এনআরএসে ইতিহাস ! স্যালাইনে ধোয়া হল গোটা ফুসফুস, রাজ্যে সরকারি মেডিক্যালে প্রথম

ফুসফুসের চিকিৎসায় ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করল এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ৷ সরকারি ব্যবস্থায় প্রথমবার সম্পন্ন হল 'হোল লাঙ ল্যাভেজ'৷

ফুসফুসের চিকিৎসায় এনআরএসে ইতিহাস (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 30 অক্টোবর: ফুসফুসের চিকিৎসায় এক ঐতিহাসিক অধ্যায় রচনা করল এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল । রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ইতিহাসে এই প্রথম সফলভাবে সম্পন্ন হল অত্যন্ত জটিল ও জীবনরক্ষাকারী এক চিকিৎসা প্রক্রিয়া ৷ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যা পরিচিত 'হোল লাঙ ল্যাভেজ' (Whole Lung Lavage অর্থাৎ WLL) হিসেবে ।

33 বছর বয়সি এক পুরুষ রোগী দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্ট ও কাশিতে ভুগছিলেন । বিভিন্ন পরীক্ষার পর তাঁর ব্রঙ্কোঅ্যালভিওলার ল্যাভেজ (Bronchoalveolar Lavage অর্থাৎ BAL) এবং ট্রান্সব্রঙ্কিয়াল লাঙ বায়োপসি (Transbronchial Lung Biopsy অর্থাৎ TBLB) রিপোর্টে 'PAS পজিটিভ' ফলাফল ধরা পড়ে ৷ যার থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর পালমোনারি অ্যালভিওলার প্রোটিনোসিস (Pulmonary Alveolar Proteinosis অর্থাৎ PAP) নামক বিরল ফুসফুসজনিত রোগ হয়েছে ৷ এই রোগে ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাই প্রোটিনজাত পদার্থে ভরে যায়, ফলে রোগীর স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ।

ETV BHARAT
15 লিটার উষ্ণ স্যালাইনে ধোয়া হল গোটা ফুসফুস (নিজস্ব চিত্র)

এই বিরল রোগের কার্যকর চিকিৎসা হল হোল লাঙ ল্যাভেজ (Whole Lung Lavage অর্থাৎ WLL) ৷ এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া, যেখানে সম্পূর্ণ ফুসফুসকে বিশেষ দ্রবণে ধুয়ে ফেলা হয় । এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে এই চিকিৎসা সম্পন্ন হয় সাধারণ অ্যানেসথেশিয়ার দ্বারা, 'ডাবল লুমেন ইন্টিউবেশন' পদ্ধতিতে । প্রায় 15 লিটার উষ্ণ স্যালাইন ব্যবহার করে রোগীর ডান ফুসফুস ধুয়ে ফেলা হয় । ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা তরল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না-হওয়া পর্যন্ত এই ধোয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যা কার্যত অ্যালভিওলাই পরিষ্কার করে দেয় ।

বর্তমানে এই রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল । আগামী সপ্তাহে তাঁর বাম ফুসফুসেও একই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে । এই জটিল চিকিৎসার নেতৃত্বে ছিলেন পালমোনোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. জয়দীপ দেব, যাঁর নেতৃত্বে বিভাগটি একাধিক আধুনিক চিকিৎসায় সাফল্যের সাক্ষী হয়েছে । অ্যানেসথেশিয়ার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক ডা. সম্পা দত্তগুপ্ত ৷ তিনি সিটিভিএ বিভাগের প্রধান, যিনি তাঁর টিম-সহ পুরো প্রক্রিয়াটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেন । চিকিৎসক মহলে এই সাফল্যকে এক বিশাল মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে ।

চিকিৎসকদের মতে, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের এই উদ্যোগ প্রমাণ করে দিয়েছে, সরকারি ব্যবস্থায়ও উচ্চমানের ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজি (Interventional Pulmonology) চিকিৎসা সমান দক্ষতায় সম্ভব । এটি রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সক্ষমতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । এই সাফল্য এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের গৌরবময় ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল ।

TAGGED:

WHOLE LUNG LAVAGE
PULMONOLOGY TREATMENT
এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ
ফুসফুসের চিকিৎসা
NRS MEDICAL COLLEGE

