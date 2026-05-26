অনাদরে শ্যামাপ্রসাদের পৈত্রিক ভিটে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংস্কারের আশ্বাসে বুক বেঁধেছে জিরাট
এক দশক কেন্দ্রে বিজেপি৷ আজও অনাদরে শ্যামাপ্রসাদের পৈত্রিক ভিটে ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পূরণের অপেক্ষায় জিরাটের মানুষ৷ খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায়৷
Published : May 26, 2026 at 8:50 PM IST
জিরাট (হুগলি), 26 মে: বিধানসভা ভোটের আগে বলাগরে নির্বাচনী প্রচারে এসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন 15 কোটি টাকার ব্যয় সংস্কার হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটে। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির স্কুল ও পাঠাগার থাকলেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষায় তেমন কোনও কিছুই নেই। রয়েছে শুধু কয়েক বছর আগে তৈরি একটি মূর্তি।
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার ও জিরাটে বাসিন্দাদের দাবি, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বামা প্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে কিছু করুক রাজ্য সরকার। বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার সুবাদে জিরাটে উন্নতি হোক। যার ব্যক্তিত্ব ও মতাদর্শ এতো গুরুত্ব পেয়েছে, সাড়া ফেলেছে দেশে ও রাজ্যে, কেন সেই মানুষটির পৈত্রিক ভিটে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকবে? কেন্দ্র সরকার দীর্ঘ এক দশক ক্ষমতায় থাকার পরও কিছু হয়নি জিরাটে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর এই পৈত্রিক ভিটে সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। সেই সংস্কারের আশায় দিন গুণছেন জিরাটের মানুষ।
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বলেই পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ৷ না হলে কিছুই থাকত না। পুরোটাই বাংলাদেশে চলে যেত। এমনই দাবি করেছেন শ্যামাপ্রসাদের ভাই বামা প্রসাদের নাতি বাণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "নেহরুর পরিবার ক্ষমতায় থাকাকালীন নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় থেকে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী রহস্য-মৃত্যু রহস্যই থেকে গিয়েছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-সহ এই গুনিজনেদের পৈত্রিক ভিটে হিসেবে জিরাটের গুরুত্ব রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সংস্কারের আর্থিক ক্ষমতা আমাদের নেই। সরকার থেকে যদি এই উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেটা সব সময় প্রশংসনীয়। সামগ্রিকভাবে জিরাটের উন্নতি প্রয়োজন।"
পরিবারের তরফে আরও দাবি করা হচ্ছে, শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই সরকার ও বিজেপি পক্ষের। সাংসদ থাকাকালীন কয়েকবার লকেট চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন। সেই সময় তিনি জিরাটে শ্যামাপ্রসাদের ভিটে সংস্কারের কথাও বলেছিলেন। তারপর কিছু হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে চাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু, শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে কিছু করা হলে উত্তরসূরী হিসাবে তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভালো লাগবে ।
আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় জিরাটের জন্য অনেক কিছু করেছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ট্রাস্ট গঠন করে, ক্লাব, লাইব্রেরি, স্মৃতি মন্দির স্কুল তৈরি করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাই বামা প্রসাদের কাছে মাঝে মাঝেই আসতেন। শ্যামাপ্রসাদ উদ্বাস্তুদের নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। জিরাটে নট্ট পাড়াতে কালীপ্রসাদ নাট্য-সহ একাধিক মানুষকে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন তিনি। বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য তিনি কত কাজ করেছিলেন সেই সময়, তা আজ প্রমাণিত।"
তিনি আরও বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদের পৈত্রিক ভিটের সংস্কার হবে ৷ আমরা সেই দিকেই তাকিয়ে আছি। এদের পরিবারের ব্যক্তিত্বরা বলাগরের উজ্জ্বল কিছু নাম। স্বাধীনতার পর সরকারে একাধিকবার বদল ঘটেছে। কিন্তু, এই ভিটে কোনও দিনই কারও নজরে আসেনি সেভাবে। বর্তমান সরকার যদি এখানে কিছু করেন আমাদের চেয়ে খুশি কেউ হবে না।"
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সামনে থেকে দেখেছেন জিরাটের কালিদাস নট্ট নন্দী। ছোট বেলায় তিনবার দেখা হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ৷ বাবা কালীপ্রসাদ নট্ট চারণ কবি মুকন্দ দাসের শিষ্য হওয়ায় বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শ্যামাপ্রসাদের।
পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ কালিদাস বলেন, "ওপার বাংলার শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। বাংলাদেশের উদ্বাস্তু হওয়ায় তিনি আমাদের 35টি নট্ট পরিবারকে জিরাটে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। আরও 45টি পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । তিনি শুধু জিরাটের নয়, বাংলার হিন্দু শরণার্থীদের জন্য প্রচুর কাজ করেছিলেন।"
বলাগড়ের বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকারের সমর্থনে জিরাটের কবুড়া পাঁচ পাড়া খেলার মাঠে সভায় নির্বাচনী প্রচারে এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চলতি বছরের 23 এপ্রিল তিনি বলেন, বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমি। বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমি। তিনি কাশ্মীরের 370 ধারা তোলার জন্য আন্দোলন করে বলিদান দিয়েছেন।
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদের পৈত্রিক যে বাড়ি আছে, তার সংস্কারের কথা বলেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিজেপি সরকার বাংলায় এলে 15 কোটি টাকা খরচ করে এই বাড়ি সংস্কার করে দেওয়া হবে বলে দাবি করেছিলেন অমিত শাহ।
বলাগরের বিজেপি বিধায়ক সুমনা সরকার বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতার জন্ম ভিটে এই জিরাট। পূর্বতন সরকার শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে কিছুই করেনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলে গিয়েছিলেন 15 কোটি টাকা ব্যয় করে শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিসৌধ বানানো হবে। সেটা আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন পরবর্তী বাজেটে এই প্রস্তাব দেওয়া হবে। আমাদের সরকার যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করব। সরকার গঠন হয়েছে একমাসও হয়নি। পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে, বাস্তবে পরিণত হওয়ার পর বলব।"