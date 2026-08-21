কাটমানি খোর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের চ্যাম্পিয়ন কোথায় ? দেব ও তাঁর আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে হোর্ডিং

কাটমানি খোর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের চ্যাম্পিয়ন কোথায় ? দেব ও তাঁর আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে হোর্ডিং
বন্যা পরিস্থিতির মাঝে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের বিভিন্ন এলাকায় চোখে পড়েছে তৃণমূল সাংসদ দেব এবং তার আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে লাগানো হোর্ডিং ।
Published : August 21, 2026 at 7:41 AM IST
ঘাটাল, 21 অগস্ট: তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব ও তাঁর আপ্তসহায়ক রামপদ মান্না-সহ একাধিক দলের নেতার বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ করে হোর্ডিং ৷ যদিও এই ঘটনায় কারও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
টানা বৃষ্টির জেরে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে জলমগ্ন ঘাটাল । এখানকার সাংসদ অভিনেতা দেব । 2014 সাল থেকে মাস্টার প্ল্যান করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 2024-এর লোকসভা পর্যন্ত প্রায় তিনবার ঘাটাল লোকসভা থেকে বিপুল ভোটে জিতে এসেছেন তিনি । তবে, অন্য কোনও সময় দেখা না গেলেও প্লাবনের সময় দেব নিজে ও প্রতিনিধি পাঠিয়ে ত্রাণ দেওয়ার কাজ করেন । কিন্তু এবারে বিপর্যস্ত ঘাটালে এখনও পর্যন্ত তাঁদের কারও দেখা নেই ৷ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ঘাটালের মানুষজন ।
এহেন বানভাসি পরিস্থিতির মধ্যেই ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের ঘাটাল ও দাসপুরের বিভিন্ন এলাকায় চোখে পড়েছে তৃণমূল সাংসদ দেব এবং তার আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে হোর্ডিং । তাতে লেখা রয়েছে, '30 শতাংশ কাটমানি খোর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের চ্যাম্পিয়ন এখন কোথায় ? শুটিং করতে ব্যস্ত ? আপনি এত বছরের এমপি হয়ে ঘাটালের মানুষের জন্য কী করেছেন ? রাম মান্না ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের চ্যাম্পিয়ন প্রতিনিধি 30 পারসেন্ট কাটমানি খোরের PA ।'
সেই সঙ্গে প্রোমোটার রাজ, ঘাটাল শিশু মেলার টাকা লুট, চাকরির তোলাবাজি বলেও অভিহিত করা হয় । এরই সঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের চ্যাম্পিয়ন এমপি এবং তাঁর PA এখন কোথায় ?
অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য দাসপুরের দাপুটে তৃণমূল নেতা সৌমিত্র সিংহ রায়কেও কটাক্ষ করা হয়েছে আলাদা হোর্ডিংয়ে । লেখা হয়েছে, 'দাসপুরের সৌমিত্র সিংহ রায় সাংসদের চেলা । প্রোমোটার রাজ, রাস্তার টেন্ডার লুট, তোলাবাজি, বালি ও মাটি চুরির সিন্ডিকেট রাজ চালানোর মাস্টারমাইন্ড এখন কোথায় ? এখনও কাটমানি খোরেরা জেলের বাইরে কেন ?' রাস্তার ধারে এই হোর্ডিং ঘিরে চাঞ্চল্য ঘাটালে । যদিও কে বা কারা এই হোর্ডিং দিয়েছে তা স্বীকার করেনি কেউই ।
এই বিষয়ে জানার জন্য ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারীর আপ্তসহায়ক রামপদ মান্নার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া তিনি দেননি । মন্তব্য করেননি দেবও ।
তবে, এই হোর্ডিংয়ের বিষয়ে সুর চড়িয়েছেন দাসপুরের বিজেপি নেতা প্রশান্ত বেরা । তিনি বলেন, "এই তৃণমূল সাংসদ প্রতিবার ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরে তাঁর টিকি দেখা যায় না । তিনি সারা বছর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন । আবার ভোট এলে দৌড়ে চলে আসেন ঘাটালে । তাঁর প্রতি ঘাটালের মানুষ ক্ষিপ্ত । তাই ক্ষোভে হয়ত এই কাজ করেছে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এসেছিলেন বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে, সেখানেও দেখা নেই তৃণমূল সাংসদের । তৃণমূল নেতাদের উপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ রয়েছে । তবে, এই পোস্টার কারা দিয়েছে, তা আমরা জানি না ৷ তবে এটা বাস্তব ।"