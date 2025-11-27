2026 সালে পুজোর ছুটি ক'দিনের, ক'টা ‘লং উইকেন্ড’ মিলবে? তালিকা প্রকাশ নবান্নর

ETV Bharat / state

বৃহস্পতিবার অর্থ দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল 2026 সালের সরকারি ছুটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

Holiday List 2026 of Bengal
অর্থ দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল 2026 সালের সরকারি ছুটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 27, 2025 at 10:17 PM IST

কলকাতা, 27 নভেম্বর: 2025 সাল শেষের পথে। দেওয়াল লিখন বলছে, আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরেই ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে শুরু হবে নতুন বছর 2026। আর নতুন বছর মানেই উৎসব, ভ্রমণ আর ছুটির নতুন পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, তার জন্য বছরের শেষ লগ্নেই সুখবর দিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার অর্থ দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হল 2026 সালের সরকারি ছুটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

​নবান্নের অলিন্দ থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, গত 27 নভেম্বর অর্থসচিব (অডিট) মনোজ পন্থ স্বাক্ষরিত ‘4188-এফ (পি2)’ নম্বর বিজ্ঞপ্তিতে এই ছুটির ঘোষণা করা হয়েছে। ‘নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট 1881’-র অধীনে এবং রাজ্য সরকারের নিজস্ব এক্তিয়ারভুক্ত ছুটির তালিকা মিলিয়ে আগামী বছর সরকারি কর্মচারীদের জন্য একগুচ্ছ ছুটির ডালি সাজিয়েছে প্রশাসন। তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎসব রবিবার পড়ায় মন খারাপ হতে পারে অনেকের।

এক নজরে ছুটির চালচিত্র​

প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ছুটিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— লিস্ট-1, লিস্ট-2 এবং লিস্ট-3।‘লিস্ট-1’ বা এনআই অ্যাক্টের আওতায় পড়া ছুটির তালিকায় স্থান পেয়েছে মোট 25টি দিন। এর মধ্যে রয়েছে নববর্ষ, প্রজাতন্ত্র দিবস, দোলযাত্রা, স্বাধীনতা দিবস, এবং গান্ধি জয়ন্তীর মতো দিনগুলি।

অন্যদিকে, ‘লিস্ট-2’ অর্থাৎ রাজ্য সরকারের নিজস্ব আদেশে যে ছুটিগুলি দেওয়া হয়, সেখানে স্থান পেয়েছে সরস্বতী পুজোর আগের দিন, রথযাত্রা, রাখি বন্ধন, ভাইফোঁটার পরের দিন-সহ পুজোর অতিরিক্ত দিনগুলি। তবে সব মিলিয়ে ছুটির সংখ্যা নেহাত কম না হলেও, বেশ কিছু ছুটি ‘মার’ গিয়েছে বলাই যায়।

​পুজোর ছুটিতে কি কোপ পড়ল?​

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো নিয়ে প্রতিবারই বাড়তি আগ্রহ থাকে। 2026 সালের ক্যালেন্ডার বলছে, দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমী পড়েছে 18 অক্টোবর। কিন্তু সমস্যা হল, দিনটি রবিবার। ফলে পুজোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনের ছুটি কার্যত নষ্ট হল সরকারি কর্মীদের। তবে রাজ্য সরকার উৎসবের আমেজ বজায় রাখতে উদারতা দেখিয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 15 অক্টোবর (চতুর্থী) থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে পুজোর ছুটি। চলবে 24 অক্টোবর পর্যন্ত। মাঝে লক্ষ্মীপুজোও (25 অক্টোবর) রবিবার পড়ায় সেখানেও পৃথক ছুটি মিলছে না। একইভাবে কালীপুজো (8 নভেম্বর) রবিবার হওয়ায়, সেই ছুটির আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হতে হবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের।

মন ভালো করা ‘লং উইকেন্ড’​

দুঃসংবাদের পাশাপাশি সুখবরও রয়েছে। বেশ কিছু ছুটি শুক্রবার বা সোমবারে পড়ায় টানা তিন-চার দিন ছুটি কাটানোর সুযোগ থাকছে। যেমন, 23 জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তী শুক্রবার। যদিও ওই একই দিনে সরস্বতী পুজো পড়ায় দুটি ছুটি মিলে গিয়েছে, তবুও শুক্রবার ছুটি থাকায় শনি ও রবিবার মিলিয়ে টানা তিন দিনের বিরতি মিলবে। আবার 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস সোমবার হওয়ায়, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহেও থাকছে টানা ছুটির সুযোগ। মে দিবস (1 মে) শুক্রবার এবং স্বাধীনতা দিবস (15 অগস্ট) শনিবার পড়ায় সপ্তাহান্তের ছুটির সঙ্গে তা যুক্ত হবে।

বিশেষ নিয়ম ও অন্যান্য​ ছুটি

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ইদ বা মহররমের মতো উৎসবগুলির দিনক্ষণ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রয়োজনে এই তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে টিভি বা সংবাদমাধ্যমে ঘোষিত খবরকেই সরকারি নির্দেশ বলে ধরে নিতে হবে। এ ছাড়া ‘লিস্ট-3’-এ ইস্টার স্যাটারডে এবং হুল দিবসের মতো ‘সেকশনাল হলিডে’ রাখা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষেরা উপভোগ করতে পারবেন।

সব মিলিয়ে, রবিবার উৎসব পড়ে যাওয়ায় ছুটির সংখ্যা সামান্য কমলেও, দুর্গাপুজোয় লম্বা ছুটি এবং একাধিক ‘লং উইকেন্ড’ 2026 সালকে যথেষ্ট উপভোগ্য করে তুলবে বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এখন শুধু নতুন বছরের অপেক্ষা।

