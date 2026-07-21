লোধাশুলির জঙ্গলে মুকুট ফড়িং, দেখা মিলল 60 বছর পর ! এর বৈশিষ্ট্য কী

লোধাশুলির জঙ্গলে মুকুট ফড়িং, দেখা মিলল 60 বছর পর ! এর বৈশিষ্ট্য কী
বিভিন্ন নথি ঘেঁটে গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই পতঙ্গটি কেবলমাত্র ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায় । তবে যত্রতত্র তার দেখা মেলে না ।
Published : July 21, 2026 at 5:38 PM IST
লোধাশুলি, 21 জুলাই: বিরল ফড়িং, দেখা মেলাই ভার ! তাকে ফের দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হল প্রায় 60 বছর ৷ অবশেষে দেখা দিল হুডেড গ্রাসহপার (Hooded Grasshopper) বা মুকুট ফড়িং । দীর্ঘদিন পর ঝাড়গ্রাম জেলার লোধাশুলির জঙ্গলে এই ফড়িং দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি গবেষকরা ।
এ ফড়িং যে-সে ফড়িং নয় ৷ এর আসল নাম হুডেড গ্রাসহপার ৷ তবে স্থানীয়দের কাছে এটি মুকুট ফড়িং নামেই পরিচিত ৷ বিভিন্ন নথি ঘেঁটে গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই পতঙ্গটি কেবলমাত্র ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায় । তবে যত্রতত্র তার দেখা মেলে না । গবেষকদের মতে, 1965 সালে বম্বে ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটির জার্নালে উল্লেখ রয়েছে যে, ওই সময় এই পতঙ্গের দেখা মিলেছিল বিহারের হাজারিবাগে । সেটি নজরে এনেছিলেন ফাদার রিচার্ড ।
তখনই জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া তত্ত্ব-তালাশ করে জানিয়েছিল, বিহারের হাজারিবাগের পাশাপাশি সিংভূম, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং মেদিনীপুর জেলা, ওড়িশার গঞ্জাম এবং কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু, মাইসুরু এবং অরুণাচল প্রদেশের মান্ডালাতেও পাওয়া যায় । ওই সময় অবশ্য অবিভক্ত মেদিনীপুরের মধ্যেই ছিল ঝাড়গ্রাম । কারণ, তখনও ঝাড়গ্রাম জেলা ভাগ হয়নি । তবে সেই সময় মেদিনীপুরের কোন জায়গায় এই মুকুট ফড়িং পাওয়া গিয়েছিল তার কোনও উল্লেখ করা হয়নি ।
এবার ঝাড়গ্রামের মোহনপুর গ্রামীণ হাসপাতাল সংলগ্ন লোধাশুলির জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষক পবিত্র মাহাতর নজরে পড়ে এই হুডেড গ্রাসহপার ৷ জঙ্গলে নতুন পতঙ্গ দেখে তার ছবি তোলার পাশাপাশি সেটি সংগ্রহও করেন তিনি । এর পর তিনি বিষয়টি জানান তাঁর শিক্ষক তথা কেশপুর সুকুমার সেনগুপ্ত মহাবিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক সুমন প্রতিহারকে । তিনি খোঁজ নিতে গিয়ে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির জার্নাল ঘেঁটে উদ্ধার করেন পুরনো ইতিহাস । পবিত্র মাহাত বলেন, "আমি গবেষণার কারণে বিভিন্ন সময়ে জঙ্গলে ও জলাশয়ে ঘুরে বেড়াই । অনেক ধরনের পাখি, পতঙ্গ দেখেছি । কিন্তু এই ধরনের পতঙ্গ প্রথম নজরে এল ।"
এই বিষয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষক সুমন প্রতিহার জানান, এই মুকুট ফড়িং সাধারণত বিভিন্ন গাছের পাতা খায় । ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে । এদের বেশি পছন্দের হল সেগুন গাছের কচি পাতা । দক্ষিণ ভারতের চন্দন গাছের পাতা খেয়ে গাছ নষ্ট করে এটি । তাই এদের অনেকে চন্দনদস্যুও বলে থাকে । এই হুডেড গ্রাসহপারের বৈজ্ঞানিক নাম টেরাটোডস মন্টিকলিস (Teratodes monticollis)। যারা দেখতে একেবারে পাতার মতো । ফলে গাছে বসে থাকলেও হঠাৎ চেনা বা বোঝা মুশকিল ।
এই ধরনের পতঙ্গের সন্ধান জঙ্গলমহলের জীব বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করে বলেই গবেষকদের অভিমত । বিরল প্রজাতির এই ফড়িংয়ের দেখা মেলায় খুশি গবেষক ও এলাকার মানুষজন । গবেষকদের এও দাবি, কোভিডের সময় বহু বিরল প্রজাতির প্রাণী, পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ারের দেখা মিলেছিল এই জঙ্গলমহল অধ্যুষিত অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরে ।