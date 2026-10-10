তাঁদের বীরপুরুষকে হত্যা ! দুর্গাপুজো দেখেন না 'অসুর'রা, রীতি ভাঙছে নতুন প্রজন্ম
Asura community: দুর্গাপুজোর পাঁচটা দিন ঘরবন্দিই থাকেন অসুর সম্প্রদায়ের মানুষেরা ৷ পুরনো সেই রীতিনীতি নিয়ে লিখছেন ইটিভি ভারতের শুভদীপ বর্মন ৷
Published : October 10, 2026 at 6:24 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 10 অক্টোবর: ঢাকের আওয়াজে যখন উৎসবের সুর, নতুন জামায় যখন সাজত বাঙালি, তখনও বাংলারই এক প্রান্তে কিছু পরিবার থেকে যেত উৎসবের বাইরে ৷ দুর্গাপুজোর সময় তারা বাড়ি থেকে বের হত না ৷ দেবী দুর্গার মুখও দেখত না তারা । এমনকী কিনত না নতুন জামাকাপড়ও ৷ কারণ দেবী দুর্গা মহিষাসুর নামে তাদের শ্রেষ্ঠ তথা বীরপুরুষকে হত্যা করেছেন ৷ তাই বছরের পর বছর পুজোর পাঁচটা দিন ঘরবন্দি হয়েই কেটে যেত অসুর সম্প্রদায়ের মানুষদের ৷ তবে সময় বদলেছে ৷ দুর্গাপুজোর আনন্দে শামিল হচ্ছে অসুরদের বর্তমান প্রজন্ম ৷
আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা-বাগানের অসুর লাইন । এই এলাকায় বর্তমানে প্রায় 25টির মতো অসুর সম্প্রদায়ের পরিবার বসবাস করে । পাশের জলপাইগুড়ির ক্যারন চা-বাগানেও রয়েছে এই সম্প্রদায়ের মানুষের বসতি । চা-বাগানে কাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরা ।
পুরনো রীতিনীতি
সাহিত্যিক প্রমোদ নাথ বলেন, "এই আদিবাসী অসুর সম্প্রদায়ে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, দুর্গাপুজোর সময় এঁরা বাড়ি থেকে বের হন না এবং দেবী দুর্গার মুখ তাঁরা দেখেন না । কারণ দেবী দুর্গা মহিষাসুর নামে তাদের যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বীরপুরুষ তাঁকে তিনি হত্যা করেছেন ৷ এই জিনিসটা তাঁরা মনে রেখেছেন এবং এই জিনিসটা তাঁরা ভালোভাবে নেননি ৷ সেই জন্য তাঁরা দুর্গাপুজো দেখতে যান না বলে অনেকেই মনে করে থাকেন ।"
তাই চারদিকে যখন পুজোর আবহ, ঢাকের বাদ্যি, কাশফুলের দোলা, মণ্ডপে মণ্ডপে আলোর ঝলকানি । নতুন পোশাকে সেজে পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে গোটা বাংলা । তখন তাঁদের ঘরে নেমে আসত এক ধরনের নীরবতা । তবে সময় বদলেছে, বদলেছে প্রজন্মও । এবার সেই পুরনো রীতির গণ্ডি পেরিয়ে পুজোর আনন্দে সামিল হচ্ছে অসুর পরিবারের নতুন প্রজন্ম ।
বদলাচ্ছে ছবিটা
বিশ্বাসের সঙ্গে আধুনিকতার এই টানাপোড়েনে বদলে যাচ্ছে বহু বছরের রীতি । প্রবীণদের কাছে দুর্গাপুজো এখনও পুরনো বিশ্বাসের স্মৃতি ৷ আর নতুন প্রজন্মের কাছে সেই পুজোই হয়ে উঠছে আনন্দ, উৎসব আর বদলে যাওয়ার প্রতীক । একই পরিবার, একই পরিচয়, শুধু বদলে যাচ্ছে সময় । আর সেই সময়ের হাত ধরেই অসুর পরিবারের দরজায় ঢুকছে দুর্গাপুজোর আনন্দ । ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে পড়ছে পুজো দেখতে । যাচ্ছে মণ্ডপে, ঘুরছে মেলায় । পুজোর নতুন জামাও কিনছে ।
রাজেশ অসুর বলেন, "দিন বদলেছে । এখন আমরা দুর্গাপুজোয় বের হই ৷ পুজোয় ঘুরি । জামাকাপড়ও কিনি, বাচ্চাদেরও কিনে দিই । আগের ব্যাপারটা এখন আর সেভাবে চলে না । আগে পুজো দেখতে যেতাম না, এখন যাই ।"
যদিও রাজেশ অসুরের বাবা নন্দু অসুর মতো কিছু মানুষ এখনও আঁকড়ে রয়েছেন পুরনো রীতি ৷ তিনি বলেন,"আমার বয়স এখন 72 বছর । আমরা দুর্গাপুজো দেখি না । আমাদের বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা আমাদের পুজোয় যেতে বারণ করেছিলেন । তাই পুজোর কয়েকটা দিন আমরা বাড়িতেই থাকি । কারণ অসুরকে দুর্গা মেরেছে । তবে এখনকার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনিরা পুজোয় নতুন জামাকাপড় কেনে, মা দুর্গার দর্শনও করে ।"
অসুর সম্প্রদায়ের ইতিহাস
সাহিত্যিক প্রমোদ নাথ বলেন, "আসতে আসতে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে অসুর বধের সঙ্গে আদিবাসী অসুর সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানসম্মত কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি । আমাদের দেশের বিভিন্ন ইতিহাসবিদ এবং বিদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এই অসুর জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন ৷ তাতে এই কথা প্রমাণিত যে, অসুর সম্প্রদায় সেই সময় সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসী সমাজের মধ্যে একমাত্র, যারা লোহা গলানোর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।"
তাঁর কথায়, "মহেঞ্জোদারো, সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গেও এরা যুক্ত ছিলেন । এর থেকে বোঝা যায়, আর্যরা ভারতে আগমনের আগে পর্যন্ত আমাদের এই দেশে এখানে কিন্তু অসুরীয় সভ্যতাটাই প্রচলিত ছিল । মূল বিষয় যেটা হল, আর্যরা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আমাদের ভারতবর্ষে বিস্তার করার সময় এক মাত্র প্রতিবন্ধকতা যারা তৈরি করেন, তারা হলেন এই অসুর সম্প্রদায় ৷ এর যোদ্ধরাই আর্যদের বশ্যতা শিকার করে নেন ৷ তারা আর্যদের কাছে ভালো হয়ে যান ৷ আর যারা বশ্যতা শিকার করেননি, তাদেরকে আর্যরা বিভিন্ন সময় কাউকে দানব, কাউকে অসুর, কাউকে রাক্ষস নামে চিহ্নিত করে ৷ এর মাধ্যমে মানুষের কাছে একটা ভুল বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে গবেষকরা মনে করেন ।"
তিনি এও দাবি করে বলেন, "দেবী দুর্গা আর মহিষাসুর এই পুরো বিষয়টাই হচ্ছে রূপক । আর দুর্গাপুজো এখন অসুর সম্প্রদায়ের মানুষেরা দেখেন ৷ আগে হয়তো কিছু মানুষ এই ভুল ধারণাতে ছিলেন যে দেবী দুর্গা তাদের নেতা অসুরকে বধ করেছে ৷ তাই এই পাঁচদিন তার শোকগ্রস্ত থাকতেন । কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই জিনিসটা আর নেই ।"