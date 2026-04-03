তীব্র গরম দু'দিন, রবিবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

তীব্র গরম দু'দিন, রবিবার থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস
আজ শুক্রবার দিনের আংশিক আকাশ মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 36 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : April 3, 2026 at 2:50 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: চৈত্রের শেষ লগ্ন থেকে ধীরে ধীরে গ্রীষ্মকাল তার দাপট দেখাতে শুরু করেছে । শুষ্ক আবহাওয়ায় তীব্র রোদে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রাজ্যজুড়ে এবার পারদ চড়বে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আগামী সোমবার পর্যন্ত দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে ৷ যা স্বাভাবিকের তুলনায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে । এর মাঝে 5 এপ্রিল রবিবার থেকে তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তিন থেকে চার ডিগ্রী সেলসিয়াস কমার সম্ভাবনা রয়েছে ।
শনি এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । তবে হাওড়া, কলকাতা, দুই 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে আর্দ্রতায় ভরা অস্বস্তিকর গরম থাকবে । তবে রবিবার ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের কয়েকটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া বওয়ার (40-50 কিমি/ঘণ্টা) সম্ভাবনা ।
সোম থেকে বুধবার ফের ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি । দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । সঙ্গে বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা । দমকা হাওয়ার গতি প্রতি ঘণ্টায় 30-50 কিমি পর্যন্ত হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া
শুক্র ও শনিবার উত্তরবঙ্গের ওপরের চারটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ।
রবি ও সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । দমকা হাওয়া ঘণ্টায় 30-50 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ।
মঙ্গল এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি হওয়ার কথা শুনিয়েছে হাওয়া অফিস । ফলে আগামী দুই তিনদিন অর্থাৎ, রবিবার থেকে নতুন সপ্তাহের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হবে । ফলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কমবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 49 শতাংশ ।