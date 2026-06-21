ময়নাগুড়িতে ট্রেলারে ধাক্কা যাত্রীবোঝাই বাসের ! মৃত 2, আশঙ্কাজনক 10

ময়নাগুড়িতে ট্রেলারে ধাক্কা যাত্রীবোঝাই বাসের ! মৃত 2, আশঙ্কাজনক 10
সংঘর্ষের অভিঘাতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায় । সেই অংশ কেটে আটকে পড়া যাত্রীদের বাইরে বের করে আনা হয় ।
Published : June 21, 2026 at 1:38 PM IST
জলপাইগুড়ি, 21 জুন: উত্তরবঙ্গের 27 নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত হল রবিবারের সকাল । ময়নাগুড়ির উল্লাডাবরি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার (এনবিএসটিসি) একটি যাত্রীবোঝাই বাস ।
দুর্ঘটনায় অন্তত 57 জন যাত্রী আহত হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে 10 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে । পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে এক যাত্রীর নাম সজল সরকার, অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি ৷ আহতদের মধ্যে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে 37 জন ও ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে 20 জন চিকিৎসাধীন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারগামী এনবিএসটিসির বাসটি তিস্তা সেতু পেরিয়ে উল্লাডাবরি এলাকায় পৌঁছতেই বিপত্তি ঘটে । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারের পিছনে দ্রুতগতির বাসটি ধাক্কা মারে । সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে ট্রেলারের পিছনের অংশ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায় বাসের সামনের দিক ।
সংঘর্ষের জেরে মুহূর্তের মধ্যে বাসের ভিতরে চিৎকার-আর্তনাদ শুরু হয়ে যায় । সামনের সারির একাধিক যাত্রী বাসের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকে পড়েন । দুর্ঘটনার শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । তাঁরাই প্রথম উদ্ধারকাজ শুরু করেন । পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স ।
দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে উদ্ধার অভিযান । বাসের দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অংশ কেটে আটকে পড়া যাত্রীদের বাইরে বের করে আনা হয় । আহতদের দ্রুত জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । চিকিৎসকরা জানান, কয়েকজনের মাথা, বুক এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর আঘাত রয়েছে ।
ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল চন্দ্র ঘোষ বলেন, "উল্লাডাবরিতে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে । স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান । খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন । আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে বাসটি । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
এই দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় । পুলিশ ক্রেনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত যান সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে । কী কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, চালকের গাফিলতি ছিল কি না, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । উত্তরবঙ্গের অন্যতম ব্যস্ত এই জাতীয় সড়কে ফের বড়সড় দুর্ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল ।