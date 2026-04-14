কম বৃষ্টিপাতের শঙ্কা, চৈত্র সংক্রান্তিতে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বাড়বে গরম

কম বৃষ্টিপাতের শঙ্কা, চৈত্র সংক্রান্তিতে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বাড়বে গরম
আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকলেও বিকেল বা সন্ধ্যায় আংশিক মেঘলা হতে পারে । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : April 14, 2026 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: চৈত্র সংক্রান্তি শেষে আগামী বছরে কম বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া অফিসের । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত সাধারণত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হয়ে থাকে । এই বছর তা নিয়ে উদ্বেগের ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে ।
চৈত্র অবসানে বৈশাখের শুরুতে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, সারা দেশে মোট বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় কম হতে পারে । 1971 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত গত 50 বছর ধরে বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাপ 87 সেন্টিমিটার ।
বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরে লা নিনা পরিস্থিতি দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা । ফলে এল নিনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে । তার জেরেই বৃষ্টিপাত কমার সম্ভাবনা । দক্ষিণবঙ্গে ইতিমধ্যে গরম বাড়তে শুরু করেছে । উত্তরবঙ্গে আপাতত বজ্রপাত-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও তা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে গরম বাড়িয়ে দেবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পূর্বাংশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে । যার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে আজ 14 এপ্রিল মঙ্গলবার থেকে বেশ কিছু জেলায় গরম ও আর্দ্রতার অস্বস্তি বাড়বে ।
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আগামী তিন দিনে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে । আজও কোনও জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । তবে 15 ও 16 এপ্রিল অর্থাৎ বুধ ও বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হবে । সঙ্গে বজ্রপাত-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । যার গতিবেগ ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা ।
17 এপ্রিল শুক্রবার মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও বীরভূমে সামান্য বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । বাকি জেলায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । 18 ও 19 এপ্রিল অর্থাৎ শনি ও রবিবার সপ্তাহান্তে আবারও পুরো দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক ও আর্দ্রতাযুক্ত অস্বস্তিকর গরম আবহাওয়া ফিরে আসবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলা বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং-সহ একাধিক জেলায় সপ্তাহভর বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । সেই সঙ্গে বজ্রপাত ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে বৃষ্টি পরিস্থিতি ক্রমেই কমবে এবং গরম বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 55 শতাংশ ।