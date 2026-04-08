আর মিথ্যে আশ্বাসে ভুলবেন না গঙ্গাপাড়ের সর্বহারারা, এবার কি ভোট বয়কট!

আর মিথ্যে আশ্বাসে ভুলবেন না গঙ্গাপাড়ের সর্বহারারা, এবার কি ভোট বয়কট!
শাসক-বিরোধী দুই পক্ষের বিরুদ্ধে দায় ঠেলাঠেলির অভিযোগ গঙ্গা ভাঙনে ঘর ছাড়াদের ৷ তাই হুঁশিয়ারি, 'আগে দাবিপূরণ, পরে ভোট', লিখছেন পার্থ দাস ৷
Published : April 8, 2026 at 7:56 PM IST
মালদা, 8 এপ্রিল: "আর কতবার আসবেন ? কিছুই তো করতে পারেন না ৷" এলাকায় ঢোকার মুখে এক বাসিন্দার এমনই তীর্যক মন্তব্য ভেসে এল ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির কানে ৷ ওই ব্যক্তির কথা কানে গিয়েছে আরও কয়েকজনের ৷ তাঁরাও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ! তবুও এগিয়ে যাওয়া সিমেন্টের ভাঙাচোরা রাস্তা ধরে ৷ রাস্তার ডান পাশে ঘন বসতি ৷ আর বাম পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা ৷ সেদিকে থাকা বাড়িঘরগুলো ভাঙাচোরা ৷ কিছু বাড়ি বাঁশের বেড়া দিয়ে বানানো ৷ প্লাস্টিকের আচ্ছাদন মাথায় ৷ হাঁটতে-হাঁটতে মাথায় আসছিল, সত্যিই কি এভাবে বেঁচে থাকা যায় !
চৈত্রের দুপুরে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীকান্তটোলা গ্রামে সময় যেন থমকে রয়েছে ৷ গ্রামটি আগে আরও বড় ছিল ৷ এখন একচিলতে জমিই বেঁচে ৷ গত কয়েক বছর ধরে গঙ্গা কেড়ে নিয়েছে গ্রামের অস্তিত্ব ৷ ঠিক যেভাবে সময়ের গ্রাসে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে নদীর ধারে থাকা একসময়ের জমকালো বাড়িগুলি ৷
শুধু শ্রীকান্তটোলাই নয়, এখানে অনেক গ্রামের একই দশা ৷ বাস্তবিক অর্থেই গঙ্গার ছোবলে মহানন্দটোলা আর পাশে থাকা বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত বিপন্ন ৷ অনেক গ্রামের চিহ্নটুকুও নেই ৷ জঞ্জালিটোলা, রামায়ণপুর, কান্তটোলার মতো গ্রামগুলি এখন ইতিহাসের পাতায় ৷ শ্রীকান্তটোলা, মুলিরামটোলা, জিতুটোলা, খাকসাবোনা, পশ্চিম রতনপুরের মতো গ্রামগুলিও এখন ইতিহাস হওয়ার প্রহর গুনছে ৷
অথচ তিন দশক আগেও এই গ্রামগুলি থেকে অন্তত 32 কিলোমিটার দূর দিয়ে বইত গঙ্গা ৷ পুণ্যলাভের আশায় গাড়ি চেপে গ্রামবাসীরা যেতেন নদীতে স্নান করতে ৷ কিন্তু, কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারের লাগামছাড়া উদাসীনতায় এখন 'দুয়ারে গঙ্গা' ৷ বছরভর তার আতঙ্কের স্রোত পেরোতে হয় গ্রামবাসীদের ৷ ভোট যখন উঁকি দেয়, দেখা মেলে রাজনীতির লোকেদের ৷ ভোটের বাদ্যি বাজে, সঙ্গে নেতাদের মুখে আশ্বাসের ফুলঝুড়িও শুরু হয় ৷ ভোট মিটে যায়, তাঁরাও মিলিয়ে যান ৷ তাঁদের প্রতিশ্রুতির আলো মিলিয়ে যায় গঙ্গার হাওয়াতেই ৷
