ইসিএলের পরাশিয়া খনিতে এয়ার ব্লাস্টে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত বহু

পরাশিয়া খনির 27 নম্বর সেকশনে ঘটনাটি ঘটে৷ শ্রমিকদের দাবি, ইসিএলের কর্তৃপক্ষের গাফিলতিই দায়ী৷

ইসিএলের পরাশিয়া খনিতে এয়ার ব্লাস্টে শ্রমিকের মৃত্যু (নিজস্ব ছবি)
Published : May 14, 2026 at 5:40 PM IST

আসানসোল, 14 মে: খনিতে আচমকা এয়ার ব্লাস্টের কারণে কয়লার চাঙর ধসে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় এখনও একজন শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। দুর্ঘটনায় অন্ততপক্ষে 17 জন খনি শ্রমিক আহত বলে কর্মীরা দাবি করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ইসিএলের কুনুস্তরিয়া এরিয়ার পরাশিয়া খনিতে।

সকালের শিফটে কাজ করতে নেমেছিল শ্রমিকরা। সেই সময়ই পরাশিয়া খনির 27 নম্বর সেকশনে এয়ার ব্লাস্টের ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনায় ইসিএলের কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দায়ী করেছে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি।

ইসিএলের কুনুস্তরিয়া এরিয়ার পরাশিয়া খনিতে সকালের শিফটে কাজ করতে খনি গহ্বরে নেমেছিল খনি কর্মীরা। 27 নম্বর সেকশনে যখন খনিকর্মীরা কাজ করছিলেন, তখনই আচমকা এয়ার ব্লাস্টের ঘটনা ঘটে বলে ওই খনির শ্রমিকরা জানিয়েছেন।

খনির শ্রমিক ইউনিয়ন সিআইটিউ সম্পাদক ধর্মদাস মণ্ডল বলেন, ‘‘খনির 27 নম্বর সেকশনে তখন 30 জন খনি শ্রমিক কাজ করছিলেন। আচমকা এয়ার ব্লাস্টের ঘটনা ঘটে। তার ফলে খনির উপরের অংশের চাঙর বা খনির চাল ধসে যায়। তাতে চাপা পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত পক্ষে 17 জন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আশঙ্কা রয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে। আহত শ্রমিকদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।’’

কী এই এয়ার ব্লাস্ট?

খনি বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, খনির ভেতর প্রচুর পরিমাণে কয়লার গুঁড়ো বা ডাস্ট জমা হয়। সেগুলো খনির ভেতরে বাতাসে উড়তে থাকে। কয়লার গুঁড়ো বা বায়ুর স্তর বাড়তে থাকলে খনির ভেতরে গ্যাস ও বায়ুর সংস্পর্শে সেই খনির ভেতরে কয়লার ডাস্ট এসে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিভিন্ন খনিতে এই হাওয়া বের করে দেওয়ার জন্য ফ্যান লাগানো হয়। এক্ষেত্রে হাওয়া বের করা হয়েছিল কি না, তা বড় প্রশ্নচিহ্ন। পাশাপাশি খনিতে কতটা ডাস্ট মজুত হয়েছিল বা গ্যাস ঠিকমতো বের হচ্ছিল কি না, তা সঠিক ভাবে নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন খনি শ্রমিক ইউনিয়নগুলো।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা গঙ্গাদয়াল সিং বলেন, "এই ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে খনি কর্তৃপক্ষ দায়ী। শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে গাফিলতি ছিল। আমরা অবিলম্বে মৃত শ্রমিকের পরিবারের চাকরির দাবি তুলেছি। পাশাপাশি আহত শ্রমিকদের যথাযথ চিকিৎসা ও এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছি।"

ইসিএলের কোনও আধিকারিক এখনও বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তারা এই ঘটনা কেন ঘটল, তা খুঁজতেই মরিয়া। সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে ইসিএল।

