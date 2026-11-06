ভারতের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় ফের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্বপ্ন

ভারতের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় ফের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্বপ্ন
First Aluminium Plant of India: 80 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ ও 10 হাজার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 6, 2026 at 8:50 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 8:56 PM IST
আসানসোল, 6 নভেম্বর: একসময় যে কারখানার উৎপাদিত অ্যালুমিনিয়াম দেশের শিল্পক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল, দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর আজ সেই জেকে নগরকে ঘিরেই নতুন করে শিল্পায়নের স্বপ্ন ৷ কালীপুজোর উদ্বোধনে এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আসানসোলের জেকে নগরে বন্ধ হয়ে যাওয়া অ্যালুমিনিয়াম কারখানার জমিতে বেদান্ত গ্রুপের নতুন শিল্প স্থাপনের আশার বাণী শুনিয়ে গেলেন ৷
প্রায় 80 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে এই শিল্প স্থাপনে 10 হাজার কর্মসংস্থান হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ আর এ যেন দীপাবলির আগে বড় উপহার হয়ে এল আসানসোলবাসীর কাছে ৷ তবে বিরোধীদের কটাক্ষ, "হলে তো ভালোই ৷ এর আগেও এমন প্রতিশ্রুতি মিলেছে ৷"
কী ছিল ইতিহাস ?
ভারতের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম কারখানা তৈরি হয়েছিল আসানসোলের রানিগঞ্জের জেকে নগরে ৷ স্বাধীনতার আগে 1937 সালে লক্ষ্মীপত সিংহানিয়ার উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ৷
এটিই দেশের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম কারখানা ৷ 1942 সালে এই কারখানার উৎপাদন শুরু হয় ৷ এই কারখানাকে ঘিরে একদিকে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান, অন্যদিকে এলাকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি পালটে গিয়েছিল ৷ কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষ, আন্দোলন, উৎপাদন হ্রাস সবে মিলে কারখানাটি ক্রমাগত ক্ষতির মুখে পড়ে ৷
1973 সালের সেপ্টেম্বরে কারখানাটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় ৷ তখনই প্রায় আড়াই হাজার কর্মী কাজ করতেন ৷ কেন্দ্রীয় সরকার 1978 সালে কারখানাটি পরিচালনার দায়িত্ব নেয় ৷ 1984 সালে সংসদে বিশেষ আইন এনে কারখানার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয় এবং তা ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বা বালকো'র অধীনে আসে ৷ 2001 সালে বালকো'র 51 শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করে স্টারলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ, যা বর্তমানে বেদান্ত গোষ্ঠীর অংশ ৷ এরপর পুনরায় চালুর চেষ্টা হলেও, তা আর আগের অবস্থায় ফিরতে পারেনি ৷ দীর্ঘদিন অব্যবহারে সব যন্ত্রপাতি কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ৷
এর আগেও ঘোষণা হয়
এর আগেও 2008 সালে বাম আমলে শিল্পপ্রকল্পের স্বপ্ন দেখেছিল আসানসোল শিল্পাঞ্চল ৷ বেদান্ত গোষ্ঠী প্রায় 20 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে অ্যালুমিনিয়াম স্মেল্টার ও তিন হাজার মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করে ৷ নিজেদের 300 একর জমি থাকলেও, সেই সময় 1000 একর জমির প্রয়োজন ছিল বলে জানিয়েছিল বেদান্ত গোষ্ঠী ৷ পাশাপাশি, কয়লা সংস্থা ইসিএল আপত্তি জানিয়েছিল ৷ কারণ ওই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ আছে ৷ বড় শিল্প হলে খননের ক্ষেত্রে বাধা আসতে পারে ৷ তাই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব এবং রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রকল্পটি আর বাস্তবায়িত হয়নি ৷ ফলে শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি হয়েও তা বাস্তবের মুখ দেখেনি ৷
সামনে নতুন স্বপ্ন
