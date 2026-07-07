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প্রতিবাদের ভাষা ফুটবল ! ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার পতাকা হাতে বারুইপুরের বিচার চাইল তিলোত্তমা

এদিনের মিছিলিটি পরোক্ষভাবে এসএফআই আয়োজন করে । যদিও এই মিছিলে কোনও রাজনৈতিক হোডিং, ব্যানার, পোস্টার-ফেস্টুন কিছুই রাখা হয়নি ।

baruipur incident
ফুটবলের ভাষায় বারুইপুরের ঘটনার প্রতিবাদ মিছিল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 6:03 PM IST

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কলকাতা, 7 জুলাই: 'প্রতিবাদের ভাষা ফুটবল । ফুটবল সকলের জন্য ।'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে রং মশাল নিয়ে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভারত-সহ একাধিক দেশের জাতীয় পতাকা হাতে যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হলেন ফুটবলপ্রেমীরা ।

সোমবার ধর্মতলার একাধিক রাস্তায় তরুণ সমাজের প্রতিনিধিরা মিছিল করে বারুইপুর থেকে আরজি কর, কামদুনির ধর্ষণকাণ্ডের বিচার চাইলেন । সেই তালিকায় রয়েছে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও, হাথরস ৷ পাশাপাশি বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা ।

প্রতিবাদের ভাষা ফুটবল ! ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার পতাকা হাতে বারুইপুরের বিচার চাইল তিলোত্তমা (ইটিভি ভারত)

এই মিছিলের আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন শানু চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "ফুটবল শুধুমাত্র বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । ফুটবল প্রতিবাদের ভাষা । ফুটবল ন্যায় বিচারের আন্দোলনের ভাষা । যেখানে যখন অন্যায় হয়েছে, অবিচার হয়েছে, খুন হয়েছে, ধর্ষণ হয়েছে, তখনই ফুটবলের মাধ্যমে বিচার চেয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা । এর আগে আরজি কর আন্দোলন পর্বে একাধিক স্টেডিয়ামে নির্যাতিতার বিচার চাওয়া হয়েছে ।"

baruipur incident
ফুটবলপ্রেমীদের প্রতিবাদ শহরে (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "দু'বছর আগেও শহরের একাধিক ফুটবল খেলাতে ইস্টবেঙ্গল, মোহামেডান কিংবা মোহনবাগানের গ্যালারি জুড়ে আরজি কর-কাণ্ডের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে প্রতিবাদ পোস্টার পড়েছে । ঠিক তেমনই আজকে যখন এই মিছিল ঘোষণা করা হয় তার পরপরই আমাদের রাজ্যের শহরের থেকে অদূরে এক কিশোরীর উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে । স্বাভাবিকভাবেই সেই কিশোরীর জন্য বিচার চাওয়া হয়েছে । শুধু তো কলকাতা কিংবা ভারত নয়, যখন যেখানে শোষিত হয়েছেন সাধারণ মানুষ, অত্যাচারিত হয়েছেন, তাদের জন্য প্রতিবাদে ফুটবল খেলাতেও সোচ্চারিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে । ফলত, ফুটবল শুধুমাত্র বিনোদনের ভাষা নয় বা বিনোদনের জন্য নয়, মানুষের অধিকার আদায়ের মাধ্যম ফুটবল । আমরা সেই বার্তায় দিতে চেয়েছি ।"

baruipur incident
বারুইপুরের ঘটনার প্রতিবাদ (নিজস্ব ছবি)

এদিনের মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা যেমন ফুটবল খেলায় পা মিলিয়েছেন, তেমনই তাঁদের হাতে থাকা ব্যানার পোস্টারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের বিচার চাওয়া হয়েছে । আয়োজকদের মধ্যে রূপসা সাহা বলেন, "ফুটবলের গ্যালারি শুধুমাত্র আনন্দ বা উচ্ছ্বাসের জায়গা নয় । প্রতিবাদ আন্দোলনেরও জায়গা । সেই শিক্ষা থেকেই আজকে আমরা বারুইপুর-সহ একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনার বিচার চেয়েছি । বিচার চাইছি ।"

baruipur incident
ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার পতাকা হাতে প্রতিবাদ (নিজস্ব ছবি)

শুধুমাত্র নারী নির্যাতন নয়, বিদ্বেষের রাজনীতির বিরুদ্ধেও আজকের মিছিলে সম্প্রীতি ভালোবাসার বার্তা দেওয়া হয়েছে । আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, বিদ্বেষ ভুলে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা সংক্রামক হোক । শাসকের বিরুদ্ধে ভালোবাসায় হাতিয়ার হয়ে উঠুক । এ কারণেই তাদের ব্যানারে লেখা ছিল, 'যখন ভালোবাসার শক্তি ক্ষমতার ভালোবাসাকে আঘাত করে, তখন বিশ্ব শান্তি লাভ করে ।'

baruipur incident
বারুইপুরের ঘটনার বিচারের দাবি উঠল শহরে (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, এদিনের মিছিলটি পরোক্ষভাবে সিপিএম ছাত্র সংগঠন এসএফআই আয়োজন করে । যদিও এই মিছিলে কোনও রাজনৈতিক সংগঠন কিংবা ছাত্র সংগঠনের হোডিং, ব্যানার, পোস্টার ফেস্টুন কিছুই রাখা হয়নি । কারণ সিপিএম ছাত্র সংগঠনের স্পষ্ট বক্তব্য, "এই মিছিল সকলের । এই মিছিল ন্যায়বিচার আদায়ের জন্য । এই মিছিল নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের নয় । এই মিছিল রং-ধর্ম-বর্ণ-রাজনীতির উর্ধ্বে সাধারণ প্রান্তিক মানুষের, ফুটবলপ্রেমীদের ।"

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