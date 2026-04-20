দক্ষিণে গরমের দাপট অব্যাহত, উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টিতে শীতলতা

দক্ষিণে গরমের দাপট অব্যাহত, উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টিতে শীতলতা
দক্ষিণবঙ্গে বাড়ছে গরম, উত্তরবঙ্গে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস । পাহাড় থেকে সমতলে আবহাওয়ার এই তফাতের কারণে জারি করা হয়েছে সতর্কতা ৷
Published : April 20, 2026 at 9:19 AM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: বৈশাখের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গে তীব্র গরম পড়েছে । সঙ্গে বাড়ছে আর্দ্রতা । মাস শেষ হওয়ার পথে একই অবস্থা ৷ তবে বৃষ্টি থেকে কালবৈশাখী ও হালকা থেকে মাঝারি ঝড়জল হলেও বঙ্গবাসীর গরমের অস্বস্তি কাটছে না ৷ আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলিতে আর্দ্রতাযুক্ত অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরম বজায় থাকবে ।
আগামী তিন দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে । এছাড়া তেমন বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই । পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ইতিমধ্যে গরমের চরম অস্বস্তি চলছে ।
একদিকে গরম অন্যদিকে বৃষ্টি কেন ?
বর্তমানে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা এবং উত্তর উপকূলীয় ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ৷ ফলস্বরূপ আগামী ক'য়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গে গরম ও আর্দ্রতার অস্বস্তি বাড়বে । আজ, দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ বিকেল বা সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কিছু জেলায় । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35 এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আজ ক'য়েকটি জেলায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ, মঙ্গল ও বুধবার শুষ্ক ও গরম আবহাওয়া থাকবে । বৃহস্পতি ও শুক্রবার আবারও বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও দুই বর্ধমান জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আগামী ক'য়েক দিন বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে । বিশেষ করে উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । আগামী শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টি চলবে । বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলায় মাঝেমধ্যে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোর সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
আবহাওয়া দফতরের সর্তকতা
আবহাওয়া দফতর সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে ৷ বিশেষ করে বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় না-থাকার জন্য সতর্ক থাকার কথা বলেছে । পাশাপাশি, দক্ষিণবঙ্গে গরমের মধ্যে পর্যাপ্ত জলপান ও রোদ এড়িয়ে চলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 ও সর্বনিম্ন 66 শতাংশ ।