এবার নদিয়াতেও হোল্ডিং সেন্টার, রাখা হল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভীমপুর থানা এলাকায় শুরু হল হোল্ডিং সেন্টার । তবে এটি অস্থায়ীভাবে করা হয়েছে ৷
Published : May 30, 2026 at 5:20 PM IST
ভীমপুর (নদিয়া), 30 মে: এবার হোল্ডিং সেন্টার করা হল নদিয়া জেলাতেও । নদিয়ার ভীমপুর থানার অন্তর্গত ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অস্থায়ীভাবে করা হয়েছে ওই হোল্ডিং সেন্টারটি । সেখানে রাখা হয়েছে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ৷
রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতেই ইতিমধ্যে এই হোল্ডিং সেন্টার করা হচ্ছে । মূলত যাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তাঁদের চিহ্নিত করে প্রথমে এই হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে রাখা হবে । পরবর্তীকালে প্রশাসন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাহায্যে, বাংলাদেশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সেদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে । আর সেই প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁদেরকে এই হোল্ডিং সেন্টারগুলিতেই থাকতে হবে ।
এবার আপাতত নদিয়ার সীমান্তবর্তী ভীমপুর থানার ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচের তলায় একটি ঘরে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী হোল্ডিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে । প্রশাসন সূত্রে খবর, পরবর্তীকালে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে স্থায়ীভাবে পঞ্চায়েতের যে কমিউনিটি হল রয়েছে সেখানেই হোল্ডিং সেন্টার করা হবে । কারণ, দিন যত আগাচ্ছে, বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ততই বাড়ছে । সেই কারণেই স্থায়ী হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করার পথেই এগোচ্ছে প্রশাসন ।
ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস বলেন, "প্রশাসন এবং সীমান্তরক্ষা বাহিনী চিহ্নিত করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আমাদের হস্তান্তর করছে ৷ আমরা তাদেরকে এই অস্থায়ী হোল্ডিং সেন্টারে রাখছি । তবে তাদের নাম পরিচয় পুরোটাই প্রশাসনের কাছে রয়েছে ।"
ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূজা দাস মণ্ডল বলেন, "আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে ধরা হয়েছে ৷ প্রশাসনের থেকে হোল্ডিং সেন্টার করার জন্য জায়গা চেয়েছিল ৷ পঞ্চায়েতের নিচের তলায় আমরা জায়গা দিয়েছি ৷ বিজেপি সরকার এই অনুপ্রেবশকারীদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই ৷ খুব ভালে উদ্যোগ ৷"
বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মহম্মদ এনামুল হক বলেন, "আমি বাংলাদেশে রিকসা চালানোর কাজ করতাম । এক মাস আগে রাতে ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি রাস্তা ভুল করে আম বাগানের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলাম । এতদিন বিভিন্ন স্টেশনে স্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম । আমাকে এখানকার গ্রামবাসীরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে । আমি নিজেও চাই বাংলাদেশে ফেরত যেতে । কিন্তু প্রশাসন কখন আমাকে দেশে ফেরত পাঠাবে বুঝতে পারছি না । আমাকে আপাতত এই হোল্ডিং সেন্টারে থাকতে দিয়েছে ৷"
কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, "সীমান্তবর্তী লাগোয়া ভীমপুর থানার অন্তর্গত ভীমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আপাতত অস্থায়ীভাবে হোল্ডিং সেন্টার চালু করা হয়েছে । পরবর্তীকালে স্থায়ী হোল্ডিং সেন্টার করা হবে । যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা হবে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ার আগে সেখানেই রাখা হবে ।"