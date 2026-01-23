বঙ্গ রাজনীতির ললিপপ ! মোদির পর মমতার সভার আগে কী ভাবছে সিঙ্গুর ?
স্বাধীন ভারতের অন্যতম সর্বাত্ম জমি আন্দোলন দেখেছিল সিঙ্গুর ৷ কিন্তু দু'দশক বাদেও হাত খালি কৃষকদের ৷ শিল্প আসেনি ৷ জমিও চাষযোগ্য হয়নি ৷
Published : January 23, 2026 at 6:39 PM IST
পলাশ মুখোপাধ্যায়
সিঙ্গুর, 22জানুয়ারি : ভোট বড় বালাই ! নির্বাচন এলে সিঙ্গুরকে নিয়ে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে শাসক থেকে বিরোধী সবপক্ষ ৷ কৃষি ও শিল্পের দাবি ওঠে সিঙ্গুরের মাটি থেকে । কিন্তু সেদিনের সেই আন্দোলনের জমি আজ চাষের অযোগ্য ৷ শিল্প কবে এবং কোথায় হবে তা জানা নেই কারও ৷ কৃষকদের দাবি, সিঙ্গুরের জমি চাষযোগ্য করে দিক সরকার ৷ একাংশ আবার বলছেন, "শেষমেশ চাষের ব্যবস্থা করা না-গেলে সিঙ্গুরের মাটিতে শিল্পই হোক ৷"
বিজেপি নেতারা বলছেন, বাংলায় পরিবর্তন আসন্ন ৷ তারপর শিল্পের আদর্শ পরিবেশ তৈরি হবে রাজ্যে ৷ সিঙ্গুরে শিল্প হবে ৷ রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, "সিঙ্গুরকে বিজেপি ও সিপিএম রাজনীতির ফুটবল ময়দান বলে ধরে নিয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে এখানে আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছেন সেভাবেই সরকারে আসতে চাইছে বিজেপি ও সিপিএম ৷ কিন্তু ওরা জানে না- এটা কখনও হবে না ৷ হাজার চেষ্টা করেও সিঙ্গুরবাসীর মন থেকে মমতাকে বের করা যাবে না ৷"
এবারে ভোটের মরশুম শুরু হতেই সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 18 জানুয়ারির সেই সভার 10 দিনের মাথায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনিও বিরাট সভা করবেন ৷ মন্ত্রী বেচারাম মান্না থেকে শুরু করে হুগলির তৃণমূল নেতাদের অনেকেই বলছেন, রেকর্ড ভিড় হবে সভায় ৷ যে জমিতে টাটার কারখানা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে শিল্প স্থাপন নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেননি মোদি ৷ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না-হলে, সিন্ডিকেট রাজ শেষ না-হলে, বিনিয়োগ আসবে না-বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ কিন্তু প্রশ্ন, সভা থেকে মমতা কী বলবেন ?
সিঙ্গুর ঠিক কী বলছে ? কী কী চাইছে ?
বাজেমেলিয়ার অনিচ্ছুক কৃষক নির্মল মান্না বলেন, "এখনও আমরা দিদির উপর ভরসা রেখেছি ।" তবে 2006 সালের আন্দোলন যে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি, সে কথা মেনে নিচ্ছেন তিনিও ৷ ইচ্ছুক কৃষক সাধন মান্না আবার বলেন, "কৃষকরা জমি ফেরত পেয়েছেন, কিন্তু চাষযোগ্য হয়নি। আমরা স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছিলাম তাই এই সরকারে দেওয়া চাল বা ভাতা কিছুই পাই না ৷ আমরা চেয়েছিলাম শিল্প হোক । চেয়েছিলাম, বেকার ছেলেরা যেন চাকরি পায় । কিন্তু হল না কিছুই ৷ এখন কাজের জন্য বাইরের রাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে যুবকদের । প্রধানমন্ত্রী এসেও শিল্পের কথা কিছুই বললেন না ৷ আমার চার বিঘা জমি টাটার মধ্যে পড়েছিল ৷ সেখানে চাষ করছি এখন ৷ এবার মুখ্যমন্ত্রী আসবেন ৷ আমরা ওই জমিতেই শিল্প চাই ৷ চাষ করে আর আগের লাভ হচ্ছে না ৷ আলুর দাম বাড়লেই দিদি (মুখ্যমন্ত্রী) রাস্তায় নেমে পড়ছেন । বলছেন, দাম বাড়ানো যাবে না ! আলু বাইরের রাজ্যে পাঠানো যাবে না ৷"
একসময় তৃণমূল করতেন ৷ ছিলেন জমি আন্দোলনেও ৷ এখন রাজনীতি থেকে দূরে সরে কৃষকদের দাবি নিয়ে পথে নেমেছেন দুধকুমার ধারা ৷ তিনি বলেন, "এখানকার বিধায়ক-মন্ত্রী বেচারাম মান্না কৃষকের জমি নিয়ে রাজনীতি করছেন, মিথ্যাচার করছেন ৷ তিনি বলছেন 91 শতাংশ জমি চাষযোগ্য করে দেওয়া হয়েছে । এটা বাজে কথা ৷ মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কের চোখ দিয়ে সিঙ্গুরকে দেখে ভুল করছেন ৷ আমাদের অনুরোধ, তিনি কৃষকের চোখ দিয়ে সিঙ্গুরকে দেখার চেষ্টা করুন। আমরা যাঁরা প্রকৃত লড়াই-আন্দোলন করেছিলাম তাঁদের চোখ দিয়ে দেখলেই সিঙ্গুরের জট ছাড়ানো যাবে। কিন্তু তা না-করে মুখ্যমন্ত্রী শুধু বিধায়কের চোখ দিয়ে দেখছেন । আর বিধায়ক মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন । বলা হচ্ছে, আমরা নাকি কৃষকদের সঙ্গে বেইমানি করেছি । যদি সত্যি তেমন কিছু করতাম, তাহলে কৃষকরা কি তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য তৈরি কমিটির মাথায় আমাদের বসাতেন ? আসলে সিপিএম থেকে আসা বর্তমান বিধায়ক (বেচারাম মান্না ) মিথ্যা কথা বলছেন ৷ তিনি কৃষকের ভালো চাইছেন না ৷ শুধু নিজের ভালো চাইছেন। নিজের অপদার্থতাকে ঢাকার জন্য যা মনে হয় বলছেন। তিনি হয়তো সরকারকে ব্ল্যাকমেল করছেন ৷ নির্বাচন এলেই সিঙ্গুর-কে নিয়ে রাজনীতি হোক- সেটা আমরা চাই না। আগেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি ৷ এখনও লড়ব। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আমাদের দাবি, সিঙ্গুরের জমি চাষযোগ্য করে দেওয়া হোক । আমরা চাই, কৃষি শিল্প দুটোই হোক।"
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
সিঙ্গুরের বিজেপি নেতা সঞ্জয় পাণ্ডে বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় না ৷ প্রধানমন্ত্রী টাটা গোষ্ঠীর কেউ নন যে প্রতিশ্রুতি দেবেন- সিঙ্গুরে টাটাদের ফিরিয়ে এনে করখানা তৈরি হবে। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে তোলাবাজি আর মাফিয়ারাজ চলছে তাতে আর যাই হোক শিল্প স্থাপন সম্ভব নয়। বিজেপি সরকারে এলে শিল্পের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি হবে ৷ তখন শিল্পপতিরা স্বেচ্ছায় শিল্প করতে আসবেন সিঙ্গুরে ।"
তৃণমূল নেতা অমিয় ধারা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর কাছে আশা ছিল তিনি শিল্প এবং কৃষি নিয়ে সিঙ্গুরের কিছু বার্তা দেবেন। কিন্তু শিল্প নিয়ে কোনও বক্তব্যই পেশ করলেন না তিনি । তাঁর দলের কর্মী-সমর্থকরাও হতাশ। আমরা কোনওদিন শিল্পবিরোধী ছিলাম না । 600 একরে শিল্প হোক, আর 400 একরে কৃষি-সেদিন থেকে এটাই আমাদের দাবি । একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী পারেন এখানে শিল্প করতে । 28 জানুয়ারি তিনি সিঙ্গুর থেকে কী বার্তা দেন, সেদিকেই আমরা তাকিয়ে রয়েছি ।"
সিপিএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাষযোগ্য জমি ফেরতের কথা বলে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু জমি এখনও চাষের যোগ্য হয়নি । উল্টে সরকারি টাকার নয়ছয় হয়েছে । এখন সিঙ্গুরের জমি সরকারের হাতে নেই ৷ শুধুমাত্র কাগজে-কলমে জমির মালিকানা পেয়েছেন কৃষকরা ৷ সিঙ্গুরের সর্বনাশ আদতে রাজ্যের সর্বনাশ ৷ অর্থনৈতিকভাবে আমাদের রাজ্য অনেক পিছন দিকে চলে গিয়েছে । তৃণমূল আর বিজেপি- একই ক্লাবের দুটো টিম। খেলছে ঠিকই ট্রফি ক্লাবের মধ্যেই থাকবে ৷"
আন্দোলনের সেদিন
2006 থেকে 2008 সাল পর্যন্ত সিঙ্গুরের আন্দোলনের রাজ্য তথা দেশের রাজনীতির অন্যতম চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল । তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য টাটা গোষ্ঠীকে বাংলায় এনে ভবিষ্যতের শিল্পের একটা বার্তা দিয়েছিলেন । কিন্তু জট পাকলো জোর করে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে । অধিকাংশ কৃষকরা তিন ফসলি জমি দিতে রাজি হলেন না । শুরু হল আন্দোলন ৷ তৃণমূলের নেতৃত্বে তৈরি হল কৃষিজমি রক্ষা কমিটি ৷
বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জোয়ার এল আন্দোলনে ৷ বিরোধী রাজনৈতিক চাপে অর্ধেক কারখানা তৈরি করেও গুজরাতে চলে যেতে হয় টাটাদের ৷ 2016 সালে সুপ্রিম কোর্ট বর্তমান সরকারকে নির্দেশ দেয় চাষযোগ্য করে ফিরিয়ে দিতে হবে কৃষকদের ৷ সেই অনুযায়ী টাটা কারখানা ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে জমি ফিরিয়ে দেয় কৃষকদের ৷ কিন্তু সেই জমি ফেরানো নিয়ে এখনও মতবিরোধ রয়েছে । শাসকদল দাবি করেছে 90 শতাংশ জমি চাষযোগ্য করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু কৃষক ও বন্ধা জমি পুনঃব্যবহার কমিটির পক্ষ থেকে বারবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করা হচ্ছে, জমি চাষযোগ্য করার ব্যবস্থা হোক । সবমিলিয়ে সেদিন আন্দোলনের সিঙ্গুরে কৃষকদের আশা প্রতাশা আজও পূরণ হয়নি ৷ এমনই আবহে আরও একটি নির্বাচনের সামনে আবারও সিঙ্গুর নিয়ে সরগরম বাংলার রাজনীতি ৷