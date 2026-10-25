লক্ষ্মীপুজোর ভোরে পানাগড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! কয়লাবোঝাই গাড়ির পিছনে টুরিস্ট বাসের ধাক্কা

লক্ষ্মীপুজোর ভোরে পানাগড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! কয়লাবোঝাই গাড়ির পিছনে টুরিস্ট বাসের ধাক্কা
Horrific accident on Panagarh bypass: ধাক্কার অভিঘাতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় । দুর্ঘটনায় অন্তত 10 জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
Published : October 25, 2026 at 10:50 AM IST
দুর্গাপুর, 25 অক্টোবর: লক্ষ্মীপুজোর ভোরে 19 নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা । রবিবার ভোরে পানাগড় বাইপাসে একটি কয়লাবোঝাই গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারল বিহারের জামুই থেকে কলকাতাগামী টুরিস্ট বাস । ধাক্কার অভিঘাতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় । দুর্ঘটনায় অন্তত 10 জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক । দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, বিহারের জামুই থেকে যাত্রী নিয়ে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল বাসটি । লক্ষ্মীপুজোর ভোরে পানাগড় বাইপাসের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় সামনে থাকা একটি কয়লাবোঝাই গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে বাসটি । সংঘর্ষের জেরে বাসের সামনের দিকটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । আচমকা এই দুর্ঘটনায় বাসের ভিতরে থাকা যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । আহতদের নিয়ে শুরু হয় হুড়োহুড়ি ।
দুর্ঘটনার পরেই উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন সহযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে ।
বাসের এক যাত্রী রবিশঙ্কর সাউ বলেন, "প্রায় 10 জন আহত হয়েছিলেন । কয়েক জন অল্পবিস্তর আহত হন । আরও বেশ কয়েক জন যাত্রীও আঘাত পান । আমরা তাঁদের উদ্ধার করি । পুলিশ এসে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায় ।"
দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ 19 নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হয় । তার প্রভাব পড়ে ওই রাস্তায় যান চলাচলে । ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যানজটও হয় । পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তৎপর হয় পুলিশ । জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
উৎসবের ভোরে এমন দুর্ঘটনা ফের জাতীয় সড়কে যান চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল । বাসিন্দাদের একাংশের মতে, বাইপাসে সেই অর্থে নজরদারি কম থাকে । সেই সুযোগে অনেকেই বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালান । পুলিশ জানিয়েছে, বাসটির গতি কত ছিল, চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন কি না, নাকি অন্য কোনও কারণে এই সংঘর্ষ, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।