই পরিস্থিতিতে ইন্দো-বাংলা সীমান্তে অনেক আগেই রেড অ্যালার্ট জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ মালদা জেলার সীমান্ত এলাকাতেও প্রহরা দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে ৷ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সীমান্ত ঘেঁষা এলাকার ভারতীয়রা ৷ দুই দেশের সম্পর্কের অবনতির প্রভাব পড়েছে ইন্দো-বাংলা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও ৷ মহদিপুর সীমান্তে বাণিজ্য অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ ভারতের তরফে বাংলাদেশিদের ভিসা নিয়ন্ত্রণের পর কাঁটাতারের ওপার থেকে মানুষের আনাগোনা প্রায় বন্ধের মুখে ৷ শুধুমাত্র যাঁরা আগে থেকে ভিসা সংগ্রহ করেছেন কিংবা জরুরি ভিত্তিতে ভিসা পেয়েছেন, তাঁরাই এদেশে আসছেন ৷
মালদা জেলা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন স্বীকৃত হোটেল ও রেস্টুরেন্টের সংখ্যা 94 ৷ এছাড়াও বেশ কিছু হোটেল ও ধাবা রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে রাত্রিবাসের জায়গা রয়েছে দেড়শোর উপর ৷ মালদা জেলা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, "বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে আমরা খুব উদ্বিগ্ন ৷ বর্তমানে ভারত সরকারের তরফে বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ যেহেতু বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে না, আমরাও তাঁদের থাকার জন্য কোনও ঘর দিচ্ছি না ৷ তবে চিকিৎসার জন্য আসা বাংলাদেশিদের ঘর দেওয়া হবে কিনা, সে ব্যাপারে আমরা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি ৷ খুব দ্রুত নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ এই মুহূর্তে মালদার কোনও হোটেলে কোনও বাংলাদেশি নেই ৷"
এবারই অবশ্য প্রথম নয়, এর আগেও প্রতিবেশী দেশের ভারত বিরোধিতার কারণে বাংলাদেশিদের জন্য হোটেলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মালদার হোটেল মালিকরা ৷ এবারও তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পাদক উজ্জ্বল সাহাও ৷ তাঁর কথায়, "দু'দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রতিদিন 300 থেকে 350 বাংলাদেশি মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করতেন ৷ এঁদের মধ্যে কেউ চিকিৎসার প্রয়োজনে, কেউ পড়াশোনার জন্য আবার কেউ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতে আসতেন ৷ কিন্তু এখন দৈনিক 30-35 জন বাংলাদেশ থেকে এই দেশে আসছেন ৷ কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ৷ তবে এখনও অনেকের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়নি কিংবা আগেই ভিসা পেয়েছেন ৷ সেই ভিসা দিয়েই এখন যাতায়াত চলছে ৷ তবে সে'দেশের অরাজকতা এবং ক্রমাগত ভারত বিরোধিতার জন্য জেলার হোটেল ব্যবসায়ীরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমরা তাকে সমর্থন জানাচ্ছি ৷"