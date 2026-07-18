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হাইভোল্টেজ বৈঠক অমিত শাহ'র, 'চিকেনস নেক' সুরক্ষায় নজিরবিহীন পদক্ষেপ

চিকেনস নেক সুরক্ষিত করতে হাইভোল্টেজ বৈঠক ৷ উত্তরবঙ্গে ত্রিস্তরীয় ফেন্সিং ও 10টি নতুন বিওপির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সীমান্তে মহাশক্তি বৃদ্ধি ভারতের, সীমান্ত পরিদর্শনে শাহ-শুভেন্দু ৷

AMIT SHAH MEETING ON CHICKENS NECK
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 2:42 PM IST

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শিলিগুড়ি, 18 জুলাই: ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে পরিচিত 'শিলিগুড়ি করিডোর' বা 'চিকেনস নেক' ৷ এই বিশেষ অঞ্চলের সুরক্ষায় নজিরবিহীন সামরিক ও পরিকাঠামোগত পদক্ষেপ গ্রহণ করল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। ফুলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে সীমান্ত নিশ্ছিদ্র করার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির জুমাগছ সীমান্তে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ও মহানন্দার উন্মুক্ত নদীপথে অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ৷ শুক্রবার রাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে অমিত শাহের অবতরণের পর থেকেই মেগা বৈঠককে ঘিরে তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী যৌথভাবে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অত্যন্ত স্পর্শকাতর গ্রাম ফুলবাড়ির জুমাগছে পৌঁছে পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখেন।

বৈঠক থেকে রাজ্যে মোট 10টি নতুন বর্ডার আউটপোস্ট উদ্বোধনের ঘোষণা করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিওপি তৈরি হচ্ছে খোদ উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে বিএসএফ নজরদারি ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ আন্তর্জাতিক সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান সম্পূর্ণ শূন্যে নামিয়ে আনতে আধুনিক ত্রিস্তরীয় ফেন্সিং বা স্মার্ট কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জুমাগছ গ্রামটি কৌশলগতভাবে বিশেষ সংবেদনশীল। ফুলবাড়ি থেকে নারায়ণজোত পর্যন্ত প্রায় 8 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় গত সাত দিন ধরে বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ উদ্যোগে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জুমাগছ থেকে সরাসরি রাবভিটার দূরত্ব মাত্র আড়াই কিলোমিটার। এই অঞ্চলের মূল মাথাব্যথার কারণ মহানন্দা নদী ৷

নদীর বিস্তীর্ণ অংশ এখনও কাঁটাতারবিহীন এবং উন্মুক্ত। বর্ষাকালে নদীপথে বাংলাদেশ থেকে এই চিকেনস নেক এলাকায় অনায়াসে ঢুকে পড়ার একটা বড় ঝুঁকি থাকে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নদী অববাহিকার এই উন্মুক্ত অংশগুলিতে দ্রুত প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট ভার্চুয়াল ফেন্সিং এবং উন্নত থার্মাল ইমেজিং সিস্টেম বসানো হবে, যাতে জলপথেও 'পাখি গলার' সুযোগ না থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে ওপারে বাংলাদেশের উত্তর অংশে তিস্তা নদীকে ঘিরে তৈরি হওয়া 'মহাপরিকল্পনা'কে কেন্দ্র করে চিনা ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরি কর্মীদের গতিবিধি বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এই এলাকা ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র 10-12 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর পাল্টা হিসেবে দিল্লি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা বলয়কে আরও নিশ্ছিদ্র করতে চাইছে। ডাকা হয়েছে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ৷

উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা) জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের এই বৈঠকে তলব করা হয়েছে। বিএসএফ-এর উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজির উপস্থিতিতে জমি জট কাটিয়ে ফেন্সিংয়ের কাজ দ্রুত শেষ করার ব্লু-প্রিন্ট চূড়ান্ত করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, শিলিগুড়ি করিডোর ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির লাইফলাইন ৷ এই অঞ্চলের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না এবং নতুন বিওপি ও ত্রিস্তরীয় ফেন্সিংয়ের মাধ্যমে সীমান্তকে সম্পূর্ণ অভেদ্য করে তোলা হচ্ছে। ওপারে চিনের পরিকাঠামো বৃদ্ধির পাল্টা হিসেবে ভারতের এই পরিকাঠামো উন্নয়ন ও ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কৌশলগতভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

TAGGED:

WEST BENGALS BORDER SECURITY
সীমান্ত পরিদর্শনে অমিত শাহ
চিকেনস নেক
MEETING ON CHICKENS NECK SECURITY
AMIT SHAH MEETING ON CHICKENS NECK

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