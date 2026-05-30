এবার নদিয়াতেও হোল্ডিং সেন্টার, রাখা হল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভীমপুর থানা এলাকায় শুরু হল হোল্ডিং সেন্টার । তবে এটি অস্থায়ীভাবে করা হয়েছে ৷

ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে হোল্ডিং সেন্টার (নিজস্ব ছবি)
Published : May 30, 2026 at 5:20 PM IST

ভীমপুর (নদিয়া), 30 মে: এবার হোল্ডিং সেন্টার করা হল নদিয়া জেলাতেও । নদিয়ার ভীমপুর থানার অন্তর্গত ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অস্থায়ীভাবে করা হয়েছে ওই হোল্ডিং সেন্টারটি । সেখানে রাখা হয়েছে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ৷

রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেই ইতিমধ্যে এই হোল্ডিং সেন্টার করা হচ্ছে । মূলত যাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তাঁদের চিহ্নিত করে প্রথমে এই হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে রাখা হবে । পরবর্তীকালে প্রশাসন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাহায্যে, বাংলাদেশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সেদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে । আর সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁদেরকে এই হোল্ডিং সেন্টারগুলিতেই থাকতে হবে ।

এবার আপাতত নদিয়ার সীমান্তবর্তী ভীমপুর থানার ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচের তলায় একটি ঘরে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী হোল্ডিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে । প্রশাসন সূত্রে খবর, পরবর্তীকালে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে স্থায়ীভাবে পঞ্চায়েতের যে কমিউনিটি হল রয়েছে সেখানেই হোল্ডিং সেন্টার করা হবে । কারণ, দিন যত আগাচ্ছে, বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ততই বাড়ছে । সেই কারণেই স্থায়ী হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করার পথেই এগোচ্ছে প্রশাসন ।

ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস বলেন, "প্রশাসন এবং সীমান্তরক্ষা বাহিনী চিহ্নিত করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আমাদের হস্তান্তর করছে ৷ আমরা তাদেরকে এই অস্থায়ী হোল্ডিং সেন্টারে রাখছি । তবে তাদের নাম পরিচয় পুরোটাই প্রশাসনের কাছে রয়েছে ।"

ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (নিজস্ব ছবি)

ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূজা দাস মণ্ডল বলেন, "আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ধরা হয়েছে ৷ প্রশাসনের থেকে হোল্ডিং সেন্টার করার জন্য জায়গা চেয়েছিল ৷ পঞ্চায়েতের নিচের তলায় আমরা জায়গা দিয়েছি ৷ বিজেপি সরকার এই অনুপ্রেবশকারীদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই ৷ খুব ভালে উদ্যোগ ৷"

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মহম্মদ এনামুল হক বলেন, "আমি বাংলাদেশে রিকসা চালানোর কাজ করতাম । এক মাস আগে রাতে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি রাস্তা ভুল করে আম বাগানের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলাম । এতদিন বিভিন্ন স্টেশনে স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম । আমাকে এখানকার গ্রামবাসীরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে । আমি নিজেও চাই বাংলাদেশে ফেরত যেতে । কিন্তু প্রশাসন কখন আমাকে দেশে ফেরত পাঠাবে বুঝতে পারছি না । আমাকে আপাতত এই হোল্ডিং সেন্টারে থাকতে দিয়েছে ৷"

হোল্ডিং সেন্টারে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী (নিজস্ব ছবি)

কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, "সীমান্তবর্তী লাগোয়া ভীমপুর থানার অন্তর্গত ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আপাতত অস্থায়ীভাবে হোল্ডিং সেন্টার চালু করা হয়েছে । পরবর্তীকালে স্থায়ী হোল্ডিং সেন্টার করা হবে । যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা হবে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ার আগে সেখানেই রাখা হবে ।"

