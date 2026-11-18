শিশু ধর্ষণ-খুনে দোষীর ফাঁসির সাজা বহাল হাইকোর্টে, অবিলম্বে কার্যকরের দাবি তুলল পরিবার
Hooghly Gurap Minor Girl Rape Murder: শিশু ধর্ষণ-খুনের অপরাধে দোষী অশোক সিংয়ের মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রেখেছে হাইকোর্ট ৷ অবিলম্বে কার্যকরের দাবি জানাল পরিবার ৷
Published : November 18, 2026 at 8:51 AM IST
গুড়াপ, 17 নভেম্বর: পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুনে দোষীকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে নিম্ন আদালত ৷ সেই রায় বহাল রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এবার দ্রুত ফাঁসির সাজা কার্যকর হোক, চাইছেন নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার ও গ্রামবাসীরা ৷
2024 সালের 24 নভেম্বর হুগলির গুড়াপ থানার বাসিন্দা এক বছর পাঁচেক শিশু সন্ধ্যার সময় হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ মেয়ের মাংস খাওয়ার বায়না মেটাতে বাবা বাজারে মাংস কিনতে গিয়েছিলেন ৷ বাড়ি ফিরে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ খবর শুরু করেন ৷ প্রতিবেশী অশোক সিংয়ের উপর তাঁর সন্দেহ হয় ৷ তার ঘরে গিয়ে কাঠের স্তূপের নীচে শিশুর রক্তাক্ত ও অচৈতন্য দেহ দেখতে পান বাবা ও প্রতিবেশীরা ৷
এই ঘটনায় 45 বছর বয়সি অশোক সিংয়ের বিরুদ্ধে শিশুটিকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ ওই ঘটনার পর শিশুটিকে ধনিয়াখালি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ হুগলি গ্রামীণ পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে চার্জশিট গঠন করে ৷ চুঁচুড়া জেলা আদালত অশোক সিংকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা শোনায় ৷ সেই সাজার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিল নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে দোষী অশোক সিং ৷
গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, শিশুটির উপর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে তাকে খুন করা হয়েছিল, তাতে অভিযুক্তের সর্বোচ্চ সাজাই প্রাপ্য ৷ সেই যুক্তিতেই নিম্ন আদালতের ফাঁসির নির্দেশে সিলমোহর দিয়েছে হাইকোর্ট ৷
আইন অনুযায়ী, দোষী অশোক সিং হাইকোর্টের মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারে ৷ তাই তাকে তিন মাস সময় দিয়েছে রাজ্যের উচ্চ আদালত ৷ এদিকে ছোট্ট মেয়ের উপর নৃশংস অত্যাচারে দোষীর ফাঁসির সাজা দ্রুত কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছে পরিবার ৷
বর্তমানে সরকারের এনকাউন্টারের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে মৃত নাবালিকার পরিবার ৷ কলকাতা হাইকোর্ট চুঁচুড়া আদালতের ফাঁসির রায় বহাল রাখায় স্বস্তি পেয়েছে নাবালিকার পরিবার ৷ শিশুটির বাবা বলেন, "দু'বছর আগেকার ঘটনা ৷ আমার মেয়ের খুনের শাস্তির আবেদন করে মুখ্যমন্ত্রীকে এবং রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছিলাম ৷ মেয়ের খুনির ফাঁসির সাজা হয়েছে ৷ এতে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছি ৷ এটা দ্রুত কার্যকর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনাদের মাধ্যমে আবেদন করছি । আমাদেরও মানবিক অধিকার আছে, সেটা মানবাধিকার কমিশনও একটু ভাবুক ৷ আমরা যে কষ্ট ভোগ করছি, তার থেকে যেন মুক্তি পাই ৷"
বিজেপি সরকারে আমলে রাজ্যে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের মৃত্যু হচ্ছে এনকাউন্টারে ৷ এই প্রসঙ্গে নাবালিকার বাবা বলেন, "যাঁরা সন্তান হারাচ্ছেন, তাঁদের কাছে দীর্ঘ অপেক্ষার বদলে অন্যায় করলে মেরে ফেলাই সঠিক পদ্ধতি ৷ বর্তমান সরকার যা করছে , যদি আগের সরকার তাই করত, তাহলে এত ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটত না ৷ এখন সরকার যা করছে, সেটাই সঠিক ৷ আমি কেন, আমার মতো সন্তানহারা সকলেই বলবে ৷"
নাবালিকার ঠাকুমা বলেন, "পাঁচ বছরের মেয়েকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে খুন করেছিল অশোক সিং ৷ আমাদের মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করতো ৷ মাঝে মাঝেই বলত, আমি লেখাপড়া শিখে বড় হব ৷ মাংস খেতে ভালোবাসত, তাই বাবা সেদিন মাংস কিনতে গিয়েছিল ৷ সেদিন ওর মা পাশের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এসেছিল ৷ তারপর যে কীভাবে অশোক সিংয়ের বাড়িতে চলে গেল, জানি না ৷ অপরাধী আমাদের বাড়িতে আসত না, কিন্তু আশেপাশে ঘোরাঘুরি করত ৷ আমাদের সঙ্গে কথা বলত। বর্তমান সরকার যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা কার্যকর করলে আমরা খুশি হব ৷ খুবই কষ্টে রয়েছি ৷ কিছুটা হলেও স্বস্তি পাব ৷"
2024 সালের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল ৷ গ্রামবাসীদের হাতে প্রহৃত হয় অশোক সিং ৷ পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে ৷ শিশুর মৃতদেহ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এনে ময়নাতদন্ত করা হয় ৷ ফরেনসিক নমুনা সংগ্রহ করে স্টেট ফরেনসিক ল্যাবরেটরির আধিকারিকরা ৷
এই ঘটনার তদন্তে ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সির নেতৃত্বে সিট গঠন করা হয় ৷ অশোক সিং অসুস্থ থাকায় তাকে হাসপাতালের পুলিশ লকআপে ভর্তি রাখা হয় ৷ পরে তাকে চুঁচুড়ার পকসো আদালতে পেশ করা হয় ৷ ঘটনার 54 দিনের মাথায় 2025 সালের 17 জানুয়ারি চুঁচুড়ার পকসো আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে ৷
এরপরই নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে দোষী অশোক সিং নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করে ৷ দীর্ঘদিন ধরে চলা সেই মামলায় গতকাল নিম্ন আদালতেরই রায়ই বহাল রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তবে তিন মাসের মধ্যে এই রায় কার্যকর করতে পারবে না রাজ্য সরকার ৷ সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে অশোকের কাছে ৷