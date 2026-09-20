গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগে হাসপাতালে ভাঙচুর, আতঙ্কে ছাদে রোগী-পরিজনরা

গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগে হাসপাতালে ভাঙচুর, আতঙ্কে ছাদে রোগী-পরিজনরা
Allegations of Medical Negligence: চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ ৷ হাসপাতালে চলল ভাঙচুর ৷ আতঙ্কে ছাদে আশ্রয় নেন অন্যান্য রোগী থেকে তাঁদের আত্মীয়-পরিজনরা ৷
Published : September 20, 2026 at 1:55 PM IST
দুর্গাপুর, 20 সেপ্টেম্বর: চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ। উত্তপ্ত বুদবুদের মানকর গ্রামীণ হাসপাতাল। রোগীর মৃত্যুর পরই উত্তেজিত জনতা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকদের উপরেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আতঙ্কে অন্যান্য রোগী, আত্মীয়, পরিজন থেকে শুরু করে প্রসূতিরাও হাসপাতালের ছাদে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।
পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে বুদবুদ থানার পুলিশ। ডিসি পূর্ব রাসপ্রীত সিং বলেন, "এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার সপ্তর্ষি কোণার অভিযোগ করে বলেন, "আমরা নিরাপত্তার অনিশ্চয়তায় ভুগছি। রাতে যদি এভাবে হামলা হয়, তাহলে ঝুঁকি বাড়ছে চিকিৎসকদের ও নার্সদের। চিকিৎসাধীন রোগীদের নিরাপত্তা নিয়েও ঝুঁকি বাড়ছে। যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।"
জানা গিয়েছে, বুদবুদ থানার মানকর বাগানপাড়ার বাসিন্দা বছর 55-র রবি বাউরি শনিবার রাতে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। পরিবারের দাবি, প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তড়িঘড়ি তাঁকে আবার মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা।
অভিযোগ, হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয় ব্যাপক বিক্ষোভ। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হাসপাতালের বিভিন্ন অংশে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি চিকিৎসকদের উপরেও হামলার অভিযোগ ওঠে। হাসপাতাল চত্বরে এমন পরিস্থিতি হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে। প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই ছুটে যান হাসপাতালের ছাদে। এমনকী এক প্রসূতিও শিশুকে নিয়ে আতঙ্কে ছাদে আশ্রয় নেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।
রবিবার সকাল থেকেই নিরাপত্তার দাবিতে হাসপাতালের গেটের সামনে বিক্ষোভে বসেন চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, হাসপাতালে কাজ করতে এসে যদি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়, তাহলে কীভাবে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব ? বিক্ষোভ চললেও হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্বাস্থ্য দফতর, প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক এবং বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ কোনার।
হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় ৷ হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানানা, নিরাপত্তার দাবিতে চিকিৎসক ও নার্সরা বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে গিয়ে যদি চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরেই হামলার আশঙ্কা থাকে, তাহলে কাজ করা কঠিন ৷
অন্যদিকে, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ কোনার বলেন, "রোগীর মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল ভাঙচুর বা চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলা কোনওভাবেই সমস্যার সমাধান নয়। একইসঙ্গে রোগীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা এবং হাসপাতালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।"