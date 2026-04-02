ETV Bharat / state

দুয়ারে ডায়ালিসিস ! কিডনি রোগীদের স্বস্তি দিয়ে বাড়িতেই চিকিৎসার উদ্যোগ

ETV BHARAT
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 2 এপ্রিল: কিডনি রোগীদের কাছে একটা বড় আতঙ্কের নাম ডায়ালিসিস । এই চিকিৎসার জন্য বহু দূর থেকেও রোগীরা ছুটে আসেন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে । ডায়ালিসিস একদিকে যেমন অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ, তেমনই কষ্টসাধ্য ৷ দীর্ঘ সময় ধরে, একের পর এক নিয়ম মেনে এই প্রক্রিয়া চালাতে হয় রোগীর শরীরে ৷ তবে কিডনির কঠিন পরিস্থিতিতে এটাই রোগীদের সুস্থ করে তোলার শেষ উপায় । তবে এবার সেখানেই কিছুটা আরামের সন্ধান ।

কিডনির অসুখে ভোগা রোগীদের জন্য বড় স্বস্তির খবর । হাসপাতালে আর দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা নয়, এবার বাড়িতেই মিলবে ডায়ালিসিস পরিষেবা । সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এই নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের হাত ধরে । যার লক্ষ্য, রোগীদের ভোগান্তি কমানো এবং এই চিকিৎসাকে আরও সহজলভ্য করে তোলা ।

ETV BHARAT
উদ্যোগ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের (নিজস্ব চিত্র)

বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে কিডনি রোগীর সংখ্যা বিপুল । একেকবার ডায়ালিসিস করতে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগে ৷ ফলে রোগীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় । অসুস্থ শরীর নিয়ে এই অপেক্ষা যেমন কষ্টকর, তেমনই এতে বেড়ে যায় সংক্রমণের ঝুঁকি । এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই চালু হয়েছে 'হোম ডায়ালিসিস' প্রকল্প ।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসক ডা. সৌগত দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, "রোগীর পরিবারের সদস্যদের পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । এই পদ্ধতিতে পেটের ভেতরের আস্তরণ, অর্থাৎ পেরিটোনিয়ামকে প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয় । পেটের ভিতরে একটি নরম টিউব বসিয়ে বিশেষ তরল প্রবেশ করানো হয়, যা রক্তের বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত জল শোষণ করে শরীর থেকে বের করে দেয় ।"

তিনি জানান, এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, বাড়িতেই ডায়ালিসিসের এই প্রক্রিয়ায় কোনও বড় মেশিনের প্রয়োজন হয় না । ফলে রোগীরা নিজের সুবিধামতো সময়ে বাড়িতেই ডায়ালিসিস করতে পারবেন । হাসপাতালে বারবার ছুটতে হবে না ৷ এর ফলে কমবে সংক্রমণের আশঙ্কাও । হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতেই যাতে এই ডায়ালিসিস প্রক্রিয়া চালানো যায়, সেজন্য রোগীর পরিবারের সদস্যদের 14 দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে । তবে ক্যাথিটার বসানোর কাজটি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালেই করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ।

প্রাথমিকভাবে ছোট পরিসরে শুরু হলেও, ভবিষ্যতে এই পরিষেবা রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে । চিকিৎসকদের মতে, এই উদ্যোগ সফল হলে কিডনি রোগীদের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে ।

TAGGED:

CALCUTTA MEDICAL COLLEGE
KIDNEY
ডায়ালিসিস
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
HOME DIALYSIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.