প্রায় 18 বছর পর শিল্প স্থাপনের সেই সম্ভাবনা আবারও সামনে এসেছে। অক্টোবরের শেষ দিকে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক হয় বেদান্ত গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়ালের ৷ তিনি রাজ্যে অ্যালুমিনিয়াম ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে 70 থেকে 80 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন ৷ প্রস্তাবিত প্রকল্পে আধুনিক অ্যালুমিনিয়াম স্মেল্টার এবং নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে ৷
কালীপুজোর উদ্বোধনে আসানসোলে এসে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন এই শিল্প আসানসোলেই গড়ে উঠবে। আর এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় 10 হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে ৷ শুভেন্দুর এই প্রতিশ্রুতি ঘিরেই আসানসোলে উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছে ৷ অনেকেই মনে করছেন এটা দীপাবলির শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
কারখানার প্রাক্তন কর্মী সুবোধ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি প্রায় 75 সাল থেকে এই কারখানায় চাকরি করতাম ৷ কারখানা বন্ধের দিন পর্যন্ত ছিলাম ৷ পরবর্তীকালে কারখানা খোলার একটা প্রয়াস হলেও, সেটা আর হয়নি ৷ বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বেদান্ত গোষ্ঠী এই কারখানা আবার খুলতে চায় ৷ এই কারখানা হলে এলাকার সামাজিক চালচিত্রটাই বদলে যাবে ৷ এখানে কয়লা রয়েছে, কারখানার পাশেই রয়েছে জাতীয় সড়ক, অন্যদিকে দামোদর, পরিকাঠামোর দিক দিয়ে সবকিছু প্রস্তুত রয়েছে ৷ কারখানা গড়ে ওঠার জন্য যা যা প্রয়োজন সবকিছুই রয়েছে এখানে ৷"
কারখানা গড়ে ওঠা নিয়ে নানা মত
শিল্প স্থাপন হলে এলাকার উন্নতি হবে এ কথা তো অনস্বীকার্য ৷ কিন্তু এই কারখানা গড়ে ওঠা কি আদৌ সম্ভব ? যা নিয়ে মমতা তৃণমূলের বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলার উপযোগী শিল্পনীতির রূপরেখা তৈরি করেছিলেন ৷ প্রচারের ক্ষেত্রে যতই হইচই করা হোক না-কেন, প্রকৃত পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাংলার জন্য একটি উপযুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ শিল্পনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷"
এনিয়ে সিপিআইএম-এর প্রবীণ নেতা তথা সিপিআইএম রানিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুপ্রিয় রায় বলেছেন, "শুনছি কারখানা খোলা হবে ৷ কারখানা খোলা হলে সেটা তো অবশ্যই ভালো ৷ কিন্তু, এর আগেও বলা হয়েছিল কারখানা খোলা হবে, তখনও হয়নি ৷ দেখেছিলাম পূর্ববর্তী সরকার আমাদের বাংলার বিখ্যাত ক্রিকেটারকে নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন ৷ তখনও শুনেছিলাম শালবনীতে নতুন শিল্প হবে ৷ শালবনীতে শিল্পস্থাপন তো দূরের কথা, একটা ইট আজও গাঁথা হয়নি ৷ এবার কি সত্যি হবে ?"
সূত্রের খবর, জেকে নগরে প্রায় 270-300 একর জমি বেদান্ত গোষ্ঠীর কাছে আছে ৷ পাশাপাশি প্রকল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী আরও 700 একর জমির প্রয়োজন হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে ৷ সেই জমি অধিগ্রহণে এখন কী জটিলতা আসে সেটাই দেখার ৷
এর সঙ্গে কাঁচামালের সরবরাহ নিয়েও প্রশ্ন থাকে ৷ অ্যালুমিনিয়াম তৈরির কাঁচা মাল 'অ্যালুমিনা' মেলে ওড়িশায় ৷ সেখান থেকে কাঁচামাল নিয়ে আসার পরিবহণ খরচ যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ ৷ এর সঙ্গে কয়লা ও বিদ্যুতের যোগান ৷ সব মিলিয়ে বিষয়টি এত সোজা নয় বলেও মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুধু মূল কারখানাই নয়, তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে অ্যালুমিনিয়াম-নির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ৷
তৈরি হতে পারে পরিবহণ, যন্ত্রাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং, নির্মাণ ও সরবরাহ সংক্রান্ত একাধিক সহায়ক শিল্প ৷ কয়লাঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থান, রেল যোগাযোগ, শিল্পাঞ্চলের পরিকাঠামো এবং দক্ষ শ্রমিকের উপস্থিতি এই এলাকার পক্ষে ইতিবাচক দিক ৷ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বা রুগ্ন শিল্পের কারণে কর্মসংস্থানের যে সংকট তৈরি হয়েছে আসানসোলে, নতুন প্রকল্প তা অনেকটাই বদলে দিতে পারে বলে আশা স্থানীয়দের ৷