বৃষ্টি কমতেই উত্তাপ চড়ছে দক্ষিণবঙ্গে, ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস উত্তরে
West Bengal Weather Update: রাজ্যের দুই প্রান্তে আবহাওয়া বিপরীত ছবি ৷ একদিকে বৃষ্টি কমে যেতেই প্যাচপ্যাচে গরম বাড়ছে দক্ষিণে, উত্তরে তখন বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷
Published : September 16, 2026 at 7:49 AM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টিতে রাশ দক্ষিণবঙ্গে । গত দু'দিন ধরে বৃষ্টি সেভাবে হয়নি । হলেও স্থানীয় মেঘের কারণে হালকা থেকে মাঝারি । তার জেরেই বাড়ছে গরম ৷ রোদের তেজে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় ৷
দক্ষিণে বৃষ্টি কমে বাড়বে গরম
আজ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । আগামিকাল বৃহস্পতি ও পরশু শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গে অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । তবে বৃষ্টির দাপট ক্রমশই কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । পাশাপাশি বৃষ্টি কমায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম বাড়বে ।
উত্তরে অন্য ছবি
উত্তরবঙ্গে ছবিটা অবশ্য দক্ষিণবঙ্গের বিপরীত । সেখানে বৃষ্টির দাপট ধীরে ধীরে বাড়ছে । আজ 16 সেপ্টেম্বর বুধবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলার একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে ।
আজ ও আগামিকাল উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলার চারটিতে অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, নিম্নচাপ এবং মৌসুমী অক্ষরেখার সক্রিয় অবস্থানের কারণেই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির এই পরিস্থিতি ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.09 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 62 শতাংশ ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বুধবার দিনের আকাশ শুরুতে আংশিক মেঘলা থাকবে । পরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার পাশাপাশি মেঘলা এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । বিকেল বা সন্ধ্যায় এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