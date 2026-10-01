310 বছরের পুজো, 26 বেহারার কাঁধে নিরঞ্জনে যান টাকির পূবের জমিদার বাড়ির দুর্গা

310 বছরের পুজো, 26 বেহারার কাঁধে নিরঞ্জনে যান টাকির পূবের জমিদার বাড়ির দুর্গা
Taki Zamindar Durga Puja: প্রাচীন এই পুজোয় অষ্টমীতে মহাপ্রসাদের আয়োজন করা হয় ৷ পুজোর খুঁটিনাটি জানলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শামিম মোল্লা ৷
Published : October 1, 2026 at 2:50 PM IST
টাকি (উত্তর 24 পরগনা), 1 অক্টোবর: ইছামতীর জলছোঁয়া সীমান্ত শহর টাকি আজও বুকে আগলে রেখেছে বনেদি জমিদার আমলের রাজকীয় স্মৃতি আর সাবেকিয়ানার সুবাস । দেশভাগ, কাঁটাতার কিংবা আধুনিক নগরজীবনের ব্যস্ততা—কোনও কিছুই ফিকে করতে পারেনি এখানকার তিন শতাব্দীর প্রাচীন শারদোৎসবকে । আর টাকির ইতিহাস মানেই সেখানকার প্রাচীন জমিদার রায়চৌধুরী বংশের ঐতিহ্য । সেই ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে টাকির বিখ্যাত 'পূবের জমিদার বাড়ি'র দুর্গাপুজো । আড়ম্বরপূর্ণ জৌলুসের চেয়েও গভীর শাস্ত্রীয় নিষ্ঠা, শতাব্দীপ্রাচীন বিধিবিধান আর আন্তরিকতায় এই পুজো আজও যেন এক জীবন্ত ইতিহাস ।
এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, মুঘল আমলে এই অঞ্চলে পা রেখেছিলেন জমিদার বংশের আদিপুরুষরা । তবে, টাকির পূবের বাড়ির দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন জমিদার সূর্যকান্ত রায়চৌধুরী । বর্তমানে এই প্রাচীন বাড়ি ও পুজোর পরিচালনার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শর্মিষ্ঠা ঘোষ । পুজোটির প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে তিনি জানান, আনুমানিক 307 থেকে 310 বছরের পুরনো এই পুজো । সঠিক নথিবদ্ধ ইতিহাস মেলা কঠিন হলেও বংশপরম্পরায় চলে আসা স্মৃতি অনুযায়ী এটি অবিভক্ত বাংলার সময়ের এক অমূল্য অধ্যায় । তখন কাঁটাতারের কোনও সীমারেখা ছিল না । তৎকালীন পূর্ববঙ্গের খুলনা, সাতক্ষীরা থেকেও কাতারে কাতারে মানুষ ইছামতী নদী পেরিয়ে পুজো দেখতে এই ঠাকুরদালানে ভিড় জমাতেন । পরবর্তীকালে কাঁটাতারের বেড়া পড়লেও সেই প্রাচীন বনেদি ঐতিহ্য ও পারিবারিক আচার এতটুকুও মলিন হয়নি ।
প্রাচীন এই দুর্গাপুজোয় আজও নাড়ির টানে ফিরে আসেন রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা । বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত শর্মিষ্ঠা ঘোষের পাশাপাশি সুভাষ রায়চৌধুরী ও তপন রায়চৌধুরী সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পুজোর সময়ে এই আদি ভিটেয় শামিল হন ।
পুজো ও প্রাচীন বাড়িটি পরিচালনার ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূলত শর্মিষ্ঠা ঘোষের ব্যক্তিগত তহবিল থেকেই সিংহভাগ খরচ বহন করা হয় । পাশাপাশি, সারা বছর ঐতিহাসিক বাড়িটি পরিদর্শনে আসা পর্যটকদের সামান্য এন্ট্রি ফি এবং পিকনিক স্পট হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে যে অর্থ সংস্থান হয়, তা ব্যয় করা হয় পুজোয় । দুর্গাপুজোর ক'দিন দর্শনার্থীদের জন্য কোনও প্রবেশমূল্য থাকে না ৷ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ি ও প্রতিমা দর্শনের সুযোগ পান সাধারণ মানুষ । যাতে দর্শনার্থীদের আনাগোনা থাকে তাই ছোট একটি প্রতিমা সারাবছরই মণ্ডপে থাকে ৷
