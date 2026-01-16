ETV Bharat / state

পিঠ থেকে পড়ে যেতেই কামড় ! ক্যানিংয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার মুখে ঝুলছে নাবালক, দেখুন ভিডিয়ো

প্রায়ই ক্যানিংয়ের আমতলায় ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয় ৷ এলাকার প্রশাসনের এ ব্যাপারে কিছুই জানা নেই, বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের ৷ মঙ্গলবার ঘটে যায় দুর্ঘটনা ৷

ঘোড়ার দৌড় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
ক্যানিং, 16 জানুয়ারি: ঘোড়দৌড়ের সময়ে ভয়াবহ কাণ্ড। ছুটন্ত ঘোড়ার উপরে বসে থাকা এক নাবালককে কামড়ে তুলে নিল পিছনে থাকা অন্য ঘোড়া। নাবালককে মুখে নিয়ে কয়েকশো মিটার এগিয়ে যায় ঘোড়াটি । ঘোড়ার মুখে ঝুলতে থাকে ছেলেটি ৷ ক্যানিং থানার অন্তর্গত আমতলা মাস্টারপাড়া এলাকায় ঘোড়া দৌড়ে দেখা গেল এমনই হাড়হিম ঘটনা ! এমন কাণ্ডে ত্রস্ত বাসিন্দারা।

ক্যানিং এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল জানান, গত 13 জানুয়ারি একটি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার সময় আচমকায় এক নাবালকের পায়ে ঘোড়টি কামড়ে দেয় ৷ এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই নাবালক । ইতিমধ্যেই ওই ঘোড়ার মালিকদের খোঁজ চালানো হচ্ছে । বিষয়টি সম্পূর্ণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নাবালকের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

ক্যানিংয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার মুখে ঝুলছে নাবালক (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় রাস্তায় বেশ কিছু মানুষজন উপস্থিত ছিলেন ৷ হঠাৎ ঘোড়াটি উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং কাছেই থাকা নাবালকটিকে মুখে কামড়ে ধরে টানতে টানতে কয়েক মিটার দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। শিশুটির আর্তনাদ শুনে আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন ৷ কেউ কেউ দৌড়ে ঘোড়াটির পিছু নেন, আবার কেউ লাঠি ও দড়ির সাহায্যে ঘোড়াটিকে থামানোর চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর স্থানীয়দের সহায়তায় ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, শুরুতে সবই ঠিক ছিল। কিন্তু ওই একটি ঘোড়া কেন হঠাৎ কামড়ে দিল তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। যে নাবালককে ঘোড়াটি কামড়ে ধরেছিল, সেও একটি ঘোড়ার সহিস ছিল । অন্য ঘোড়াটি কামড়ে ধরলেও নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিল ওই নাবালক। স্থানীয়দের দাবি, সেই কারণেই বিপদ কিছুটা হলেও কম হয়েছে ৷

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আচমকাই ঘোড়াটি নাবালকটিকে কামড়ে ধরে এবং মুহূর্তের মধ্যেই দৌড়তে শুরু করে । ঘোড়ার মুখে ঝুলতে থাকা শিশুটিকে দেখে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ ঘটনাটি ঘটে আমতলার একটি ব্যস্ত এলাকায় ৷ ঘোড়ার কামড়ে নাবালকের পা-ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ৷ পায়ের একটি অংশ থেকে মাংস উঠে এসেছে ৷ প্রথমে স্থানীয় এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় নাবালকটিকে তারপর দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷" হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির শরীরের একাধিক জায়গায় গভীর ক্ষত রয়েছে ৷ তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ঘোড়া চলাচল করলেও প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও নজরদারি নেই । তাঁদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আবারও ঘটতে পারে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ ঘোড়াটির মালিককে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ একইসঙ্গে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ নাবালকের পরিবারের পক্ষ থেকে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে ৷ আচমকা এই ঘটনায় এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন আমতলার বাসিন্দারা ৷

