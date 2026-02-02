ETV Bharat / state

সোমে মহাদেবের কৃপায় ধন-যোগ, কোন কোন রাশিতে রয়েছে অর্থপ্রাপ্তি ?

2 ফেব্রুয়ারি 2026 অর্থাৎ সোমবার মেষ রাশির জন্য শুভ ৷ আর কোন রাশির জন্য কী অপেক্ষা করছে, জানান বিস্তারিত ৷

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
মেষ (ARIES): কর্মক্ষেত্রে ক্লান্ত দিনের শেষে আপনি উন্মুক্ত কোনও কফিশপের বদলে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে সুন্দর পরিবেশে আরাম করতে চাইবেন। শান্ত পরিবেশে আপনার মন চনমনে হয়ে উঠবে। সাংসারিক বিষয়গুলিতেই আপনার বেশি মন থাকবে ৷ ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি প্রাধান্য পাওয়ার ফলে আপনি হয়তো নিজের ও পরিবারের লোকজনের পিছনে অর্থ খরচ করবেন। কর্মক্ষেত্রে জরুরি কাজ শেষ করা ও প্রাথমিক দায়িত্বগুলি পূরণ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

বৃষ (TAURUS): প্রথমদিকে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হবে ও আজকের রাতের ভোজে আপনাকে তার মূল্য দিতে হবে। কিন্তু এই বন্ধুত্ব থেকে আপনার যে অনুভূতি লাভ করবেন, তা সারাজীবন আপনার সঙ্গে থাকবে। আপনি বুঝবেন যে একা থাকার চাইতে মিলেমিশে থাকা অনেক বেশি আনন্দদায়ক। আজকে আগের থেকে বেশি আপনি টাকাপয়সা নিয়ে ভাববেন। আপনি সতর্ক থাকলেও আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ে আবেগ ও যুক্তির সংঘাত দেখা দেবে।

মিথুন (GEMINI): আজকে, আপনি এমন পরিশ্রম করবেন যেন আপনাকে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করতে হবে। আর, আপনি করবেনও। আপনি হয়ত নিজের পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার জন্য কোনও মেডেল অথবা সংবর্ধনা পাবেন না, কিন্তু আপনার সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতনরা আপনার কাজের ভূয়সি প্রশংসা করবেন।

কর্কট (CANCER): আপনি মানসিক সক্ষমতা দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতি করতে পারেন। আপনি ব্যক্তিগত জীবন এবং কর্মজীবন উভয়েই সাফল্য পাবেন। আপনাকে বহু কাজ এবং দায়িত্ব ভরসা করে দেওয়া হবে। তাও সন্ধ্যে পর্যন্ত আপনি নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকবেন।

সিংহ (LEO): সেলস এবং মার্কেটিং সংক্রান্ত চাকরী করা মানুষেরা ফলপ্রসূ সমাবেশে যোগ দেবেন এবং কার্যকরী উপস্থাপনা রাখবেন। যদিও, যাত্রাপথে দেরী হওয়ার সম্ভাবনা। আপনার সহজাত ক্ষমতাগুলি চিনতে পারার জন্য এটি ভালো সময়। আপনি খুব তাড়াতাড়ি নিজের দাম বোঝাতে পারবেন।

কন্যা (VIRGO): আপনার বাসস্থানটিকে নতুন রূপ দিলে ভালোই হবে। অন্তত, আজ আপনি তাই করতে চান। এতে কিছু প্রাণবন্ত শো-পিস যোগ করুন এবং তাতে আপনার ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া থাকলেই মনোমত প্রভাব পড়বে। সন্ধ্যাবেলা মনোরঞ্জন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং সম্ভব হলে মূল্যবান সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আজকের দিনে আপনাকে এত সমস্যা সামলাতে হবে যে, প্রেমজীবন এতটা পাত্তা পাবে না। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো।

