সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘে-মানুষে লড়াই ! মধু সংগ্রহে গিয়ে গুরুতর জখম মৌলি

সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘে-মানুষে লড়াই ! মধু সংগ্রহে গিয়ে গুরুতর জখম মৌলি
চলতি বছরে কুলতলি এলাকায় বাঘের আক্রমণের শিকার অন্তত দু'জন মৌলি । ফলে সুন্দরবনে জীবিকার সন্ধানে যাওয়া মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
Published : May 22, 2026 at 12:44 PM IST
কুলতলি, 22 মে: সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ফের বাঘের হামলার শিকার মৌলি । গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলি এলাকায় । বারবার বাঘের হামলার ঘটনা ঘটতে থাকায় দ্রুত সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব স্থানীয় বাসিন্দারাও ।
বন দফতর ও স্থানীয় সূত্রের খবর, আহত যুবকের নাম ছাদেক ঢালী (24)। তিনি কুলতলির মৈপিঠ কোস্টাল থানা এলাকার নগেনাবাদ মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সংসারের হাল ধরতে অল্প বয়স থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহের কাজ করেন তিনি । চার দিন আগে আরও সাতজন সঙ্গীকে নিয়ে সুন্দরবনের বাতাকাঠী জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যান ছাদেক ।
বৃহস্পতিবার বিকেলে জঙ্গলের ভিতরে মধু সংগ্রহের কাজ চলাকালীন আচমকাই বিপদ নেমে আসে । ছাদেকের সঙ্গীদের কথায়, হঠাৎই একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাদেকের উপর । মুহূর্তের মধ্যে বাঘের থাবা ও কামড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন যুবক ।
সঙ্গে থাকা সঙ্গীরাই তখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন । স্থানীয় সূত্রে খবর, সাউস্তার ঢালী, আবদুল্লা ঢালী, মর্সেলিম শেখ, শিবো সাপুই, আবিয়া ঢালী, আমেনা পিয়াদা এবং ফাতেমা ঢালী অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বাঘের মুখ থেকে ছাদেককে উদ্ধার করেন । পরে জখম অবস্থায় নৌকা করে তাঁকে জঙ্গল থেকে বের করে আনা হয় ।
প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জয়নগর-কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে । সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শরীরের একাধিক জায়গায় গভীর ক্ষত রয়েছে । বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক । চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে ।
এদিকে এই ঘটনার পর গভীর উদ্বেগে পড়েছে ছাদেকের পরিবার । জানা গিয়েছে, তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য । বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং দুই ছোট সন্তান । আচমকা এই দুর্ঘটনার পর সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার । সন্তানদের পড়াশোনা, পরিবারের চিকিৎসা এবং দৈনন্দিন খরচ কীভাবে চলবে, তা নিয়েই এখন উৎকণ্ঠা বাড়ছে ।
ঘটনার পর মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এর রাজ্যস্তরের এক আধিকারিক বলেন, "সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারী ও মৎস্যজীবীরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন । তাঁদের জন্য দ্রুত ক্ষতিপূরণ এবং সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করা জরুরি ।" উল্লেখ্য, চলতি বছরে কুলতলি এলাকায় বাঘের আক্রমণের শিকার হলেন অন্তত দু'জন ব্যক্তি । ফলে সুন্দরবনে জীবিকার সন্ধানে যাওয়া মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন ।
