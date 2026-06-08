রাজ্য পুলিশে বিরাট রদবদল: 179 আইপিএস-এর বদলি ও পদোন্নতি
পুলিশ সুপার (SP), পুলিশ কমিশনার (CP) এবং রাজ্য পুলিশের একাধিক শীর্ষ পদে ব্যাপক রদবদল ৷ একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের পদোন্নতিও হয়েছে ৷
Published : June 8, 2026 at 1:34 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের একমাস পর রাজ্য পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল করল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার ৷ 8 জুন, সোমবার স্বরাষ্ট্র দফতরের পুলিশ সার্ভিস সেলের তরফে নির্দেশিকায় একলপ্তে 179 জন আইপিএস এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সার্ভিস পদমর্যাদার আধিকারিকের বদলি ও পদোন্নতির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ জনস্বার্থে এই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে ৷
নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই প্রশাসনে রদবদলের একটা সম্ভাবনা ছিল ৷ সেই মতো সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার (SP), পুলিশ কমিশনার (CP) এবং রাজ্য পুলিশের একাধিক শীর্ষ পদে ব্যাপক রদবদল করা হল ৷ শুধু বদলি নয়, দীর্ঘ ওই তালিকায় একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের পদোন্নতিও হয়েছে ৷ কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে সিআইডি (CID), এসটিএফ (STF), আইবি (IB) এবং বিভিন্ন জেলার রেঞ্জ ডিআইজি (DIG) ও আইজিপি (IGP) পদে নতুন মুখ আনা হয়েছে ৷
নবান্নের জারি করা এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল নজর কেড়েছে ৷ যেমন, বাঁকুড়া রেঞ্জের আইজিপি রাজেশ কুমার যাদবকে বদলি করে পাঠানো হয়েছে আইজিপি এসটিএফ (STF) পদে ৷ মালদা রেঞ্জের আইজিপি দীপনারায়ণ গোস্বামীকে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি, আইজিপি ট্রাফিক পদে থাকা গৌরব শর্মাকে আইজিপি এসটিএফ-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ফোর) ভি. সলোমন নেশাকুমারকে আইজিপি (পার্সোনেল) পদে বদলি করা হয়েছে ৷ পোস্টিংয়ের অপেক্ষায় থাকা মুরলীধর শর্মাকে রাজ্য পুলিশের আইজিপি (আইবি) পদে নিয়োগ করা হয়েছে ৷
কলকাতা পুলিশের অন্দরেও বড় ধরনের রদবদল আনা হয়েছে ৷ কুণাল আগরওয়ালকে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ সোমা দাস মিত্র, যিনি কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) ছিলেন, তিনি পদোন্নতি পেয়ে আইজিপি (পলিসি) হয়েছেন ৷ সিআইডি-র ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ অজয় কুমার ঠাকুর পদোন্নতি পেয়ে আইজিপি সিআইডি হয়েছেন ৷ অন্যদিকে, সিআইডি-র আইজিপি-2 পদে থাকা শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তীকে আইজি হোমগার্ড পদে পাঠানো হয়েছে ৷
জেলা ও কমিশনারেট স্তরেও ব্যাপক রদবদল ঘটিয়েছে নবান্ন ৷ শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার আইপিএস সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে পদোন্নতি দিয়ে আইজিপি পদমর্যাদায় ওই কমিশনারেটেই রাখা হয়েছে ৷ অর্ণব ঘোষ পদোন্নতি পেয়ে আইজিপি (কোস্টাল সিকিউরিটি) হয়েছেন ৷
জলপাইগুড়ির এসপি অমরনাথ ডিআইজি আইবি (উত্তরবঙ্গ) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে ৷ বারাসত পুলিশ জেলার এসপি পুষ্পাকে পূর্ব বর্ধমানের এসপি করা হয়েছে এবং ডায়মন্ডহারবারের এসপি ঈশানী পালকে কলকাতা পুলিশের ডিসি (সাউথ-ওয়েস্ট ডিভিশন) হিসেবে আনা হয়েছে ৷
এছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলির ক্ষেত্রে, হাওড়া গ্রামীণের এসপি হয়েছেন অমিত ভার্মা এবং বাঁকুড়ার এসপি পদে এসেছেন ভিজি সতীশ পাসুমার্থি ৷ সায়ক দাস পূর্ব বর্ধমানের এসপি থেকে কলকাতা পুলিশের নর্থ ডিভিশনের ডিসি হিসেবে বদলি হয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, এই পদটি আপাতত শূন্য ছিল ৷ আরজি কর-কাণ্ডে সম্প্রতি সাসপেন্ড হওয়া আইপিএস ইন্দিরা চক্রবর্তী কলকাতা পুলিশের ডিসি (নর্থ) পদে ছিলেন ৷ তাঁর জায়গাতেই সায়ক দাসকে নিয়ে আসা হল ৷
হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি (সদর) সুজাতা কুমারী ভীনপানিকে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার করে পাঠানো হয়েছে ৷ সিআইডি-র স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট জে মার্সি হয়েছেন বারাসত পুলিশ জেলার নতুন এসপি ৷ বিধাননগর, চন্দননগর, শিলিগুড়ি এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি স্তরেও একগুচ্ছ বদল আনা হয়েছে ৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও সুদৃঢ় করতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই পদক্ষেপ করেছেন ৷ মূলত, পুলিশ প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতে শীর্ষ পর্যায় থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত ঢেলে সাজানো হচ্ছে ৷
রাজ্য পুলিশের আইবি এবং এসটিএফ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে অভিজ্ঞ আধিকারিকদের নিয়োগ সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। রাজ্যপালের নির্দেশে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন রাজ্য সরকারের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি জিতেন্দ্র রায় ৷