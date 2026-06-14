ট্রাফিক আইন ভাঙায় একদিনে 6 লক্ষ টাকার বেশি আদায় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের

ট্রাফিক আইন ভাঙায় একদিনে 6 লক্ষ টাকার বেশি আদায় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের
রাতের হুগলিতে শুরু নাকা তল্লাশি ৷ খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে গাড়ির কাগজপত্র ৷ ব্যক্তিগত গাড়িতেও তল্লাশি ৷
Published : June 14, 2026 at 5:25 PM IST
সিঙ্গুর, 14 জুন: বিজেপি পরিচালিত নতুন সরকার আসার পরেই রাজ্য জুড়ে ট্রাফিক আইন বলবৎ করতে চলছে কড়া নজরদারি ৷ সেই একই ছবি দেখা গেল হুগলি জেলায় ৷ শনিবার হুগলি গ্রামীণ পুলিশের তত্ত্বাবধানে ট্রাফিক আইন বলবৎ করতে বিশেষ অভিযান চালানো হয় ৷ আর সেই অভিযানে ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে মোট 645টি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷ আর জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে 6 লক্ষ 6 হাজার 500 টাকা ৷
এই অভিযান সম্পর্কে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সকল গাড়ি চালককে ট্রাফিকের নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে ৷ হেলমেট ব্যবহার করতে এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মীদের কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি সকলকে ৷"
উল্লেখ্য, এ দিন হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর অভিযোগে 475 জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে ৷ যেখানে জরিমানা বাবদ 4 লক্ষ 75 হাজার টাকা আদায় করেছে পুলিশ ৷ শনিবার হুগলি গ্রামীণের অধীনে থাকা থানাগুলির মধ্যে 42টি জায়গায় নাকা চেকিং করা হয়েছিল ৷ বাইক আরোহী, চারচাকা গাড়ি ও পণ্যবাহী গাড়িতে চেকিং করা হয় ৷ সেই সব তল্লাশির ছবি তুলে রাখা হয়েছে ৷ মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট অনুযায়ী এখন থেকে বাইক নিয়ে রাস্তায় বেরোলেই হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক বলে জানাচ্ছে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ ৷
অন্যদিকে, পুরনো একাধিক মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে পুলিশ ৷ হুগলি গ্রামীণ পুলিশ ট্রাফিক আইন অমান্য করে কড়া পদক্ষেপ করছে ৷ গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন থানা এলাকায় নাকা চেকিং শুরু হয়েছে ৷ চালক ও যাত্রী সুরক্ষার জন্য সচেতনতার পাশাপাশি বিভিন্ন কেস দেওয়া হচ্ছে আইনভঙ্গকারীদের ৷
1.আরামবাগ থানা কেস সংখ্যা 10 = 15,000 টাকা
2.বলাগড় থানা কেস সংখ্যা 35= 29,500 টাকা
3.চন্ডিতলা থানা কেস সংখ্যা 47 = 42,000 টাকা
4.দাদপুর থানা কেস সংখ্যা 18 = 18,000 টাকা
5.ধনিয়াখালি থানা কেস সংখ্যা 19 = 19,000 টাকা
6.গোঘাট থানা কেস সংখ্যা 11 = 8,000 টাকা
7.গুড়াপ থানা কেস সংখ্যা 44 = 52,500 টাকা
8.হরিপাল থানা কেস সংখ্যা 35 = 34,000 টাকা
9.জাঙ্গিপাড়া থানা কেস সংখ্যা 32 = 32,000 টাকা
10.খানাকুল থানা কেস সংখ্যা 11= 11,000 টাকা
11.মগরা থানা কেস সংখ্যা 48 = 41,500 টাকা
12.পাণ্ডুয়া থানা কেস সংখ্যা 52 = 52,000 টাকা
13.পোলবা থানা কেস সংখ্যা 32 = 28,000 টাকা
14.পুড়শুরা থানা কেস সংখ্যা 19 = 19,000 টাকা
15.সিঙ্গুর থানা কেস সংখ্যা 49 = 39,500 টাকা
16.তারকেশ্বর থানা কেস সংখ্যা 9 = 7000 টাকা
17.আরামবাগ ট্রাফিক গার্ড কেস সংখ্যা 55 = 55,000 টাকা
18.সিঙ্গুর হাইওয়ে ট্রাফিক গার্ড(TG) কেস সংখ্যা 40 = 25,000 টাকা
19.মহেশ্বরপুর সাব ট্রাফিক গার্ড কেস সংখ্যা 28 = 30,000 টাকা
20.তারকেশ্বর সাব ট্রাফিক গার্ড কেস সংখ্যা 15 = 15,000 টাকা
22.পাণ্ডুয়া মগরা সাব ট্রাফিক গার্ড কেস সংখ্যা 236 = 33,500 টাকা