লম্বা ছুটি ! সেপ্টেম্বরের শুরুতেই টানা তিন দিন বন্ধ রাজ্যের সরকারি অফিস
অগস্ট মাসের শেষে ছুটির যে আমেজ ছিল, সেপ্টেম্বরের শুরুতেও তা বজায় থাকছে । অনেকেই টানা তিন দিনের ছুটিতে কাছেপিঠে ঘোরার প্ল্যান শুরু করে দিয়েছেন ।
Published : August 30, 2026 at 1:12 PM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ফের লম্বা ছুটি ৷ অগস্টের পর সেপ্টেম্বরের শুরুতেও মাসের প্রথম সপ্তাহেই ফের টানা ছুটি পেতে চলেছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা ।
আগামী 31 অগস্ট সোমবার থেকে 6 সেপ্টেম্বর রবিবারের মধ্যে এই ছুটির সুযোগ তৈরি হয়েছে । রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী 4 সেপ্টেম্বর শুক্রবার জন্মাষ্টমী । এই উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিস এবং স্কুল-কলেজে পূর্ণ দিবস ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে । আর এই ছুটির সঙ্গেই জুড়ে যাচ্ছে শনি ও রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি । ফলে একটানা তিন দিন ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা ।
এমনিতেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর শনি এবং রবিবার পুরোপুরি বন্ধ থাকে । সপ্তাহের ওই দু'দিন রাজ্য সরকারি কর্মীদের নির্ধারিত সাপ্তাহিক ছুটির দিন । এবার শুক্রবার জন্মাষ্টমীর সরকারি ছুটি থাকায় টানা তিন দিন রাজ্যের কোনও সরকারি অফিসে কাজ হবে না । প্রশাসনিক কাজকর্ম এই তিন দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে । টানা কাজের পর এই ধরনের লম্বা ছুটি কর্মীদের কাছে সবসময়ই একটা বাড়তি পাওনা ।
অগস্ট মাসের শেষে ছুটির যে আমেজ ছিল, সেপ্টেম্বরের শুরুতেও তা বজায় থাকছে । অনেকেই এই টানা তিন দিনের ছুটিতে পরিবার নিয়ে কাছেপিঠে কোথাও থেকে ঘুরে আসার পরিকল্পনাও শুরু করে দিয়েছেন ।
তবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এই ছুটির হিসেবটা সামান্য অন্যরকম । রাজ্যের সমস্ত সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুল-কলেজ আগামী শুক্রবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পুরোপুরি বন্ধ থাকবে ঠিকই, কিন্তু শনিবার সেখানে পূর্ণদিবস ছুটি নেই । সরকারি অফিসের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শনিবার পুরোপুরি বন্ধ থাকে না । তাই শুক্রবার ছুটির পর শনিবার রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও কলেজে অর্ধদিবস পঠনপাঠন হবে । এরপর রবিবার নিয়ম অনুযায়ী ফের সাপ্তাহিক পূর্ণদিবস ছুটি পাবেন পড়ুয়া ও শিক্ষকরা । অর্থাৎ, পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মীদের মতো টানা তিন দিন ছুটি না মিললেও, দু'দিন পূর্ণদিবস এবং একদিন অর্ধদিবস ছুটির সুযোগ থাকছে ।
অগস্ট মাসের শেষ দিকেও উৎসবের কারণে রাজ্যজুড়ে সরকারি অফিস, স্কুল ও কলেজ বেশ কয়েকদিন বন্ধ ছিল । এবার সেপ্টেম্বরের শুরুতেই ফের একই রকম ছবি দেখা যেতে চলেছে । মূলত জন্মাষ্টমীর এই ছুটির উপর ভর করেই সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের একটি লম্বা সপ্তাহান্ত পেতে চলেছেন কর্মীরা ।