আরও একটা ভোট আসছে ৷ কিন্তু এবার সতর্ক ভাঙনে সর্বহারা মানুষজন ৷ অনেকে বলছেন, এবার তাঁরাও সবক শেখাবেন রাজনীতির কারবারিদের ৷ ভোটই দেবেন না ৷ আবার অনেকে বলছেন, নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় তাঁরা ভোট দেবেন ৷ কিন্তু, ভোটের আগেই দেখে নেবেন, কে তাঁদের কাজ করছে ৷ আগে নিজেদের পাওনা বুঝে নেওয়ার পরেই ভোট, নইলে নয় ৷ এমনটাই বলছিলেন চিন্ময় মণ্ডল ৷
তাঁর সাফ কথা, "প্রতি বছর গঙ্গা ভাঙন হচ্ছে ৷ ভাঙনে গোটা গ্রামটাই শেষ হয়ে গেল ৷ এটা শ্রীকান্তটোলা ৷ পাশের জিতুটোলা আর মুলিরামটোলারও এক দশা ৷ প্রতিটা গ্রাম নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা এই এলাকায় বিধায়কের কাছে অনেকবার গিয়েছি ৷ তাঁকে সব জানিয়েছি ৷ কিন্তু বিধায়ক, বিডিও আর এসডিও-কে নিয়ে নাটক ছাড়া আর কিছু করেন না ৷ শুধু কথা বলে আমাদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন ৷ জেলাশাসক গতবার এসে বলে গিয়েছিলেন, যাঁরা ভাঙনে সব হারিয়েছে সেই সব পরিবার একটা করে আবাসন পাবে ৷ আমরা পঞ্চায়েত সদস্যকে তার তালিকা দিলাম ৷ কিন্তু, তিনি নিজের বাড়ির সদস্যদের চার থেকে পাঁচটা করে বাড়ি পাইয়ে দিলেন ৷ তাঁর অনুগামীরাও সেই বাড়ি পেয়েছে ৷ ভোটের কিছুদিন আগে তিনি আমাদের মিথ্যে কথা বললেন ৷ জানান, বাড়ির তালিকায় নাকি আমাদের নাম এসেছে ৷ তিনি শুধু মিথ্যের বেসাতি করেন ৷ মিডিয়ার কাছে আমাদের অনুরোধ, যদি কিছু করতে পারা যায় করুন ৷"
চিন্ময় আরও বলেন, "গঙ্গা এপারে ভাঙছে, ওপারে চর আকারে জাগছে ৷ কিন্তু, সেই চরের জমি বালিময় ৷ ওই জমি চাষের অযোগ্য ৷ তাছাড়া সেখানে চাষ করলেও রোদের তাপে ফসল পুড়ে যাবে ৷ তাই আমরা ঠিক করেছি, এবার ভোট দেব না ৷ ভোট বয়কট করব ৷ যখন কোনও সরকারি সাহায্যই পাব না, তখন ভোট দিয়ে কী হবে ? বরং সেদিন দিনমজুরি করলে দু’শো টাকা পকেটে আসবে ৷ ছেলেমেয়েদের মুখে ভাত তুলে দিতে পারব ৷ তাই আমরা পুরো গ্রামটাই ভোট বয়কট করার কথা ভেবেছি ৷"
এবার চৈত্রেই পাড় কাটছে গঙ্গা ৷ চারটি ঘরও কেড়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে ৷ নদীপাড়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন চন্দনা মণ্ডল ৷ বললেন, "গতকাল হঠাৎ ভাঙন শুরু হয় ৷ আমার চারটি ঘর নদীতে চলে গিয়েছে ৷ কিছু বাঁচাতে পারিনি ৷ এখনও পর্যন্ত কেউ আসেনি ৷ বিধায়ক বা সাংসদও আসেননি ৷ কী করব, সেটাই ভাবছি ৷ ঘরের লোকটা দিনমজুরি করে ৷ দিল্লিতেও কাজ করতে যায় ৷ পরিবারে সাতজন সদস্য ৷ কী করে দিন কাটাব বুঝতে পারছি না ৷ এখন নদীর ধারেই প্লাস্টিকের নীচে দিন কাটাচ্ছি ৷ আগে জমিজমা ছিল, বাড়ি ছিল, এখন কিছুই নেই ৷ এবার আমরা ভোট দেব না ৷ কী হবে ভোট দিয়ে ? গঙ্গায় ঘর হারিয়েও কোনও ঘর পাইনি ৷ পঞ্চায়েত সদস্য আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ৷ আমরা এবার ভোট দেব না ৷"
