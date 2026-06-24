ভয়াবহ দুর্ঘটনা! তারাতলায় ভাঙল নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ, ভিতরে আটকে বহু শ্রমিক

ভয়াবহ দুর্ঘটনা! তারাতলায় ভাঙল নির্মীয়মাণ গোডাউনের ছাদ, ভিতরে আটকে বহু শ্রমিক
বুধবার বেলার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে৷ ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কর্মীরা৷ শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ৷
Published : June 24, 2026 at 2:19 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা তারাতলায়৷ বুধবার দুপুর 1টা নাগাদ তারাতলার ব্রেসব্রিজের ট্রান্সপোর্ট ডিপোয় একটি গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ে৷ গোডাউনটি নির্মীয়মান ছিল৷ ফলে ভিতরে অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন৷ ছাদ ভেঙে পড়ায় তাঁরা সেখানে আটকে পড়েন৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে গোডাউনটি ভেঙে পড়েছে, সেটি চা-পাতা রাখার জন্য তৈরি করা হচ্ছিল৷ গোডাউনটি তিনতলা৷ বর্তমানে সেখানে ঢালাইয়ের কাজ চলছিল৷ প্রায় 60 জন শ্রমিক কাজ করছিলেন৷ গোডাউনের উপর থেকে ঢালাই করতে করতে নামছিলেন শ্রমিকরা৷
আচমকাই এলাকার বাসিন্দারা বিকট শব্দ শুনতে পান৷ দেখা যায় যে নির্মীয়মান ওই গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়েছে৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কারখানার একটি বড় অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার পর মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ভারী লোহার রড, কংক্রিটের স্তূপ এবং নির্মাণসামগ্রীর নীচে চাপা পড়ে যান একাধিক শ্রমিক।
এদিকে দুর্ঘটনার পরই কয়েকজন দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান৷ বাইরে থেকে শ্রমিকদের নাম ধরে ডাকতে থাকেন৷ ভিতর থেকেও শ্রমিকরা উত্তর দেন৷ বাইরে থেকে শ্রমিকদের বার্তা পাঠানো হয় যে ভয় না পাওয়ার জন্য৷ উদ্ধার কাজ যে শুরু হয়েছে, সেই কথা বলাও হয়৷ বাইরে থেকে ভিতরে জল পাঠানোর ব্য়বস্থা করা হয়৷
সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়৷ কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরনিগমের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান৷ এছাড়াও উদ্ধার কাজে যায় রাজ্য পুলিশের দল, সেনা জওয়ানরাও উদ্ধার কাজ শুরু করেন৷ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফোর্স (এনডিআরএফ)-ও উদ্ধার কাজে অংশ নেয়৷
উদ্ধারকারী বাহিনীর সদস্যরা গ্যাস কাটার, লোহার কাটার যন্ত্র এবং বিশেষ সরঞ্জামের সাহায্যে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শুরু করেন। সংকীর্ণ জায়গায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অভিযান চালিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়। লালবাজার সূত্রের এখনও চার জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।
আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে সেনাবাহিনীর অ্যাম্বুল্যান্সে ব্যবহার করা হয়৷ এছাড়াও ছিল কলকাতা পুলিশ ও প্রশাসনের আরও অনেক অ্যাম্বুল্যান্স যায়৷ ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে গুরুতর আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে শহরের বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা ও আহতদের পরিবারের সদস্যরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।
এদিকে দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে পৌঁছে যান বিজেপি নেতা রাকেশ সিং৷ তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর অভিযোগ করেন, কারখানাটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মকানুন মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত। তিনি বলেন, ‘‘যদি প্রমাণিত হয় যে বেআইনিভাবে এই নির্মাণকাজ করা হয়েছে, তাহলে যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ধরনের গাফিলতির জন্য নিরীহ শ্রমিকদের জীবন বিপন্ন হতে পারে না।’’
এদিকে ঘটনাস্থলে যান কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল৷ একই সঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের ইঞ্জিনিয়র ও আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। কলকাতা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তদারকি করেন৷
ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। কারখানার নির্মাণের অনুমোদন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার নেপথ্যে নির্মাণ ত্রুটি, নিরাপত্তার অভাব নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।