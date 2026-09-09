অর্থ উপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন এই রাশিরা
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 9, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : আজ আপনি অনেক নতুন কিছু হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারেন । আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করা হচ্ছে, কেননা শীঘ্রই আপনি বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ পেতে চলেছেন । আজকে রোমান্সের জন্য খুবই ভালো দিন । আপনার মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রায় সর্বাধিক থাকবে । আপনার কাজের উপরে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনি ভালো কাজ করতে পারবেন । আগে আপনি যেসব বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন, এখন সেগুলি সম্বন্ধে অনেক স্বস্তিতে থাকবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার সঙ্গীকে একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করতে আবার ভালোবাসার জাদু চালান । আপনার প্রিয়তমকে অবাক করে দেওয়ার জন্য বন্ধুদের থেকে কিছু উদ্ভাবনী রোম্যান্টিক পরামর্শ পেতে পারেন । আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অতিরিক্ত উপার্জনের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারেন । তবে, আপনার আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানোর জন্য কোন পথ নেবেন সেই ব্যাপারে আপনার কোনও ধারণা নেই । কাজের জায়গায়, আপনি খুব সহজেই আপনার নিয়মিত কাজগুলি সম্পাদন করতে পারবেন । যাইহোক, দিনের শেষে আপনার কোনও প্রোজেক্ট পড়ে থাকবে না ।
মিথুন (GEMINI) : প্রচুর সুযোগ-সহ একটি উর্বর দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । কর্মক্ষেত্রে আপনি সহজেই সব কাজ শেষ করে ফেলতে পারবেন । যদিও অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাকে বেশি খাটতে হবে । পরের দিকে আপনি পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হবেন । প্রত্যাশা বেশি থাকা এবং কাজ থেকে কোনও স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে আপনার মন ভেঙে যাবে । কম প্রত্যাশা করাই ভালো, কেননা সুখী থাকার সেটাই সেরা উপায় । আর্থিক বিষয় সামলানোর ধৈর্য আজ আপনার থাকবে না ।
কর্কট (CANCER) : আজ আপনি যাই করবেন তাতেই বেশ শক্তিশালী প্রভাব ফেলবেন । রোমান্টিক সময় কাটিয়ে আপনি আনন্দ পাবেন । আজ আপনি অন্যদের অনুপ্রাণিত করায় শক্তি খরচ করবেন । আজকে আপনার ওপরওয়ালারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামলানোর জন্য আপনার নাম সুপারিশ করবেন, তার ফলে পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি প্রচণ্ড আনন্দে থাকবেন । এটি খুবই ভালো সুযোগ ও আপনি তার ভালোই সুবিধা নেবেন । আজ আপনি জীবনসঙ্গীর বুদ্ধিমত্তায় গর্বিত হবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য মাঝারি কাটবে ।
সিংহ (LEO) : স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুব ভালোভাবে দিনটি শুরু না হলেও, দিনের দ্বিতীয় ভাগে নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তন আপনার দিনটিকে খুবই ভালো করে তুলবে । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনার অনেক অভীষ্টপূরণ হবে । বারবার হতে থাকা খরচগুলি আপনি কমানোর মেজাজে থাকবেন না, এমনকি আপনার জিনিস কেনার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণও করতে চাইবেন না । অবিবেচকের মতো খরচ না করে ভালো লেনদেনের খোঁজ করুন ।
কন্যা (VIRGO) : পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে মজার সময় উপভোগ করবেন আজ । আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে । আর্থিক দিকে, আপনি অর্থোপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন । ফ্রিল্যান্স অ্যাসাইনমেন্টগুলি একটি স্বাস্থ্যকর অর্থনৈতিক অবস্থা তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে । কোনও কাজের চাপ না থাকায় অফিসে ভালো দিনের প্রত্যাশা করুন । দিনের বেশিরভাগ সময় মজা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় কেটে যাবে ।
তুলা (LIBRA) : আজকে আপনি বাড়ি নতুন করে সাজাতে ও সংস্কার করতে চাইবেন । আপনি হয়ত শেয়ার বাজারে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করবেন এবং সেখান থেকে পর্যাপ্ত লাভের আশা করতে পারেন । প্রেমের ক্ষেত্রে সবই খুব ভালো চলবে । আজকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে আপনি যে প্রশংসা পাবেন তা আপনার মনোবল বৃদ্ধি করবে । দিনের দ্বিতীয় অর্ধে আপনি বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে কোনও কর্মসূচি বানাবেন । যদিও দিনটি মসৃণভাবে চালানোর জন্য আপনাকে কাজ ও বাড়ির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনি আজকেই সব জমে থাকা সমস্যার সমধান খুঁজে বের করতে চাইবেন । আর ঠিকই, আপনার আশাবাদী মনোভাব ও সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বার করে আনবে । এই সময়ে আপনার সহকর্মী ও ওপরওয়ালাদেরও সমর্থন পাবেন । দিনের প্রথমভাগে আপনি কোনও কাজেই খুব বেশি আপত্তি করবেন না কিন্তু দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি কাজের ব্যাপারে একটু কম নমনীয় থাকবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজকে আপনার ইতিবাচকতা একটু মেঘাচ্ছন্ন থাকবে । খুব সম্ভবত আপনি মাঝে মাঝেই একটু হতভম্ব হয়ে পড়বেন । আপনি সম্ভবত আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বসে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন । জীবনসঙ্গী বা ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আজ ভালো দিন । যৌথভাবে সম্পত্তি কেনার কথাও ভাবতে পারেন । তাড়াহুড়ো না করে, এইধরনের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করুন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনি সহজে কাউকে বিশ্বাস করেন না এবং সেই কারণে আপনি কোনওরকম অংশীদারীতে ঢোকেননি, কিন্তু আজকের দিনটি আলাদা । আজকে আপনি কর্মক্ষেত্রে ব্যতিক্রমীভাবে ভালো কাজ করবেন এবং কাজের জায়গায় সকলের প্রশংসা কুড়োবেন । আপনি ফল পাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছেন, কিন্তু আজকের দিনটি একটু বিশৃঙ্খলভাবে শুরু হবে । কাজের ক্ষেত্রে, অন্যদের বোঝানো এবং যুক্তিযুক্তভাবে কাজ করা সঠিক হবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি যদি কোনও আইনি সমস্যায় জড়িয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে আদালতের বাইরে মিটমাট করে নিতে বলা হচ্ছে । আপনি বলিষ্ঠ এবং ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে আপনি সহজেই কঠিন সময় পেরিয়ে যাবেন । লোকজনের যদিও আপনাকে অনমনীয় ও উদ্ধত মনে হবে । আপনি ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করবেন, কেননা তিনি একটু উদাসীন থাকবেন । কাজ নিয়ে খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন না । নিজের সহজাত বোধের ওপর বিশ্বাস রাখুন ।
মীন (PISCES) : আপনার আর্থিক লক্ষ্যগুলি বোঝার জন্য আজ ভালো দিন । আপনি অন্যদেরও তাদের পায়ের তলায় মাটি শক্ত করতে সাহায্য করবেন । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাস্থ্যের দিকে ভালো নজর রাখুন, কেননা অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে । দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন খরচগুলি আপনাকে বিব্রত করতে শুরু করবে । আবেগের বশে খরচ করবেন না, আরও বেশি হিসাবী হোন ।