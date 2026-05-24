ভিনদেশি বন্দিদের রাখতে জেলায় জেলায় হবে 'হোল্ডিং সেন্টার'; কড়া নির্দেশ স্বরাষ্ট্র দফতরের

ভিনদেশি বন্দিদের রাখতে জেলায় জেলায় হবে 'হোল্ডিং সেন্টার'; কড়া নির্দেশ স্বরাষ্ট্র দফতরের
Published : May 24, 2026 at 3:35 PM IST
কলকাতা, 24 মে: রাজ্যে বেআইনিভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিক এবং সাজা সম্পূর্ণ হওয়া ভিনদেশি বন্দিদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর আগে পর্যন্ত সুরক্ষিতভাবে রাখার জন্য এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল প্রশাসন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় ‘হোল্ডিং সেন্টার’ বা অস্থায়ী আবাসন গড়ে তোলার নির্দেশ দিল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর। গত 23 মে রাইটার্স বিল্ডিংসের ফরেনার্স ব্রাঞ্চ (সার্ক ভিসা সেকশন) থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকের কাছে এই সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের শনাক্তকরণ এবং তাঁদের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা চলছিল। সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত বছরের 2 মে (2025) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (MHA) ফরেনার্স ডিভিশনের তরফে একটি বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। মূলত সেই কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাকে ভিত্তি করেই এই নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার।
এই দেশে বিনা নথিতে বা অবৈধভাবে থাকার অপরাধে আটক হওয়া অনুপ্রবেশকারী, বিশেষ করে বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা নাগরিকদের প্রত্যর্পণ (Deportation) বা নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াকে আরও সুনির্দিষ্ট ও মসৃণ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশিকার সঙ্গে আট পাতার একটি বিস্তারিত গাইডলাইনও জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিবের তরফে পাঠানো এই জরুরি নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে সমস্ত বিদেশি নাগরিককে বেআইনি অনুপ্রবেশের দায়ে আটক করা হয়েছে, তাঁদের এই হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে রাখা হবে। এছাড়াও, যে সমস্ত বিদেশি বন্দি ইতিমধ্যেই এই দেশে তাঁদের সাজার মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছেন এবং নিজেদের দেশে প্রত্যাবর্তনের (Repatriation) জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদেরকেও সাময়িকভাবে এই অস্থায়ী আবাসন বা হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে কড়া নজরদারিতে রাখা হবে। সাধারণ সংশোধনাগারগুলিতে ভিনদেশি বন্দিদের দীর্ঘদিন আটকে রাখার পরিবর্তে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট সেন্টারে রাখলে আইনি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে বলে মনে করছে প্রশাসন।
নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসককে অবিলম্বে নিজ নিজ জেলায় এই ধরনের সেন্টারগুলি চিহ্নিত করে বা নতুনভাবে পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির জাতীয় নিরাপত্তা ও সংবেদনশীলতার দিকটি মাথায় রেখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্তাদেরও এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে।
জানা গিয়েছে, অবিলম্বে পদক্ষেপ করার জন্য স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে নির্দেশিকার প্রতিলিপি রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (DG & IGP), সমস্ত পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার, কলকাতার ফরেন রিজিয়নাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (FRRO) এবং প্রতিটি পুলিশ জেলার সুপারিনটেনডেন্টদের (SP) কাছে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগেই এই সম্পূর্ণ বিষয়টি পরিচালিত হবে।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের দেশে প্রত্যর্পণ করা একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল আইনি বিষয়। অনেক ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনৈতিক আলোচনার প্রয়োজন হয়। এই সময়কালে অনুপ্রবেশকারী বা মেয়াদ উত্তীর্ণ বন্দিদের জন্য একটি সুরক্ষিত ও সুনির্দিষ্ট নজরদারির পরিকাঠামো প্রয়োজন।
প্রতিটি জেলায় হোল্ডিং সেন্টার গড়ে উঠলে একদিকে যেমন সাধারণ সংশোধনাগারগুলির উপর চাপ কমবে, অন্যদিকে প্রত্যর্পণের অপেক্ষায় থাকা বন্দিদের মানবাধিকার ও আইনি অধিকার সুরক্ষার বিষয়টিও নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এখন দেখার, স্বরাষ্ট্র দফতরের এই কড়া বার্তার পর জেলা প্রশাসনগুলি কত দ্রুত এই অস্থায়ী আবাসনগুলি প্রস্তুত করে তা কার্যকর করতে পারে।