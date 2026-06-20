শ্বশুরের হাতে প্রাণ যায় জামাইয়ের ! জামাইমারি গ্রাম আর ঠগীদের সেই রক্তাক্ত ইতিহাস

শ্বশুরের হাতে প্রাণ যায় জামাইয়ের ! জামাইমারি গ্রাম আর ঠগীদের সেই রক্তাক্ত ইতিহাস
জামাই ষষ্ঠী মানেই যেখানে জামাই আদর সেখানে পূর্ব বর্ধমানের গ্রামের নাম জামাইমারী ৷ কাটোয়ার অদূরে এই গ্রামের নামকরুণ জনশ্রুতি লিখলেন পুলক যশ ৷
Published : June 20, 2026 at 5:25 PM IST
কাটোয়া, 20 জুন: জামাইষষ্ঠী বাঙালির পারিবারিক সংস্কৃতির এক আবেগঘন উৎসব । শ্বশুরবাড়ির নিমন্ত্রণ, পাতে একাধিক পদের বাহার, আর জামাইকে কেন্দ্র করে আনন্দ-উৎসবের মধ্যেই কেটে যায় দিনটি । কিন্তু পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার অদূরে এমন একটি স্থান রয়েছে, যার নাম শুনলেই উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি মনে পড়ে যায় এক করুণ জনশ্রুতি । সেই জায়গার নাম - জামাইমারী । কীভাবে আর কেনই বা এল এই নাম, কী বলছে জনশ্রুতি ?
কাটোয়া থেকে করুই, শ্রীখণ্ড কিংবা মেমারির দিকে যাওয়ার সংযোগস্থলের একটি মোড় ৷ যা স্থানীয় মানুষের কাছে 'জামাইমারী' নামেই পরিচিত । এলাকার নামকরণ নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত থাকলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনিটি জড়িয়ে রয়েছে এক জামাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর সঙ্গে ।
স্থানীয় প্রবীণদের মতে, আজ থেকে প্রায় দুই শতাব্দী আগে এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলঘেরা । তখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না । অধিকাংশ মানুষকে দূরপথ অতিক্রম করতে হতো হেঁটে কিংবা গরুর গাড়িতে । সন্ধ্যার পর নির্জন রাস্তায় চলাচল করা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক । কারণ বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় ছিল ঠগী নামে পরিচিত এক কুখ্যাত অপরাধী গোষ্ঠী ।
ইতিহাসবিদদের মতে, 'ঠগ' শব্দটির উৎস সংস্কৃত 'স্থগ' বা 'ঠক' থেকে । এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা পথচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে সুযোগ বুঝে হত্যা ও লুঠপাট চালাত । উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা-সহ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঠগীদের দৌরাত্ম্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ।
স্থানীয় ইতিহাসচর্চাকারী ও শিক্ষক প্রদীপ কুমার বক্সীর কথায়, "জনশ্রুতি অনুসারে এক জামাই জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন । পথিমধ্যে তিনি ঠগীদের কবলে পড়েন । সে সময় ঠগীরা পথচারীদের আক্রমণের জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করত । কথিত আছে, তাদের কাছে থাকত ছোট বাঁশের তৈরি বিশেষ অস্ত্র, যা স্থানীয় ভাষায় 'ফাপড়া' নামে পরিচিত ছিল । সেটির সাহায্যে পথিককে মাটিতে ফেলে দেওয়া হত ৷ আঘাতের অভিঘাতে তাঁর তখন আর চলফেরার করার অবস্থা থাকত না । এরপর সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালিয়ে হত্যা ও লুঠপাট করা হত ।
কাহিনি অনুযায়ী, আক্রান্ত ব্যক্তি হামলাকারীদের মধ্যে একজনের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বুঝতে পারেন, তিনি তাঁর শ্বশুর । প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিজের পরিচয়ও দেন । কিন্তু ঠগীদের সর্দার তা বিশ্বাস করেননি । বরং এটিকে মৃত্যুভয়ে বাঁচার কৌশল বলে উড়িয়ে দেন । শেষ পর্যন্ত অন্যদের মতো তাকেও হত্যা করা হয় ।
পরে লুঠ করা সামগ্রীর মধ্যে রক্তমাখা একটি আংটি বাড়িতে নিয়ে গেলে ঠগী সর্দারের মেয়ে সেটি দেখে চমকে ওঠেন । তিনি জানান, সেটি তাঁর স্বামীর আংটি । তখনই প্রকাশ্যে আসে ভয়ঙ্কর সত্য— নিজের অজান্তেই শ্বশুর তাঁর জামাইকেই হত্যা করেছেন । অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে তিনি নাকি চিরতরে অপরাধের পথ ত্যাগ করেন । সেই ঘটনার স্মৃতিতেই এলাকার নাম হয়ে যায় জামাইমারী । তবে নামেই কেবল বদল ৷ তার জন্য গ্রামের জামাই ষষ্ঠী আচারে কোনও প্রভাব পড়েনি ৷ রীতি মনে এই গ্রামেও পালিত হয় জামাই ষষ্ঠী ৷
যদিও এই ঘটনার কোনও সরকারি নথি বা প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায়নি, তবুও জনশ্রুতি হিসেবে এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে রয়েছে ৷ ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও জড়িয়ে রয়েছে এই গল্পের সঙ্গে । 1828 সালে গভর্নর-জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর লর্ড ইউলিয়ম বেন্টিঙ্ক । তিনি ভারতজুড়ে ঠগীদের দমনকে অগ্রাধিকার দেন । তার উদ্যোগেই দায়িত্ব দেওয়া হয় উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যানকে । দীর্ঘ অভিযান, গোয়েন্দা তৎপরতা এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ঠগী চক্রের বড় অংশকে নির্মূল করা হয় ।
ঠগীদের আতঙ্ক কমাতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ধারে গড়ে ওঠে 'চটি' বা পান্থশালা । দূরপাল্লার পথিকরা সেখানে রাত কাটাতে পারতেন । অনেক ক্ষেত্রে সরকারি তত্ত্বাবধানে কর্মচারীও নিয়োজিত থাকতেন, যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় । ফলে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে দীর্ঘপথ যাত্রার আস্থা ফিরে আসে ।
আজকের জামাইমারী আর আতঙ্কের প্রতীক নয় । ব্যস্ত সড়কের মোড়, জনবসতি ও স্বাভাবিক জনজীবনের মধ্যেই হারিয়ে গেছে সেই অন্ধকার অতীত । তবু জামাইষষ্ঠী এলেই নামটি নতুন করে কৌতূহল জাগায় । কারণ যেখানে একদিকে জামাইকে ঘিরে ভালোবাসা ও উৎসবের আবহ, অন্যদিকে সেই নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ইতিহাস, লোককথা এবং এক অনুতপ্ত শ্বশুরের হৃদয়বিদারক স্মৃতি !