তুলা (LIBRA): সঙ্গীর দাবি-দাওয়ায় প্রেমজীবন আজ অন্ধকার এবং হতাশাপূর্ণ। ভঙ্গুর পরিস্থিতির যত্ন নিন, কারণ ভুলগুলি আপনাকে বিচলিত করে দিতে পারে। বৃত্তিমূলক কাজ বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য আজকে শুভ দিন। স্বল্পমেয়াদি অর্থের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের আশায় থাকুন। অফিসে, আপনি আপনার বসের চোখে ভালো থাকার ব্যাপারে চিন্তিত হতে পারেন। তাই বাকি থাকা কাজগুলি শেষ করা আপনার অগ্রাধিকার। জটিল পরিস্থিতি হলেও, আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে সন্দেহগুলি নিরসন করতে সক্ষম হবেন।

বৃশ্চিক ( SCORPIO): আজকে, বাড়ি এবং কাজ নিজেদেরকে খুব সাবধানে ভারসাম্যে ধরে রাখছে যাতে আপনার দিনটি সবচেয়ে ভালো কাটে। আপনি হয়ত কাজের টেবিলে বসে চিন্তা ভাবনা করে অনেক সময় কাটাবেন। সন্ধ্যের দিকে, যদিও, মানসিক অনুশীলনগুলির পরিবর্তে আপনি বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে মজা করবেন।

ধনু (SAGITTARIUS): সমমনস্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান করে আপনার দিনটি আজকে নবজীবন পাবে। তাদের সামনে আপনি হয়তো নিজের মনের ভাব আরও ভালো প্রকাশ করতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে, কাজের পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগ হয়ত ঠিকমত হবে না। বাস্তববাদী হোন এবং এগিয়ে যান, আরও ভালো আগামিকালের অপেক্ষায় থাকুন। প্রিয়জনের সঙ্গে কাটানোর একটি অসাধারণ সন্ধ্যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, ফলে আপনার মেজাজও ভালো থাকবে। দিনের প্রথমার্ধ খুবই ব্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল থাকবে।

মকর (CAPRICORN): দিনের প্রথমভাগে আপনি খুব বেশী আবেগপ্রবণ থাকবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা কাটবে। আপনি বুদ্ধিমানের মতো বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারবেন না। প্রাত্যহিক খরচ ক্রমশ বেড়ে চলেছে মনে হবে। আপনাকে চালাকচতুরভাবে অর্থ বিনিয়োগ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । আজকে আপনাকে প্রচুর কাজ করতে হবে। যতটা আপনি চেয়েছিলেন, তার থেকেও বেশি। যদিও ধৈর্যসহকারে ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করার আপনার যে স্বভাব, তা আপনাকে দিনটি ইতিবাচকভাবে শেষ করতে সাহায্য করবে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনি আজ ব্যক্তিত্বের আবেগপ্রবণ এবং যুক্তিসঙ্গত দিকের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনতে সক্ষম হবেন। আপনি কাজে আনন্দ পাবেন এবং সফলভাবে আপনার পেশাগত জীবনে আপনার ব্যক্তিগত জীবন মেলাতে পারবেন। আর্থিকভাবে কোনও উল্লেখযোগ্য সমস্যা নেই ৷ তবে নগণ্য বিষয়গুলি আপনার মনকে দখল করে রাখতে পারে।

মীন (PISCES): বিদেশে থাকা বন্ধু বা আত্মীয়দের সঙ্গে আজ আপনার কথা হবে। এই কথাবার্তা থেকে আপনার সরাসরি কোনও গুরুত্বপূর্ণ লাভ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে । আপনি আজ সামাজিকতা করার মেজাজে থাকবেন। সন্ধ্যাবেলা, আপনি সম্ভবত বন্ধুবান্ধবদের নিজের বাড়িতে ডাকবেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভালোই কাটবে। নিজের ও অন্যান্যদের পিছনে আপনি অর্থ খরচ করতে পারবেন।

