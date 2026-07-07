প্রতিবাদের ভাষা ফুটবল ! ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার পতাকা হাতে বারুইপুরের বিচার চাইল তিলোত্তমা
এদিনের মিছিলিটি পরোক্ষভাবে এসএফআই আয়োজন করে । যদিও এই মিছিলে কোনও রাজনৈতিক হোডিং, ব্যানার, পোস্টার-ফেস্টুন কিছুই রাখা হয়নি ।
Published : July 7, 2026 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: 'প্রতিবাদের ভাষা ফুটবল । ফুটবল সকলের জন্য ।'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে রং মশাল নিয়ে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভারত-সহ একাধিক দেশের জাতীয় পতাকা হাতে যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হলেন ফুটবলপ্রেমীরা ।
সোমবার ধর্মতলার একাধিক রাস্তায় তরুণ সমাজের প্রতিনিধিরা মিছিল করে বারুইপুর থেকে আরজি কর, কামদুনির ধর্ষণকাণ্ডের বিচার চাইলেন । সেই তালিকায় রয়েছে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও, হাথরস ৷ পাশাপাশি বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা ।
এই মিছিলের আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন শানু চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "ফুটবল শুধুমাত্র বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । ফুটবল প্রতিবাদের ভাষা । ফুটবল ন্যায় বিচারের আন্দোলনের ভাষা । যেখানে যখন অন্যায় হয়েছে, অবিচার হয়েছে, খুন হয়েছে, ধর্ষণ হয়েছে, তখনই ফুটবলের মাধ্যমে বিচার চেয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা । এর আগে আরজি কর আন্দোলন পর্বে একাধিক স্টেডিয়ামে নির্যাতিতার বিচার চাওয়া হয়েছে ।"
তাঁর কথায়, "দু'বছর আগেও শহরের একাধিক ফুটবল খেলাতে ইস্টবেঙ্গল, মোহামেডান কিংবা মোহনবাগানের গ্যালারি জুড়ে আরজি কর-কাণ্ডের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে প্রতিবাদ পোস্টার পড়েছে । ঠিক তেমনই আজকে যখন এই মিছিল ঘোষণা করা হয় তার পরপরই আমাদের রাজ্যের শহরের থেকে অদূরে এক কিশোরীর উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই সেই কিশোরীর জন্য বিচার চাওয়া হয়েছে । শুধু তো কলকাতা কিংবা ভারত নয়, যখন যেখানে শোষিত হয়েছেন সাধারণ মানুষ, অত্যাচারিত হয়েছেন, তাদের জন্য প্রতিবাদে ফুটবল খেলাতেও সোচ্চারিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে । ফলত, ফুটবল শুধুমাত্র বিনোদনের ভাষা নয় বা বিনোদনের জন্য নয়, মানুষের অধিকার আদায়ের মাধ্যম ফুটবল । আমরা সেই বার্তায় দিতে চেয়েছি ।"
এদিনের মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা যেমন ফুটবল খেলায় পা মিলিয়েছেন, তেমনই তাঁদের হাতে থাকা ব্যানার পোস্টারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের বিচার চাওয়া হয়েছে । আয়োজকদের মধ্যে রূপসা সাহা বলেন, "ফুটবলের গ্যালারি শুধুমাত্র আনন্দ বা উচ্ছ্বাসের জায়গা নয় । প্রতিবাদ আন্দোলনেরও জায়গা । সেই শিক্ষা থেকেই আজকে আমরা বারুইপুর-সহ একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনার বিচার চেয়েছি । বিচার চাইছি ।"
শুধুমাত্র নারী নির্যাতন নয়, বিদ্বেষের রাজনীতির বিরুদ্ধেও আজকের মিছিলে সম্প্রীতি ভালোবাসার বার্তা দেওয়া হয়েছে । আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, বিদ্বেষ ভুলে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা সংক্রামক হোক । শাসকের বিরুদ্ধে ভালোবাসায় হাতিয়ার হয়ে উঠুক । এ কারণেই তাদের ব্যানারে লেখা ছিল, 'যখন ভালোবাসার শক্তি ক্ষমতার ভালোবাসাকে আঘাত করে, তখন বিশ্ব শান্তি লাভ করে ।'
উল্লেখ্য, এদিনের মিছিলটি পরোক্ষভাবে সিপিএম ছাত্র সংগঠন এসএফআই আয়োজন করে । যদিও এই মিছিলে কোনও রাজনৈতিক সংগঠন কিংবা ছাত্র সংগঠনের হোডিং, ব্যানার, পোস্টার ফেস্টুন কিছুই রাখা হয়নি । কারণ সিপিএম ছাত্র সংগঠনের স্পষ্ট বক্তব্য, "এই মিছিল সকলের । এই মিছিল ন্যায়বিচার আদায়ের জন্য । এই মিছিল নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের নয় । এই মিছিল রং-ধর্ম-বর্ণ-রাজনীতির উর্ধ্বে সাধারণ প্রান্তিক মানুষের, ফুটবলপ্রেমীদের ।"