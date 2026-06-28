ছুটির দিনে প্রেম থেকে অর্থ লাভ, কোন রাশিতে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা

ছুটির দিনে প্রেম থেকে অর্থ লাভ, কোন রাশিতে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 28, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি অপার্থিব ও অতি প্রাকৃত বিষয় নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং আজকে আপনি এটির চর্চা করবেন । কিন্তু যা শিখবেন তা শুধুই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন । প্রেম জীবনে যে সকল প্রশ্নগুলি আপনাকে বিব্রত করছে, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও হয়ত সেগুলির উত্তর পাবেন না । আপনাকে অন্য পন্থা বেছে নিতে হতে পারে । কঠিন সমস্যাগুলি সামলানোর ব্যপারে সতর্ক থাকুন, কেননা কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে আপনার বেশি আবেগপ্রবণ ও আকুল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে । যদি হৃদয়ের থেকে যুক্তি বেশি প্রাধান্য পায়, তাহলে দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত পরিস্থিতি ভালো হয়ে উঠবে । আপনার চরিত্রের আবেগপ্রবণ দিকটিকে সামনে নিয়ে আসার সময় এসে গিয়েছে । আপনার প্রিয়তমের থেকে মূল্যবান জিনিস শেখার সুযোগ পেলেও, আপনার অনমনীয় মনোভাবের কারণে সে সুযোগ আপনি হারাবেন । বিচক্ষণতা আপনাকে কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে ।
মিথুন (GEMINI) : সাংসারিক বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে আপনার ইচ্ছা করবে না, কাজেই প্রেমের জীবন একঘেয়ে মনে হতে পারে । আপনার সঙ্গীকে তুষ্ট করে এমন কাজে যোগদান করুন । আর্থিক বিষয়ের জন্য ভালো দিন । যদিও আর্থিক দিক থেকে দেখলে আপনার দৈনন্দিন নিয়মমাফিক জীবনে মানসিক চাপ বেড়ে যেতে পারে । কর্মক্ষেত্রে কাজ সামলাতে ও সহকর্মীদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আপনাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হবে । যদিও আপনার রসবোধ তাদেরকে মুগ্ধ করবে ।
কর্কট (CANCER) : কারও সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে । এই সময় কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, পরে অনুতাপ করতে হতে পারে । নতুন জায়গায় ট্রান্সফার হওয়া বা বাড়িতে শুভ কাজ সম্পন্ন হওয়ার ইঙ্গিত আছে । নতুন পরিকল্পনা বা জীবনের নতুন পর্যায় শুরু করার জন্য এটা খুব ভালো দিন ।
সিংহ (LEO) : মত পার্থক্যের কারণে সম্পর্কে বাধা পড়বে । প্রেমাস্পদের সঙ্গে থাকার সময় মন দিয়ে তার কথা শুনুন, কেননা তর্ক এড়ানোর এটিই একমাত্র উপায় । ভুল থেকে শিখলে সাবলীল সম্পর্কের দরজা আবার খুলে যাবে । আজকে অর্থাগমের স্রোত মন্থর হবে । আজকে খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও কিছুতে ব্যয় করবেন না, নাহলে আপনার সঞ্চিত অর্থে টান পড়বে ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে আপনি সহজে সন্তুষ্ট হবেন না । প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা আছে । কাজেই সতর্ক থাকুন । সঙ্গীকে খুশি রাখার জন্য নম্র থাকার চেষ্টা করুন । আপনার তহবিল কমে আসার ফলে আপনি আর্থিক বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেবেন । আপনার সহকর্মীরা আজ আপনার সাহায্য চাইতে পারেন । বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তারা আপনার বিশেষজ্ঞের মতামত শুনতে চাইতে পারেন । তাদের সাহায্য করতে আপনি খুশিই হবেন ।
তুলা (LIBRA) : প্রেমের জীবনে মামুলি বিষয় নিয়ে ছোটখাটো ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই । সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এবং আপনি মসৃণ একটি সম্পর্কের দিকে এগোবেন । আর্থিক ক্ষেত্রে নক্ষত্র আপনার সহায় থাকতে পারে, কেননা পূরণ কিছু বিনিয়োগ ভালো ফল আনা শুরু করতে পারে । যদিও, পেশার ক্ষেত্রে সময়ের সঠিক ব্যবহার না করার ফলে কাজ মসৃণভাবে নাও এগোতে পারে । কোনও ওয়ার্কশপ বা আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করলে আপনার পেশার ক্ষেত্রে নতুন কিছু শিখতে সাহায্য হতে পারে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটালে আপনার আসল রূপটি সামনে বেরিয়ে আসবে । প্রেমের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হচ্ছেন সেগুলি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন । আপনি হয়ত কাছের ও প্রিয় লোকেদের সাহায্য নেবেন । আবেগের জটিলতা সামলানো মুশকিল হবে । আপনার জীবনসঙ্গীর সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন । আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনার চিন্তাশীল সত্ত্বাটি আজ বেরিয়ে আসবে । আপনার মনে হবে যে আর্থিক প্রোফাইল গড়ে তোলা জরুরি, কেননা আপনার মনে হয় আপনার সাফল্যের প্রমাণ এর থেকেই পাওয়া যায় ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ব্যাঙ্কের লেনদেনের থেকে আপনি প্রত্যাশার বেশি অর্থ ফেরত পাবেন । ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞতার মুল্য বুঝতে পারবে । সব মিলিয়ে, আজ এমন একটি দিন, সেখানে শুধু উন্নতিই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । পেশাগত জীবনের সমস্যাগুলো আপনার সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলবে । দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে । নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে, আপনার ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা কিছুটা বাধা পাবে । পেশাগত ক্ষেত্রে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন হবে ।
মকর (CAPRICORN) : দৃঢ়ভাবে আপনি আপনার চিন্তা ও মতামত পেশ করতে চাইবেন । আপনি কি বলছেন তা নিয়ে আপনাকে একটু সতর্ক থাকতে হবে । আপনার কথা যেন খুব বেশি ব্যবহারিক না শোনায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন । সবকিছু আপনাকে আরেকটু কূটনৈতিক উপায়ে সামলাতে হবে । আজকে আপনার সম্ভবত কিছু আর্থিক লাভ হবে । এর ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত পথের উদ্দেশ্যে আরও পরিশ্রম করার উৎসাহ পাবেন । চাকরিজীবী হলে, আপনি হয়ত আরও কাজ করতে চাইবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সম্পর্কের দিক থেকে আজ খুব অসাধারণ দিন নয় । আপনার আবেগ সামলাতে আপনাকে বেগ পেতে হবে । মানসিক চাপ সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে । যদিও, আজ আপনি আপনার কাজে ক্ষেত্রে খুবই ভালো করবেন, যা সরাসরিভাবে আপনার আর্থিক অগ্রগতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে । চাকরিতে আপনি আরও পরিশ্রম করার চেষ্টা করবেন । আজকে আপনাকে কোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার করতে হবে ও না ভেবে চিন্তে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না ।
মীন (PISCES) : স্থায়িত্ব আজকে আপনার মূল চিন্তার বিষয় । আপনার প্রিয়তমকে নিয়ে আপনি একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন । আপনার প্রত্যাশা খুব বেশি কিন্তু সঙ্গীর থেকে আপনি সেই আনুগত্য পাচ্ছেন না । আপনার চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করলে জীবনের পথে এগোতে সুবিধা হবে । ভাগ্য আজ আপনার সহায়, কাজেই আপনার দিন আজ অসাধারণ কাটবে । আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন । শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকলে আপনার ভালো রোজগার হবে ।