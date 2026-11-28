লাখ টাকার বেশি বিকচ্ছে সবজি ! এঁচড় ও কপি চাষে দিশা দেখাচ্ছেন হুগলির মহিলারা
Women Farmers of Hooghly: রাজ্য সরকার মহিলা কৃষকদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিয়েছে । সরকারের তরফে মহিলাদের ট্রেনিং ও ক্লাস্টারের মাধ্যমে কৃষিকাজে উৎসাহিত করা হচ্ছে ৷
Published : November 28, 2026 at 4:32 PM IST
ধনিয়াখালি, 28 নভেম্বর: 2026 সালকে আন্তর্জাতিক মহিলা কৃষকবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে । আর তাই কৃষিকাজে মহিলাদের বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিচ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার । সেই উদ্যোগে শামিল হয়ে কৃষিকাজ করে সফলতা পেয়েছেন হুগলি জেলার ধনিয়াখালির মহিলা চাষিরা । অফ সিজন বা অসময়ে এঁচড় ও ফুলকপি, ক্যাপসিকাম চাষ করছেন তাঁরা ৷ পরে সেগুলি বহুজাতিক সংস্থাকে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন মহিলারা ।
রাজ্য সরকার পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের স্বনির্ভরতা লক্ষ্য নিয়েছে । এতেই এগিয়ে এসে কৃষিকাজে দিশা পেয়েছেন মালতি ও অর্চনারা । সরকারি তরফে মহিলাদের ট্রেনিং ও ক্লাস্টারের মাধ্যমে কৃষিকাজে উৎসাহিত করা হচ্ছে । পাশাপাশি, রাজ্যের কৃষি দফতরের আধিকারিকরা পশুপালন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেও উৎসাহ বাড়াচ্ছেন মহিলাদের ।
মহিলা চাষিদের সংখ্যা বাড়ছে
ধনিয়াখালির মহিলা চাষি মালতি কোলে দে তিন বছর আগে বছরভর ফল পাওয়া যাবে এমন কাঁঠাল গাছ লাগিয়েছেন ৷ তাঁর আড়াই বিঘা জমিতে 300 গাছ লাগিয়েছেন তিনি । ধান-আলুর চেয়ে ভালো ফলন পাচ্ছেন ৷
তিনি বলেন, "আলু চাষ করে সেভাবে লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছি না । তাই কাঁঠাল বাগান করে অনেকটাই লাভবান হয়েছি । বছরে এক লক্ষ টাকা লাভ হচ্ছে আমার । গৃহবধূ হওয়ার কারণে অন্য কিছু করার সময় নেই । তাই বাড়ির কাজ সামলে কাছের জমিতেই এই চাষ করছি । সেপ্টেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অফ সিজিনের এঁচড় বিক্রি করছি । বিক্রি করতে অসুবিধা হয় না । বাড়ি থেকেই পাইকারি দরে ফসল কিনে নিয়ে যায় । দেড়শো টাকা কিলো দরে এঁচড় বিক্রি করি । অন্যান্য মহিলাদেরও বলব, এই ধরনের সবজি চাষ করতে পারেন । কাঁঠাল ছাড়াও পাশের একটি জমিতে পেয়ারা বাগান করেছি ।"
চাষ করে সংসার চালাচ্ছেন মহিলারা
স্বামীর মৃত্যুর পর একা হাতেই ধান, কপি ও বেগুন চাষ করছেন ধনিয়াখালির আরেক মহিলা কৃষক অর্চনা সাঁতরা । আট বিঘা জমিতে কপি চাষ করেছেন তিনি ।
তাঁর কথায়, "সার দেওয়া থেকে জল সবকিছুই আমাকেই করতে হয় । স্বামী জীবিত থাকাকালীন করতাম । সেই থেকে এখন পুরোটাই আমি সামলাই । বিঘায় 20 হাজার টাকা খরচ করলে 40 হাজার টাকা লাভ পাই । ধান-আলুর থেকে অনেকটাই লাভ আছে অসময়ের সবজি চাষে । সংসার ছেলে মানুষ সব কিছুই চাষ থেকেই হয় । আগামিদিনে জমি লিজ নিয়েও চাষ করার ইচ্ছা রয়েছে । গত বছর আলুতে সেভাবে দাম পায়নি । জলের জন্য ধানের অবস্থা খারাপ । কপি চাষ করে অনেকটাই লাভ হচ্ছে আমার ।"
বাড়িতে থেকে মহিলাদের চাষে সুবিধা
ধনিয়াখালি-দশঘড়া বেঙ্গল কৃষি এফপিও (Farmer Producer Organisation)-তে 60 জন মহিলা চাষি রয়েছেন । তার মধ্যে অনেক মহিলা চাষি এগিয়ে এসেছেন বলে জানান উদ্যোক্তা কৃশানু শিমলাই । তিনি বলেন, "যারা আত্মা ও হুগলি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ট্রেনিং পেয়েছে । এখন অধিকাংশ মহিলারাই অফ সিজনের কাঁঠাল, কপি, বেগুন, লঙ্কা-সহ বিভিন্ন সবজি চাষ করছে । পুরুষরা ধান-আলু চাষ করে লোকসানের মুখে মুখ পড়ছেন । কেউ কেউ বাইরে চলে যাচ্ছেন । সেই জায়গায় মহিলারা বাড়িতে থেকে চাষ করে সুবিধা পাচ্ছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "এফপিওর মাধ্যমে আমরা বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি । কালেকশন সেন্টার করে বিপণনের ব্যবস্থা করার ফলে অনেকটাই লাভ পাচ্ছেন মহিলা কৃষকরা । সরকার যদি আরও ট্রেনিং ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে তাহলে মহিলারা অনেকটাই উপকৃত হবে ।"
সরকারের উদ্যোগ
হুগলি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী নিতাই মোদি বলেন, "এবছর মহিলা কৃষকবর্ষ পালিত হচ্ছে । তাই মহিলাদের নিয়ে পাটজাতক দ্রব্য, মাশরুম তৈরি, গাছ তৈরি ও প্রাকৃতিক কীটনাশক তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আমরা । প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন ঠিকই । সেই কথা মাথায় রেখে মহিলাদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে সারা মরশুম পাওয়া যায় এমন কাঁঠাল ও অসময়ের কপি চাষে । দুর্গাপুজোর আগে বর্ষাকালীন কপি চাষ করলে 40 থেকে 50 টাকা দাম পাবে বাজারে । বিভিন্ন দফতরের তরফে সহযোগিতা পেলে আরও স্বাবলম্বী হতে পারবে গ্রামের মহিলারা ।"