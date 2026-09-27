বাঁশে বিশ্বজয় ! রেকর্ডের পর নেপালের মিউজিয়ামে চন্দননগরের গণেশের তৈরি রেল ইঞ্জিন

বাঁশে বিশ্বজয় ! রেকর্ডের পর নেপালের মিউজিয়ামে চন্দননগরের গণেশের তৈরি রেল ইঞ্জিন
Bamboo Rail Engine: মিলেছে জাতীয় স্বীকৃতি, এবার বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে হুগলিতে তৈরি বাঁশের রেল ইঞ্জিন ৷ শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে লিখছেন পলাশ মুখোপাধ্য়ায় ৷
Published : September 27, 2026 at 6:31 PM IST
চন্দননগর, 27 সেপ্টেম্বর: জাতীয় রেল মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে তাঁর তৈরি বাঁশের তৈরি রেল ইঞ্জিন । জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পাওয়ার পর চন্দননগরের গণেশ ভট্টাচার্যের হস্তশিল্প এবার যাচ্ছে নেপালে । শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এবং এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে স্থান পেয়েছে তাঁর শিল্পকর্ম । এর আগে বাঁশের রেল ইঞ্জিন জাতীয় মিউজিয়ামের স্থান পাওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ইটিভি ভারতে ।
রাজ্যস্তরে প্রশিক্ষকের স্বীকৃতি দেওয়া হয় শিল্পীকে । শুধু রাজ্য ও দেশেই নয়, এবার বিদেশেও মর্যাদা পেতে চলেছেন শিল্পী গণেশ । আগামী মাসে তাঁর হস্তশিল্প নেপালের রেল মিউজিয়ামে স্থান পাবে । এছাড়াও বিভিন্ন দেশ যেমন কেনিয়া, নামিবিয়া-সহ বিভিন্ন রেল মিউজিয়াম থেকে কাজের ডাক পাচ্ছেন তিনি । গণেশও চান তাঁর শিল্পকর্ম দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সম্মানিত হোক ।
কীভাবে বাঁশের রেল ইঞ্জিন করেন শিল্পী ?
রেল ইঞ্জিনের মডেলটি তৈরি হয় অসমের বিশেষ ধরনের বাঁশ দিয়ে । বিশেষ কাটারি ও ছুরিতে চেঁছে, আঠা দিয়ে জুড়ে বানানো । কোনও ধাতু নয়, সম্পূর্ণ বাঁশের চাঁচালি দিয়ে এই শিল্প ফুটিয়ে তোলা হয় । রেল ইঞ্জিন ছাড়াও হাওড়া ব্রিজ থেকে ভিক্টোরিয়া-সহ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেন গণেশ । যার জন্য সময় লাগে এক থেকে দু'মাস পর্যন্ত ।
কোন ভিত্তিতে নয়া রেকর্ডসে স্থান
বাঁশের তৈরি WDP-4 ডিজেল লোকোমোটিভ মডেলের জন্য গত 10 অগস্ট ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের জন্য আবেদন করেছিলেন গণেশ । 18 দিনের মধ্যেই অভিনন্দন মেসেজ আসে । তাঁর তৈরি WDP-4 মডেলটি রেকর্ডে স্থান পায় । মেডেল ও সার্টিফিকেটও পান । রেল ইঞ্জিনের মডেলটির মাপ ছিল লম্বায় 22, চওড়ায় 4.5 ও উচ্চতায় 9 ইঞ্চি । Smallest Hand Craft of WDP-4 সব থেকে ছোট মডেল ।
শিল্পে নতুনত্বের জন্যই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম ওঠে গণেশের । এরপর এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসেও স্থান পায় এই ইঞ্জিন । গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের জন্য আবেদন করেছেন । তাঁর কথায়, "WAM4, WDP4D, 677-সহ 30 থেকে 35 ধরনের রেলের মডেল বানিয়েছি । সেই ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে আধুনিক হাইড্রোজেন ট্রেন পর্যন্ত । এখনও পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার রেল ইঞ্জিনের মডেল তৈরি করেছি ।"
আগামী দিনে কোন কোন দেশে গণেশের হস্তশিল্প স্থান পেতে চলেছে ?
দেবীপক্ষের সূচনার ঠিক আগে 11 অক্টোবর নেপালের জাতীয় রেল মিউজিয়ামে স্থান পেতে চলেছে তাঁর হাতের তৈরি বাঁশের রেল ইঞ্জিন । এছাড়া সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে 2027 সালের মধ্যে কেনিয়া ও নামিবিয়া রেলওয়ে মিউজিয়ামেও স্থান পাবে গণেশের তৈরি ভারতীয় মডেলের রেল ইঞ্জিনগুলি ।
চন্দননগর গড়ের ধারের বাসিন্দা গণেশ প্রায় 22 বছর ধরে বাঁশ দিয়ে সামগ্রী তৈরি করছেন ৷ শুরুটা করেছিলেন বাঁশের কাপ, ট্রে, ফুলদানি দিয়ে । পরে ভিনটেজ গাড়ি, লরি, ট্রাম, বাস, ভারতের নানা স্থাপত্য । তারপর মন দেন রেল ইঞ্জিন তৈরিতে । বাঁশের WDP-4 মডেল স্থান পেয়েছে দিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামে । বাঁশের রেল ইঞ্জিন হিসেবে সেখানে শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে । এছাড়াও তাঁর হাতের কাজ দুর্গাপুজোর মণ্ডপসজ্জার জন্য কলকাতায় যাচ্ছে ।
ইটিভি ভারতকে শিল্পী বলেন, "ভারতীয় রেল মিউজিয়ামে স্থান পাওয়ার পর আমার কাজের বিস্তার ঘটাতেই ইন্ডিয়া ও এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে জায়গা পেতে আবেদন করি । সম্মান পাওয়ার জন্যই এই চিন্তাভাবনা । ইন্ডিয়া ও এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসের পর গিনেস বুক অফ রেকর্ডসের জন্য আবেদন করেছি । আশি থেকে নব্বই শতাংশ বিশ্বাস আছে এতেও সম্মানিত হব । "
গণেশ যোগ করেন, "এবছর আমার হাতে একাধিক দেশের রেলের কাজ রয়েছে । ভারতীয় রেল ইঞ্জিনের মডেল পাঠানোর জন্য 27টি দেশে মেল-এর মাধ্যমে আবেদন করেছিলাম । ইতিমধ্যে তিনটি দেশ আমাকে সম্মতি জানিয়েছে । নামিবিয়া 2027 সালে রেল মিউজিয়ামে আমার এই রেল ইঞ্জিন নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে । এছাড়াও নেপাল ও কেনিয়া যাবে । এছাড়াও দুর্গাপুজোর মণ্ডপসজ্জার জন্য চিনের প্যাগোডা তৈরি করছি । শিল্পী হিসেবে অর্থ উপার্জন করাই মূল লক্ষ্য নয়, আমি চাই আমার শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক স্তরে যাক । কাজের দক্ষতাই সফলতা এনে দেবে ।"