একসময় প্রায় তিরিশ বিঘা জমির মালিক ছিলেন শ্রীকান্তটোলার দিলীপকুমার মণ্ডল ৷ নিজের জমিতে প্রতিদিন 10-15 জন শ্রমিক খাটাতেন ৷ গঙ্গার ভাঙনে সব হারিয়ে এখন নিজেই শ্রমিক ৷ বললেন, "এবার এখন থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছে ৷ এখন ভাঙন হওয়ার কথা নয় ৷ আমার বাপ-ঠাকুরদাও এই গ্রামে ছিলেন ৷ আগে অনেক জমি ছিল ৷ সব জলে চলে গিয়েছে ৷ এখন দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করি ৷ আগে আমার বাড়িতে প্রতিদিন 10-15 জন শ্রমিকের খাবার রান্না হতো ৷ এখন নিজেকেই ভিক্ষে চেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে ৷ গ্রাম তো প্রায় শেষ হয়ে গেল ৷ মাঝেমধ্যে ভোট আসছে ৷ আমরা ভোট দিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য, বিধায়ক, সাংসদ নির্বাচিত করছি ৷ ভোটে জিতে তাঁরা শুধু নিজেদের পকেট গোছাচ্ছেন ৷ আর মানুষ মরছে ৷ এবারও ভোট দেব ৷ তবে যাঁকে পছন্দ হবে, তাঁকেই ভোট দেব ৷ অনেক হয়েছে, আর নয় ৷ এবার আগে নিজেদের পাওনা বুঝে নিয়েই ভোটটা দেব ৷"
এই এলাকায় বিধায়ক তৃণমূলের, সাংসদ বিজেপির ৷ গঙ্গা ভাঙনের প্রতিকার নিয়ে তাঁরা কার্যত টেনিস খেলছেন বলে অভিযোগ ৷ একজন আরেকজনকের কোর্টে বল ফেলতেই ব্যস্ত ৷ বিদায়ী বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলছেন, "গঙ্গার ভাঙন রোধের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ ওরা বাংলাকে বঞ্চনা করতে মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ৷ রাজ্য সরকার অনেকবার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছে ৷ কিন্তু, তারা কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ পাশের বিহারে ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ হলেও, বাংলায় হয়নি ৷ শুধু তাই নয়, গঙ্গা ভাঙনকে এখনও জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণাও করা হয়নি ৷ সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও রাজ্য সরকার ভাঙন রোধে কাজ করছে ৷"
ওদিকে সাংসদ খগেন মুর্মুর বক্তব্য, "আমি বারবার বলেছি, রাজ্য সরকার এ নিয়ে কেন্দ্রকে একটি চিঠি পাঠালেই কেন্দ্র মালদার গঙ্গার ভাঙন রোধের কাজে হাত দেবে ৷ এটাই রীতি ৷ বিহার সরকার কেন্দ্রের সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ৷ সেখানে কেন্দ্রের তরফে কাজ করা হয়েছে ৷ কেন্দ্রের কাছে আবেদন করার জন্য আমি নিজে রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছি ৷ কিন্তু, রাজ্য এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছে সেই আবেদন করেনি ৷ এখন ভোটের মুখে এ নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে ৷ ভাঙন পীড়িত মানুষে জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি ৷ তবে, ভোট বয়কট করা সঠিক কাজ নয় ৷ আমি নিজে শ্রীকান্তটোলা গিয়ে মানুষকে এ নিয়ে বোঝাব ৷"