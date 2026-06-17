মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আধ্যাত্মিকতার রং ! মোদির সফরের আগে তারকেশ্বর মন্দিরে গেরুয়া সাদা প্রলেপ
নীল সাদা এখন অতীত ৷ প্রধানমন্ত্রী আসার আগেই ভোলবদল ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তারকনাথের মন্দিরে গেরুয়া ছোঁয়া ৷ কী বলছেন মন্ত্রীরা ?
Published : June 17, 2026 at 8:56 AM IST
তারকেশ্বর, 17 জুন: প্রধানমন্ত্রী আসার আগে তারকেশ্বর মন্দির সাজছে গেরুয়া রঙে ৷ নীল সাদার পরিবর্তে গেরুয়া সাদার প্রলেপ পড়ল তারকেশ্বর মন্দিরে ।
গত 2 জুন মঙ্গলবার তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বিধায়ক ও আধিকারিকদের নিয়ে তারকেশ্বরে একটি প্রশাসনিক সভাও করেন । সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারকেশ্বর ট্রাস্টি বোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসানোর কথা বলেন । সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, তারকেশ্বর মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি হবে । মন্দিরে আধ্যাত্মিক রং অর্থাৎ গেরুয়া রঙের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । সেই বক্তব্যের দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রশাসনের নির্দেশে নীল সাদা রং বদলে গেরুয়া সাদা রং করা হচ্ছে বাবা তারকনাথের মন্দির । মঙ্গলবার এমন ছবিই দেখা গিয়েছে ৷
যেখানে মূল মন্দির সাদা ৷ আশেপাশের দুধপুকুর ট্রাস্টি অফিস, গেট ও বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সাদা নীল ছিল সেগুলি গেরুয়া রং করা হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানানসই রং করায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে মন্দিরের পুরোহিত এবং তীর্থযাত্রীরা ।
এদিন তারকেশ্বর মন্দির পরিদর্শনে আসেন স্বাস্থ্য-পরিবার কল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার এবং পর্যটন দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । এলাকার মানুষদের মোদির সভায় যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণপত্র বিলি করতে দেখা যায় তাদের । আগামী 20 জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনে তারকেশ্বরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তার আগে তারকেশ্বর মন্দিরের রং বদলের বিষয়ে তাঁরা জানান, মন্দিরের রং গেরুয়া হওয়াই উচিত । নীল সাদা ছিল কারও ব্যক্তিগত রং ৷
এই বিষয়ে মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, "যে পুণ্যভূমিতে প্রধানমন্ত্রী আসছেন সেই তারকেশ্বর মন্দিরকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানানোর জন্যই গেরুয়া সাদা রং করা হয়েছে । গেরুয়া কোনও বিচারধারা বা পার্টির রং নয় । গেরুয়া আমাদের সনাতন ধর্মের প্রতীক । এই জন্য তারকেশ্বর ও রাজ্যবাসী খুশি ।"