পূবের জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোর প্রতিটি পর্বে জড়িয়ে রয়েছে বংশপরম্পরায় পালিত নিখুঁত শাস্ত্রীয় প্রথা । আষাঢ়ের রথযাত্রার দিন অত্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কাঠামো পুজো । দেবীর কাঠামো তৈরির সময় কাঠে প্রথম যে কুড়ুলের কোপটি পড়ে, সেই পবিত্র প্রথম কাঠের টুকরোটি সযত্নে তুলে রাখা হয় । পরবর্তীতে শারদোৎসবে নবমীর দিন মহাযজ্ঞের হোমের আগুনে সেই কাঠটিই প্রথম আহুতি হিসেবে সমর্পণ করার নিয়ম । এরপর ষষ্ঠীর বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস থেকে শুরু করে প্রতিটি আচার কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনে সম্পন্ন হয় । অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে 108টি পদ্ম ও মাটির প্রদীপের আলোয় হয় সন্ধিপুজো ।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যে এসেছে অহিংসার ছোঁয়াও । অতীতে এই জমিদার বাড়িতে মোষ বলি হত । পরবর্তীকালে 2017 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নবমীতে একটি করে ছাগবলি দেওয়ার রীতি চালু ছিল । তবে, রক্তক্ষয় ও প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে 2018 সাল থেকে সেই বলিপ্রথা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় । তার পরিবর্তে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে চালকুমড়ো ও আখ বলির মাধ্যমে দেবীর কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় । এছাড়া অষ্টমীর দিন সর্বসাধারণের জন্য থাকে অবারিত মহাপ্রসাদের আয়োজন । কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা ছাড়াও হাসনাবাদের নদীর ওপার থেকেও হাজার হাজার মানুষ এসে এই ঠাকুরদালানে প্রসাদ গ্রহণ করেন । প্রতিদিনের নির্দিষ্ট ভোগরাগ ছাড়াও দেবীর প্রতিমায় তাঁর দুই দাসী ও সঙ্গিনী হিসেবে অবস্থান করেন জয়া ও বিজয়া ।
বিজয়া দশমীর সকাল থেকেই ঠাকুরদালানে তৈরি হয় এক অপূর্ব আবেগমথিত পরিবেশ । দশমীতে মায়ের বিদায়ের আগে আয়োজিত হয় সিঁদুর খেলা, যার রয়েছে এক গভীর নিজস্ব মাহাত্ম্য । দূর-দূরান্ত থেকে আসা সধবা মহিলারা মাকে বরণ করে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন । তারপরেই দেবীকে ভোগ হিসেবে অর্পণ করা হয় পান্তা ভাত ও কচু শাক ।
পৌরাণিক লোককথা অনুযায়ী, দেবী কৈলাসে ফিরলে দেবাদিদেব মহাদেব জানতে চেয়েছিলেন তিনি পিতৃগৃহে কী খেয়েছেন । দেবী উত্তর দিয়েছিলেন, গরিব বাবার ঘরে পান্তা ভাত আর কচু শাক খেয়েই তিনি পরম তৃপ্ত । সেই বিশ্বাস মেনেই দশমীতে দেবীর পাতে দেওয়া হয় পান্তা-কচুশাকের ভোগ । পুজো দেখতে আসা অগণিত দর্শনার্থী, সিঁদুরখেলায় আসা মহিলা এবং বিসর্জনের সঙ্গী—সবাই ঠাকুরদালানে বসে এই পান্তা ও কচুশাকের প্রসাদ গ্রহণ করেন ।
পূবের জমিদার বাড়ির প্রতিমার নিরঞ্জনে বজায় রয়েছে নিখাদ রাজকীয় সাবেকিয়ানা । আধুনিকতার যুগেও এখানে দেবী প্রতিমাকে কোনও যান্ত্রিক গাড়িতে তোলা হয় না । ঠাকুরদালান থেকে রাজবাড়ির ঘাট পর্যন্ত পুরো পথ দেবী যান 26 জন বেহারার কাঁধে চাপানো কাঠের দোলায় চড়ে । মাঝপথে কোথাও সেই দোলা মাটিতে নামানো নিষিদ্ধ । এছাড়া টাকির দীর্ঘদিনের অলিখিত ঐতিহাসিক নিয়ম-দশমীর দিন পূবের জমিদার বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত টাকি শহরের অন্য কোনও পারিবারিক বা বারোয়ারি পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য বের হতে পারে না ।
প্রতিকূল আবহাওয়া ও বৃষ্টির ভ্রূকুটি থাকলেও এবছরও জোরকদমে চলছে প্রতিমা ও মণ্ডপের প্রস্তুতি । কোনও কৃত্রিম থিমের পিছনে না ছুটে গ্রামীণ হারিয়ে যাওয়া হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ । বিগত বছরগুলিতে চট, কুলো, বাঁশের ঝুড়ি ও মাটির ভাঁড়ের মতো লোকশিল্পের উপকরণ ব্যবহার করার পর, এ বছরের মূল ভাবনা রাখা হয়েছে 'বুনন' । আধুনিক প্লাস্টিকের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া সনাতন পাটের দড়ি দিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে নজরকাড়া ল্যাম্পশেড ও সূক্ষ্ম কারুকাজ ।
বাহ্যিক চটকদারির চেয়েও নিখাদ আন্তরিকতা, পারিবারিক টান আর প্রাচীন ভক্তিই টাকির পূবের জমিদার বাড়ির আসল সম্পদ । তাই আশ্বিনের শারদপ্রভাতে চুন-সুরকির পুরনো নাটমন্দিরে ঢাকের আওয়াজ উঠলেই সীমান্ত শহর টাকি ফিরে পায় তার তিন শতকের হারানো জমিদারি আভিজাত্য । দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন শুধুই প্রতিমা দর্শন করতে নয়, বরং ইতিহাসের রাজকীয় শিকড়কে প্রত্যক্ষ করতে ।